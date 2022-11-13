Сычевой продолжает разрывать РПЛ: хет-трик «Краснодару», в гонке бомбардиров догнал Промеса

«Оренбург» разгромил «быков» — 5:1.

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой переживает лучшее время в карьере и продолжает разрывать чемпионат России. В воскресенье форвард забил три гола в ворота «Краснодара».

26-летний форвард накануне продлил контракт с «Оренбургом» и получил свой первый вызов в сборную России: тренер Валерий Карпин включил Сычевого в итоговую заявку на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Владимир явно вдохновился новостями и оформил в ворота «Краснодара» хет-трик. Уже на второй минуте Сычевой принял мяч в штрафной и не заметил защитников гостей — под давлением уверенно пробил низом в дальний угол.

А через 20 минут забил и второй — после подачи с углового пробил головой в угол с отскоком от газона.

Во втором тайме на еще одном угловом Сычевого потерял Сорокин: форвард отправил мяч в ворота между ногами защитнику.

В этот раз обошлось без каких-то особых празднований и сюрпризов — Сычевой довольно буднично отмечал голы, которые в этом сезоне кладет пачками. Среди россиян его не превосходит ни один игрок, а в гонке бомбардиров форвард делит первое место с Квинси Промесом с 14 голами.

Если Сычевой продолжит в том же темпе, то точно будет минимум в топ-3 лучших бомбардиров лиги. На игрока уже большой спрос — по данным «РБ Спорт», нападающего хотят видеть в «Краснодаре» и «Торпедо». А после продления контракта отступные за Сычевого составляют 100 миллионов рублей.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем особенность нападающего, который стал главным открытием этого сезона.

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав — у нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей.

Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол», — рассказал специалист.

Перед матчем с «Краснодаром» Сычевой еще и получил награду лучшему игроку октября в РПЛ. Кажется, форвард собрался за очередной статуэткой и за ноябрь.