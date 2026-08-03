ЦСКА обратился в ФИФА из-за долгов «Генчлебирлиги» за трансфер Койта

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратился в ФИФА из-за долгов турецкого «Генчлебирлиги» за переход бывшего нападающего армейцев Секу Койта.

Малиец летом 2025 года перешел в «Генчлебирлиги» на правах аренды. Спустя год турецкий клуб выкупил 26-летнего футболиста.

«Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провел в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчетов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся еще 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Койта выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Он провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.