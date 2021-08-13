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В РПЛ могут отменить лимит на легионеров в следующем сезоне. РФС уже разослал клубам проект с предложениями

21:05
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России, утверждает Daily Storm.

Основные предложения составителей доклада РФС сводятся к следующим тезисам: отмена лимита на легионеров; предъявление новых качественных требований для легионеров; доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА. И еще одно из важнейших требований: зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Согласно исследованию Hypercube, отмена лимита подразумевает определенные риски, которые, по мнению авторов доклада, все равно пойдут «в плюс»: российские футболисты не будут гарантированно получать игровое время, а будут за него конкурировать, а значит, развиваться. Подчеркивается, что отмена лимита позволит приглашать молодых легионеров для развития чемпионата и для последующей перепродажи — это «перспективная бизнес-модель для профессиональных клубов и источник дополнительных доходов».

В докладе РФС также говорится о потолке расходов. Клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов. Отдельным пунктом предлагается использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них должно быть четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://dailystorm.ru/news/v-chempionate-rossii-po-futbolu-mogut-otmenit-limit-na-legionerov-uzhe-v-sleduyushchem-sezone

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Иван Шитик все материалы автора

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