Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

Инсайды «СЭ» на самую актуальную тему декабря в российском футболе.

Какое мнение ни высказывали бы болельщики «Спартака» по поводу Руя Витории (а тренер пользуется поддержкой значительной части поклонников красно-белых), время португальца в клубе подошло к концу. Во вторник совет директоров официально утвердит решение об отставке португальца, который проработал в Москве всего полгода — назначение произошло 21 мая.

Что стало причинами досрочного расставания с 51-летнем специалистом, заключившим контракт до июня 2023-го? Прежде всего, по нашим данным, Витория не сумел найти контакт с раздевалкой. Возможно, пытался — вспомните хотя бы его постоянные мотивационные речи в кругу футболистов после матчей прямо на поле. Но пытаться и сделать — разные глаголы. Руй, как считают акционеры, так и не стал своим вроде Массимо Карреры в чемпионский сезон ни для русскоязычной части команды, ни для легионеров.

Выяснилось это простым опытным путем. В футбольном мире говорят, что, прежде чем вынести вердикт, спартаковские боссы узнали мнения игроков. Вопрос о том, насколько болезненно коллектив воспримет возможный уход Витории, задавался лидерам. Ответ каждый раз оказывался в духе «ничего страшного не произойдет». Причем нужно иметь в виду, что все, кого спрашивали, — красно-белые инфлюенсеры, люди, и сами формирующие позицию партнеров, и доносящие ее до руководства.

На это наслоилось недовольство низкой интенсивностью летней подготовки, откровенно плохой старт — два по 0:2 от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов, турнирное болото в РПЛ и, как апофеоз, 1:7 от «Зенита» в конце октября. Именно этот разгром, насколько нам известно, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного начальства.

Да, после питерского кошмара последовал определенный всплеск. С начала сезона и по матч с «Ростовом» (те самые 1:1 с голом Глебова за шиворот Селихову в самой концовке) «Спартак» провел 18 официальных встреч: +6 =3 -9, процент набранных очков — 38,89. После той ничьей — восемь: +3 =3 -2, 50,00. Прогресс? Очевидный. Но! Связан он, как полагают в красно-белых верхах, не с тем, что Руй начал нащупывать игру. Просто именно после матча с дончанами команде объявили, что Витория дорабатывает до зимней паузы, а затем отправляется на родину. Внутреннее давление ушло, народ раскрепостился — и стал, наконец, демонстрировать хоть что-то близкое к тому, на что позволяет рассчитывать класс как отдельных исполнителей, так и «Спартака» в целом.

При этом акционеры поначалу занесли над головой главного тренера меч сразу после фиаско на «Газпром Арене». Но, чуть остыв, не стали опускать его из двух соображений. Первое — чтобы не портить репутацию самого Руя. Второе — посмотреть, что будет происходить до зимней паузы. Улучшение — да, наступило. Революции — не произошло...

Проблемы с коммуникацией, кстати, дали еще один негативный эффект. На равных себе и тем более тех, кто сильнее, красно-белые настраивались по полной программе (поражение от «Зенита» — исключение). А вот с середняками и аутсайдерами в этом плане возникали проблемы. Не всегда фатальные, но 9-е место к перерыву в РПЛ со вторым-третьим по силе составом в лиге говорит само за себя.

Победа в группе Лиги Европы? Так на «Наполи», «Лестер» и решающую схватку с «Легией» дополнительная мотивация не требуется. И свой истинный потенциал москвичи продемонстрировали как раз в еврокубке. Однако поставить на поток будничный набор очков в премьер-лиге против далеких от статуса топов Руй не сумел.

Да, португалец вызывает у многих симпатию, а то, что он умеет работать, Витория не раз доказывал на родине, где взял два чемпионских титула с «Бенфикой». Наверное, «Спартак» просто не его команда. Такое иногда случается.

Как бы то ни было, страница перевернута — в ближайшие дни состоится представление итальянца Паоло Ваноли. Ему придется трудно, особенно поначалу. Но кому и когда просто в «Спартаке»?