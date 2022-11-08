Чистяков виноват, но он не виноват. Защитник «Зенита» стал громоотводом. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о скандале вокруг футболиста сине-бело-голубых.

В воскресенье защитника Дмитрия Чистякова вывели из состава «Зенита» (хотя он продолжил тренировки в общей группе). Во вторник вернули.

Эти два дня, как и предшествующая им суббота, вместили для футболиста едва ли не больше, чем вся предыдущая карьера. Ошибки, непривычно ранняя замена, мощная обструкция — главный тренер Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Ахматом» открыто говорил о влиянии Чистякова на отрицательный результат, а гендиректор Александр Медведев чуть позже дал по игроку залп разрушительной силы. Потом последовала поддержка Дмитрия в соцсетях от одноклубников и в СМИ. В итоге все, похоже, разрешилось лучшим из возможных способов.

Но что это было? Шторм, высшее недовольство от того, что чемпион не смог установить идеальный рекорд — весь турнир РПЛ без поражений, что-то еще?

В любом случае эмоции били через край.

Медведев, на мой взгляд, перегнул палку, упомянув в контексте происходящего «Ахмат». Отец защитника в ответ пошел в интервью Sport24 в лобовую не только на гендира, но и на Алексея Миллера, обвинив его и клуб в целом в недостаточном внимании к своим воспитанникам, к российским футболистам в целом и в излишней любви к иностранцам. По содержанию неправы оба: такие ошибки, как у Чистякова, случаются едва ли не в каждом матче, а «Зенит» построил лучшую юношескую академию в стране — речь не только об инфраструктуре, но и о философии, качестве игры детских и юношеских команд.

Поначалу казалось, что после таких грома и молний Чистякову в «Зените» делать больше нечего, притом что не только «Ахмат», но и почти любой клуб РПЛ с ходу вступил бы в переговоры с защитником в случае его ухода от сине-бело-голубых. Персональная претензия к Миллеру в письменной форме, да еще и с указанием, что тому, как и «Зениту» в целом, надлежит делать, — это, прямо скажем, поступок недальновидный... Даже Зарема Салихова на пике своих войн с Санкт-Петербургом и РФС не отваживалась на подобное.

Почему Чистяков не попал в игру — более-менее понятно. Долго сидел в запасе, вышел уже в иной схеме. Прошлый сезон, сложившийся для Дмитрия удачно, питерцы провели с тремя центральными защитниками, что позволяло сглаживать все недостатки, сейчас же модель другая — с двумя исполнителями в центре обороны. Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев осознанно поставил на высокий прессинг, вне зависимости от того, кто окажется на поле у соперника — Чистяков ли или Алип, которого, кстати, Семак в прошлом туре также заменил еще до начала второго тайма.

Стоила ли эта история Дмитрию места в сборной на ноябрьском сборе? Валерия Карпина наверняка спросят, но Дмитрия не было в заявке на спарринг с Киргизией, так что ответ, скорее всего, последует отрицательный.

Дмитрий Чистяков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все это больше похоже на иллюстрацию нового вектора «Зенита» — речь о нескольких людях с российскими паспортами, которые должны летом оказаться вне клуба. Ерохин, Сутормин, в меньшей степени Чистяков, Кержаков, Алип, Адамов — все они под угрозой ротации, поиска новых, более эффективных футболистов. Наверное, в этом же списке и Бакаев.

Качество легионеров сине-бело-голубых не позволяет сказать, что отсутствие качественного российского костяка создает команде проблему — как тому же ЦСКА. Но очевидно, что разрыв между иностранцами и россиянами с точки зрения уровня мастерства примерно такой же, как и между «Зенитом» и остальными командами РПЛ. И любая ошибка, любое несоответствие будет восприниматься более заметно и резонансно, чем раньше.

И это один из самых интересных вопросов на ближайшее время. Тот же ЦСКА в период расцвета в середине нулевых, даже обладая топ-легионерами, держал уровень соответствия — Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Игнашевич оставались исполнителями европейского класса, и состав был ровным. В «Зените» сейчас так происходит не всегда.

Поэтому дело не в Чистякове — в реакции на его ошибки и в реакции на эту реакцию.

Просто совпало. Крайним оказался он.

Бывает.

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