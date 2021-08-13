Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен результатами российских команд.

Российские команды закончили свои выступления в квалификационных раундах еврокубков. После них в игре остался лишь «Спартак», который сыграет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. В Лиге конференций были «Сочи» и «Рубин» — обе команды вылетели. Причем польский «Ракув», соперник команды Леонида Слуцкого, даже еврокубковой истории не имеет.

По итогам этих матчей Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на девятое место, пропустив выше Шотландию.

— Меня огорчили эти результаты и эта игра — прежде всего, — начал Колосков. — Мы поражениям уже не удивляемся. В сезоне-2019/20 ни одна команда не вышла в плей-офф. В результате мы скатились с шестого места на седьмое. В сезоне-2020/21 «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы и тут же проиграл. В нынешнем сезоне ни одна команда не вышла в заключительный круг квалификации. Причем руководители наших клубов вкладывают большие деньги в приобретение футболистов, которые становятся все дороже и дороже. Но результат один и тот же — выступаем крайне неудовлетворительно.

Проблема не в том, что мало или много команд, «осень — весна» или «весна — осень», легионеров мало или много. Счет на табло. Как они готовятся? Команды, с которыми мы встретились, даже не провели ни одного официального матча. У нас уже начался чемпионат, и по логике у нас должно было быть преимущество. Но нет.

— Нас обогнала Шотландия в таблице коэффициентов УЕФА, теперь мы там на девятой строчке. Что нам нужно делать, чтобы хотя бы не опуститься еще ниже?

— Надо выигрывать! А для того, чтобы выигрывать, надо больше готовиться. Чтобы не опускаться — надо выигрывать, а для побед нужно больше тренироваться. Для меня это аксиома.

— Внутри системы не нужно ничего менять?

— Сколько у нас уже всего меняли? Разговоров было много. Это все сопутствующие факторы. Вспомните, когда нас убеждали, что после перехода на «осень — весну» мы тут же начнем выигрывать и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и все остальное... И где мы? Играем мы все хуже и хуже.

Главный фактор — это тренировочный процесс. На него нужно обратить внимание. Я вам приведу пример: было интервью с руководителем детско-юношеского отдела федерации футбола Норвегии, в котором он приводит факт, что Холанн в 17 лет тренировался 20 часов в неделю. Спросите у наших тренеров в РПЛ, кто из них тренирует 20 часов в неделю? Думаю, что ответ будет понятен.

— У нас сейчас единственный клуб в Лиге чемпионов — это «Зенит». На данный момент это наш уровень?

— Конечно! Соревнования объективно отражают уровень развития клубного футбола.

— Что не получилось у «Спартака» в квалификации ЛЧ?

— Игра не получилась. В первой игре было огромное преимущество у «Бенфики», во второй игре тоже.

Я вспоминаю момент, когда пришел Капелло. Он всегда подчеркивал, что нужен контроль мяча. У нас этого нет! Если у тебя нет мяча, то ты не можешь эффективно атаковать и не можешь разобрать свои игровые действия. Ведь контроль мяча — это прежде всего индивидуальное мастерство футболистов. Повторю, что есть четкая формула: как мы готовимся к игре, так и играем. Нет других рецептов.