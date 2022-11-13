Сычевой продолжает разрывать РПЛ: хет-трик «Краснодару», в гонке бомбардиров догнал Промеса
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой переживает лучшее время в карьере и продолжает разрывать чемпионат России. В воскресенье форвард забил три гола в ворота «Краснодара».
26-летний форвард накануне продлил контракт с «Оренбургом» и получил свой первый вызов в сборную России: тренер Валерий Карпин включил Сычевого в итоговую заявку на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Владимир явно вдохновился новостями и оформил в ворота «Краснодара» хет-трик. Уже на второй минуте Сычевой принял мяч в штрафной и не заметил защитников гостей — под давлением уверенно пробил низом в дальний угол.
А через 20 минут забил и второй — после подачи с углового пробил головой в угол с отскоком от газона.
Во втором тайме на еще одном угловом Сычевого потерял Сорокин: форвард отправил мяч в ворота между ногами защитнику.
В этот раз обошлось без каких-то особых празднований и сюрпризов — Сычевой довольно буднично отмечал голы, которые в этом сезоне кладет пачками. Среди россиян его не превосходит ни один игрок, а в гонке бомбардиров форвард делит первое место с Квинси Промесом с 14 голами.
Если Сычевой продолжит в том же темпе, то точно будет минимум в топ-3 лучших бомбардиров лиги. На игрока уже большой спрос — по данным «РБ Спорт», нападающего хотят видеть в «Краснодаре» и «Торпедо». А после продления контракта отступные за Сычевого составляют 100 миллионов рублей.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем особенность нападающего, который стал главным открытием этого сезона.
— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав — у нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей.
Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол», — рассказал специалист.
Перед матчем с «Краснодаром» Сычевой еще и получил награду лучшему игроку октября в РПЛ. Кажется, форвард собрался за очередной статуэткой и за ноябрь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2