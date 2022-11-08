Чистяков виноват, но он не виноват. Защитник «Зенита» стал громоотводом. Колонка Казакова
В воскресенье защитника Дмитрия Чистякова вывели из состава «Зенита» (хотя он продолжил тренировки в общей группе). Во вторник вернули.
Эти два дня, как и предшествующая им суббота, вместили для футболиста едва ли не больше, чем вся предыдущая карьера. Ошибки, непривычно ранняя замена, мощная обструкция — главный тренер Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Ахматом» открыто говорил о влиянии Чистякова на отрицательный результат, а гендиректор Александр Медведев чуть позже дал по игроку залп разрушительной силы. Потом последовала поддержка Дмитрия в соцсетях от одноклубников и в СМИ. В итоге все, похоже, разрешилось лучшим из возможных способов.
Но что это было? Шторм, высшее недовольство от того, что чемпион не смог установить идеальный рекорд — весь турнир РПЛ без поражений, что-то еще?
В любом случае эмоции били через край.
Медведев, на мой взгляд, перегнул палку, упомянув в контексте происходящего «Ахмат». Отец защитника в ответ пошел в интервью Sport24 в лобовую не только на гендира, но и на Алексея Миллера, обвинив его и клуб в целом в недостаточном внимании к своим воспитанникам, к российским футболистам в целом и в излишней любви к иностранцам. По содержанию неправы оба: такие ошибки, как у Чистякова, случаются едва ли не в каждом матче, а «Зенит» построил лучшую юношескую академию в стране — речь не только об инфраструктуре, но и о философии, качестве игры детских и юношеских команд.
Поначалу казалось, что после таких грома и молний Чистякову в «Зените» делать больше нечего, притом что не только «Ахмат», но и почти любой клуб РПЛ с ходу вступил бы в переговоры с защитником в случае его ухода от сине-бело-голубых. Персональная претензия к Миллеру в письменной форме, да еще и с указанием, что тому, как и «Зениту» в целом, надлежит делать, — это, прямо скажем, поступок недальновидный... Даже Зарема Салихова на пике своих войн с Санкт-Петербургом и РФС не отваживалась на подобное.
Почему Чистяков не попал в игру — более-менее понятно. Долго сидел в запасе, вышел уже в иной схеме. Прошлый сезон, сложившийся для Дмитрия удачно, питерцы провели с тремя центральными защитниками, что позволяло сглаживать все недостатки, сейчас же модель другая — с двумя исполнителями в центре обороны. Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев осознанно поставил на высокий прессинг, вне зависимости от того, кто окажется на поле у соперника — Чистяков ли или Алип, которого, кстати, Семак в прошлом туре также заменил еще до начала второго тайма.
Стоила ли эта история Дмитрию места в сборной на ноябрьском сборе? Валерия Карпина наверняка спросят, но Дмитрия не было в заявке на спарринг с Киргизией, так что ответ, скорее всего, последует отрицательный.
Все это больше похоже на иллюстрацию нового вектора «Зенита» — речь о нескольких людях с российскими паспортами, которые должны летом оказаться вне клуба. Ерохин, Сутормин, в меньшей степени Чистяков, Кержаков, Алип, Адамов — все они под угрозой ротации, поиска новых, более эффективных футболистов. Наверное, в этом же списке и Бакаев.
Качество легионеров сине-бело-голубых не позволяет сказать, что отсутствие качественного российского костяка создает команде проблему — как тому же ЦСКА. Но очевидно, что разрыв между иностранцами и россиянами с точки зрения уровня мастерства примерно такой же, как и между «Зенитом» и остальными командами РПЛ. И любая ошибка, любое несоответствие будет восприниматься более заметно и резонансно, чем раньше.
И это один из самых интересных вопросов на ближайшее время. Тот же ЦСКА в период расцвета в середине нулевых, даже обладая топ-легионерами, держал уровень соответствия — Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Игнашевич оставались исполнителями европейского класса, и состав был ровным. В «Зените» сейчас так происходит не всегда.
Поэтому дело не в Чистякове — в реакции на его ошибки и в реакции на эту реакцию.
Просто совпало. Крайним оказался он.
Бывает.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2