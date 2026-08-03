ЦСКА обратился в ФИФА из-за долгов «Генчлебирлиги» за трансфер Койта
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратился в ФИФА из-за долгов турецкого «Генчлебирлиги» за переход бывшего нападающего армейцев Секу Койта.
Малиец летом 2025 года перешел в «Генчлебирлиги» на правах аренды. Спустя год турецкий клуб выкупил 26-летнего футболиста.
«Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провел в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчетов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.
Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.
Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.
Впереди останутся еще 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Койта выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Он провел 42 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0