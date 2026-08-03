Защитник «Краснодара» Жубал сравнил Кривцова с Балотелли

Защитник «Краснодара» Жубал ответил на вопрос об одноклубнике Никите Кривцове.

— Кривцов напоминает вам Балотелли, который устраивал шоу на поле и за его пределами?

— Да, Никита определенно умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Также он продолжает быть нашим важным игроком. У него определенно есть такая энергия, — приводит слова Жубала «РБ Спорт».

23-летний Кривцов в этом сезоне провел два матча в РПЛ и забил три гола. В 2021 году он перешел в «Краснодар» из владимирского «Торпедо».

35-летний Балотелли с января представляет «Аль-Иттифак» из ОАЭ. Ранее итальянец выступал за «Дженоа», «Адана Демирспор», «Сьон», «Монцу», «Брешию», «Марсель», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер».