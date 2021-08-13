«Спартак» не обыграет «Урал», «Локомотив» не остановит «Зенит»? Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Спартак» — «Урал»

Руслан Нигматуллин — 1:1. Трудно поверить, но встречаются две команды, которые находятся внизу турнирной таблицы. «Спартак» проиграл четыре из пяти последних матчей, «Урал» успел сменить тренера, хотя чемпионат только начался. Обе команды выглядят не лучшим образом, поэтому рискну предположить, что будет ничья.

Лев Лещенко — 2:0. «Спартаку» пора выигрывать. Тем более после поражения от «Нижнего Новгорода». Иначе это будет уже совсем перебор.

«Нижний Новгород» — «Уфа»

Нигматуллин — 0:0. Пока «Нижний Новгород» удивляет: команда отлично начала сезон, набрала очки в каждом из туров. Но после победы над «Спартаком» нижегородцев, скорее всего, захлестнет эйфория, которая не позволит им обыграть «Уфу».

Лещенко — 1:0. «Нижний» показывает неплохой футбол, чего нельзя сказать пока о другом новичке РПЛ — «Крыльях Советов». Дома нижегородцы должны побежать «Уфу».

«Ростов» — ЦСКА

Нигматуллин — 1:0. ЦСКА пока только ищет себя. Должно пройти какое-то время, чтобы армейцы сыгрались. «Ростов», в свою очередь, должен встрепенуться после неудачного начала сезона. Думаю, в этом матче он победит.

Лещенко — 1:1. «Ростов» плохо начал. Психологически игроки сломались — видимо, сказался уход Карпина в сборную. В этом матче, скорее всего, будет ничья.

«Ахмат» — «Динамо»

Нигматуллин — 2:2. Динамовцы после победы над ЦСКА едут в Грозный в отличном настроении. «Ахмат» после двух поражений, тем более на своем поле, вряд ли уступит. Поставлю на боевую ничью.

Лещенко — 1:2. «Динамо» на ходу. Думаю, оно должно выиграть. Матч будет в гостях — поэтому, может быть, победа не будет яркой.

«Локомотив» — «Зенит»

Нигматуллин — 0:1. Боюсь, что «Локомотив» на данный момент слабее «Зенита». Гости выглядят фаворитами, идут в чемпионате без потерь, и в Москве они тоже могут победить.

Лещенко — 1:3. Это будет серьезная битва. Но мне видится, что «Зенит» все-таки выиграет, с разностью в два мяча.

«Краснодар» — «Арсенал»

Нигматуллин — 2:0. «Краснодар» в этом сезоне играет неоднозначно. Однако в матче с «Арсеналом» очки не потеряет.

Лещенко — 2:0. Я желаю победы «Краснодару». Не знаю, как сложится матч, но он должен выиграть.

«Рубин» — «Крылья Советов»

Нигматуллин — 2:0. Пока «Крылья» не могут показать ту игру, что была у них в прошлом сезоне в ФНЛ. Все-таки в РПЛ уровень немного другой. «Рубин» же, наоборот, очень прилично стартовал. Он и победит.

Лещенко — 2:1. Как ни печально, но «Крылья», мне кажется, снова проиграют. «Рубин» — очень крепкая команда, поэтому 2:1 в ее пользу.

«Сочи» — «Химки»

Нигматуллин — 2:1. Сочинцы, наверное, фавориты в этом матче. Поставлю на их победу. «Химки» мне симпатичны, но фактор своего поля еще никто не отменял.

Лещенко — 1:0. Сочинцы играют дома, у них наигранный состав. Это более мастеровитая команда, чем «Химки».