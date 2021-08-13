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Самое страшное открытие недели: футболистам смешно от мысли, что они могут выиграть

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 08:05
Защитник «Спартака» Николай Рассказов в матче против «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов. Фото ФК «Спартак»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов в матче против «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов. Фото ФК «Спартак»
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В осеннюю часть еврокубков вышли лишь три клуба РПЛ.
12&nbsp;августа. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ракув&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1 д.в.«Рубин» вылетел из еврокубков: ноль голов, убитое поле, молчащие фанаты. Не спас даже пенальти

Российский футбол по-прежнему безуспешно пытается нащупать дно. Пока совершенно не получается — падение продолжается, оттолкнуться не от чего.

И, возможно, самое печальное даже не то, что за последние десять дней наши клубы проиграли три противостояния из трех. Вылетели из Лиги конференций «Рубин» и «Сочи», а «Спартак» сдался без боя «Бенфике» в Лиге чемпионов. Результатами нас удивить уже трудно, мы потихоньку начинаем привыкать, что не можем обыграть ни-ко-го. Разве что «Кешлю» из Азербайджана.

А вот что лузерскими настроениями насквозь пропитались и сами футболисты — это новое. Нет, мы могли догадываться, конечно, но все-таки верили в лучшее. Однако спартаковец Николай Рассказов вскрыл карты. «Когда говорили, что пройдем «Бенфику», это было смешно», — заявил скромный защитник «РИА Новостям».

Нет, я все понимаю. Позади те времена, когда «Спартак» одерживал в группе Лиги чемпионов шесть побед в шести матчах. И даже те, когда «Динамо» в Лиге Европы выбивало те же шесть из шести. Мы сейчас тихие и покорные. Но не до такой же степени!

12&nbsp;августа. Белград. &laquo;Партизан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, пенальти 4:2. Российская команда вылетела из&nbsp;еврокубков.Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков

А пионеротряду ЦСКА не было смешно от мысли, что он может обыграть в главном еврокубке «Реал»? Ничего, сделал это дважды. И это только первое пришедшее в голову, таких примеров в истории футбола миллион. Потому что не боги горшки обжигают.

Но если ты выходишь на поле без веры в победу, с поднятыми вверх руками, то зачем вообще было рваться в Лигу чемпионов, занимать второе место? Зачем вообще играть?

Должно же быть минимальное самоуважение. Ты вообще-то в «Спартаке» играешь, обязан быть хоть каким-то носителем знаменитого спартаковского духа, пусть от него и мало что осталось.

Сверхкритичное отношение к футболистам со стороны болельщиков уже давно. Но теперь они, похоже, и сами готовы хлестать себя по щекам. Мы, мол, никто и звать нас никак. Где мы, и где «Бенфика». И это самое страшное открытие недели.

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