В РПЛ могут отменить лимит на легионеров в следующем сезоне. РФС уже разослал клубам проект с предложениями

РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России, утверждает Daily Storm.

Основные предложения составителей доклада РФС сводятся к следующим тезисам: отмена лимита на легионеров; предъявление новых качественных требований для легионеров; доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА. И еще одно из важнейших требований: зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Согласно исследованию Hypercube, отмена лимита подразумевает определенные риски, которые, по мнению авторов доклада, все равно пойдут «в плюс»: российские футболисты не будут гарантированно получать игровое время, а будут за него конкурировать, а значит, развиваться. Подчеркивается, что отмена лимита позволит приглашать молодых легионеров для развития чемпионата и для последующей перепродажи — это «перспективная бизнес-модель для профессиональных клубов и источник дополнительных доходов».

В докладе РФС также говорится о потолке расходов. Клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85%, а по итогам 2024 года — 70% от суммы операционных доходов и доходов от трансферов. Отдельным пунктом предлагается использовать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 спортсменов в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них должно быть четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).