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ЦСКА обратился в ФИФА из-за долгов «Генчлебирлиги» за трансфер Койта

Игнат Заздравин
Корреспондент
Секу Койта.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратился в ФИФА из-за долгов турецкого «Генчлебирлиги» за переход бывшего нападающего армейцев Секу Койта.

Малиец летом 2025 года перешел в «Генчлебирлиги» на правах аренды. Спустя год турецкий клуб выкупил 26-летнего футболиста.

«Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провел в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчетов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся еще 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Койта выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Он провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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Секу Койта
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ростов

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Педро

Зенит

 2
И К Ж
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 1 1 0
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 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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