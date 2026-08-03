Олусегун объяснил, почему выбрал «Ростов» для продолжения карьеры

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» высказался о переходе в ростовский клуб из «Краснодара».

«Мне нравится стиль игры и отношение тренера ко мне. Поэтому я выбрал «Ростов». Уверен, в этом сезоне клуб сможет играть лучше», — сказал Олусегун «СЭ».

«Ростов» объявил о переходе Олусегуна 17 июля. В этом сезоне 24-летний нападающий провел 2 матча за ростовчан, не отметившись результативными действиями.

Олусегун провел прошлый сезон в аренде в «Пари НН», сыграл 31 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.