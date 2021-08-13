В РПЛ могут отменить лимит на легионеров в следующем сезоне. РФС уже разослал клубам проект с предложениями
РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России, утверждает Daily Storm.
Основные предложения составителей доклада РФС сводятся к следующим тезисам: отмена лимита на легионеров; предъявление новых качественных требований для легионеров; доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА. И еще одно из важнейших требований: зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.
С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.
Согласно исследованию Hypercube, отмена лимита подразумевает определенные риски, которые, по мнению авторов доклада, все равно пойдут «в плюс»: российские футболисты не будут гарантированно получать игровое время, а будут за него конкурировать, а значит, развиваться. Подчеркивается, что отмена лимита позволит приглашать молодых легионеров для развития чемпионата и для последующей перепродажи — это «перспективная бизнес-модель для профессиональных клубов и источник дополнительных доходов».
В докладе РФС также говорится о потолке расходов. Клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов. Отдельным пунктом предлагается использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них должно быть четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://dailystorm.ru/news/v-chempionate-rossii-po-futbolu-mogut-otmenit-limit-na-legionerov-uzhe-v-sleduyushchem-sezone
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