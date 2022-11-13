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13 ноября, 16:15

Сычевой продолжает разрывать РПЛ: хет-трик «Краснодару», в гонке бомбардиров догнал Промеса

Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» одержать разгромную победу над «Краснодаром»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой (слева) празднует забитый гол с одноклубниками.
Фото ФК «Оренбург»
«Оренбург» разгромил «быков» — 5:1.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
5:1
Краснодар

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой переживает лучшее время в карьере и продолжает разрывать чемпионат России. В воскресенье форвард забил три гола в ворота «Краснодара».

26-летний форвард накануне продлил контракт с «Оренбургом» и получил свой первый вызов в сборную России: тренер Валерий Карпин включил Сычевого в итоговую заявку на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Владимир явно вдохновился новостями и оформил в ворота «Краснодара» хет-трик. Уже на второй минуте Сычевой принял мяч в штрафной и не заметил защитников гостей — под давлением уверенно пробил низом в дальний угол.

А через 20 минут забил и второй — после подачи с углового пробил головой в угол с отскоком от газона.

Во втором тайме на еще одном угловом Сычевого потерял Сорокин: форвард отправил мяч в ворота между ногами защитнику.

В этот раз обошлось без каких-то особых празднований и сюрпризов — Сычевой довольно буднично отмечал голы, которые в этом сезоне кладет пачками. Среди россиян его не превосходит ни один игрок, а в гонке бомбардиров форвард делит первое место с Квинси Промесом с 14 голами.

Если Сычевой продолжит в том же темпе, то точно будет минимум в топ-3 лучших бомбардиров лиги. На игрока уже большой спрос — по данным «РБ Спорт», нападающего хотят видеть в «Краснодаре» и «Торпедо». А после продления контракта отступные за Сычевого составляют 100 миллионов рублей.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем особенность нападающего, который стал главным открытием этого сезона.

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав — у нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей.

Владимир Сычевой. От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого

Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол», — рассказал специалист.

Перед матчем с «Краснодаром» Сычевой еще и получил награду лучшему игроку октября в РПЛ. Кажется, форвард собрался за очередной статуэткой и за ноябрь.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
8
50
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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