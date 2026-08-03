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Сегодня, 18:03

Российские синхронистки выиграли первое золото на чемпионате Европы в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

В состав команды вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Российские синхронистки набрали 285,0346 балла.

Второе место заняла сборная Испании (282,3541), третьими стали представительницы Италии (256,1558).

Это золото стало для российских спортсменов первым на нынешнем чемпионате Европы по водным видам спорта.

Турнир проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
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