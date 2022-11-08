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Чистяков виноват, но он не виноват. Защитник «Зенита» стал громоотводом. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о скандале вокруг футболиста сине-бело-голубых.

В воскресенье защитника Дмитрия Чистякова вывели из состава «Зенита» (хотя он продолжил тренировки в общей группе). Во вторник вернули.

Эти два дня, как и предшествующая им суббота, вместили для футболиста едва ли не больше, чем вся предыдущая карьера. Ошибки, непривычно ранняя замена, мощная обструкция — главный тренер Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Ахматом» открыто говорил о влиянии Чистякова на отрицательный результат, а гендиректор Александр Медведев чуть позже дал по игроку залп разрушительной силы. Потом последовала поддержка Дмитрия в соцсетях от одноклубников и в СМИ. В итоге все, похоже, разрешилось лучшим из возможных способов.

Дмитрий Чистяков. Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Но что это было? Шторм, высшее недовольство от того, что чемпион не смог установить идеальный рекорд — весь турнир РПЛ без поражений, что-то еще?

В любом случае эмоции били через край.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат

Медведев, на мой взгляд, перегнул палку, упомянув в контексте происходящего «Ахмат». Отец защитника в ответ пошел в интервью Sport24 в лобовую не только на гендира, но и на Алексея Миллера, обвинив его и клуб в целом в недостаточном внимании к своим воспитанникам, к российским футболистам в целом и в излишней любви к иностранцам. По содержанию неправы оба: такие ошибки, как у Чистякова, случаются едва ли не в каждом матче, а «Зенит» построил лучшую юношескую академию в стране — речь не только об инфраструктуре, но и о философии, качестве игры детских и юношеских команд.

Поначалу казалось, что после таких грома и молний Чистякову в «Зените» делать больше нечего, притом что не только «Ахмат», но и почти любой клуб РПЛ с ходу вступил бы в переговоры с защитником в случае его ухода от сине-бело-голубых. Персональная претензия к Миллеру в письменной форме, да еще и с указанием, что тому, как и «Зениту» в целом, надлежит делать, — это, прямо скажем, поступок недальновидный... Даже Зарема Салихова на пике своих войн с Санкт-Петербургом и РФС не отваживалась на подобное.

Почему Чистяков не попал в игру — более-менее понятно. Долго сидел в запасе, вышел уже в иной схеме. Прошлый сезон, сложившийся для Дмитрия удачно, питерцы провели с тремя центральными защитниками, что позволяло сглаживать все недостатки, сейчас же модель другая — с двумя исполнителями в центре обороны. Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев осознанно поставил на высокий прессинг, вне зависимости от того, кто окажется на поле у соперника — Чистяков ли или Алип, которого, кстати, Семак в прошлом туре также заменил еще до начала второго тайма.

Стоила ли эта история Дмитрию места в сборной на ноябрьском сборе? Валерия Карпина наверняка спросят, но Дмитрия не было в заявке на спарринг с Киргизией, так что ответ, скорее всего, последует отрицательный.

Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Чистяков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все это больше похоже на иллюстрацию нового вектора «Зенита» — речь о нескольких людях с российскими паспортами, которые должны летом оказаться вне клуба. Ерохин, Сутормин, в меньшей степени Чистяков, Кержаков, Алип, Адамов — все они под угрозой ротации, поиска новых, более эффективных футболистов. Наверное, в этом же списке и Бакаев.

Качество легионеров сине-бело-голубых не позволяет сказать, что отсутствие качественного российского костяка создает команде проблему — как тому же ЦСКА. Но очевидно, что разрыв между иностранцами и россиянами с точки зрения уровня мастерства примерно такой же, как и между «Зенитом» и остальными командами РПЛ. И любая ошибка, любое несоответствие будет восприниматься более заметно и резонансно, чем раньше.

Дмитрий Чистяков. Конфликт с Чистяковым никак не пошатнет «Зенит». Семак все равно станет чемпионом

И это один из самых интересных вопросов на ближайшее время. Тот же ЦСКА в период расцвета в середине нулевых, даже обладая топ-легионерами, держал уровень соответствия — Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Игнашевич оставались исполнителями европейского класса, и состав был ровным. В «Зените» сейчас так происходит не всегда.

Поэтому дело не в Чистякове — в реакции на его ошибки и в реакции на эту реакцию.

Просто совпало. Крайним оказался он.

Бывает.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
27
47
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Зенит

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П
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