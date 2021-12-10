Не увольняйте Виторию! Кто-то другой на скамейке «Спартака» в плей-офф ЛЕ будет предательством футбола

Обозреватель «СЭ» — о выходе красно-белых в плей-офф ЛЕ и будущем тренера команды.

Мнение

Извините, «Спартак» и Руй Витория!

Финал этой «Варшавской мелодии» — есть такой прекрасный спектакль — из тех, что запоминаются на многие годы. Не из-за какого-то абстрактного качества футбола, которое иногда оказывается не так важно.

Из-за масштаба драмы, написанного судьбой и Александром Селиховым.

У вас ведь не оставалось никаких сил от отчаяния, когда судья по фамилии Юг после мучительно долгого видеопросмотра указал-таки на 11-метровую отметку в самой концовке добавленного времени — хотя в мяч же играл Самюэль Жиго, в мяч! И падал форвард «Легии» уже спустя пару секунд — так, на всякий случай. Или мне, превратившемуся в эти мгновения в чистого болельщика, так показалось — такого тоже не исключаю. Но ну ее прочь, унылую сухомятку объективности, — в таких случаях впечатления важнее. Они и останутся в памяти.

А потом Селихов расставил руки в стороны, словно притянув к себе штанги, — и метнулся вправо от себя, и вытащил пенальти вслед за Джейми Варди еще и от форварда в черной маске Томаша Пекхарта.

И тогда вы все под сорвавшийся голос Александра Шмурнова и его хрип: «Какая красота! Какая красота!» сошли с ума. Если 13 лет назад Георгий Черданцев после гола Дмитрия Торбинского в матче Евро-2008 Голландия — Россия в аналогичном состоянии пообещал «закончить вообще все», то вчера вечером спартаковские болельщики как раз это и сделали.

И каждому из вас, если вы болеете за красно-белых, так хотелось ворваться в телеэкран и после финального свистка со всем «Спартаком» понестись набрасываться осатаневшей от ликования человеческой горой на своего героя-воротчика, до пенальти еще и ногой удар в упор отразившего (как он выжил-то под ней?!). А потом оказаться в чумовой раздевалке с кличем Жиго, превратившегося в какого-то вожака дикой стаи. Или какого-то древнего воинства. Может, того самого, что вел за собой настоящий Спартак...

А теперь разрешите покаяться — причем сразу за два высказывания. Такой вечер, когда эмоции словно снимают у тебя кожу, — самое для этого время. Удивляюсь даже, что никто из едких обычно читателей не тыкал меня лицом в эти слова. Обычно-то их внимательность и памятливость зашкаливает. Что ж, тогда обращусь сам к себе.

После домашних 0:1 от «Легии» вы, господин Рабинер, заявили, что теперь не удивитесь, если красно-белые в этой Лиге Европы проиграют все шесть матчей. Как говорит один регулярный гость «Коммент.Шоу» — ну и? «Спартак» занял первое место в какой-либо группе еврокубков впервые с 1995 года!

И тогда в Лиге чемпионов у него тоже была «Легия». И тоже англичане — правда, «Блэкберн», а не «Лестер». А вот лидера серии А «Наполи» сравнивать с «Русенборгом», думаю, смысла нет. То есть та группа с историческими шестью победами команды Олега Романцева была полегче нынешней — хоть и статус у турнира другой.

Тем не менее «Спартак», столько раз и за этот, и за многие предыдущие сезоны униженный и оскорбленный, — не просто в плей-офф и не просто Лиги Европы, а не каких-то там конференций, а еще и в 1/8 финала. То есть в настоящей евровесне, к которой февраль относится весьма условно. Два последних года до этой стадии из наших клубов не добирался никто.

И меня просто выводят из себя высказывания о случайности достижения «Спартака».

А еще извиниться хочу за свои слова сразу после 1:7 от «Зенита». О том, что после таких матчей нужно уходить в отставку.

Теперь, когда Руй Витория дважды обыграл «Наполи» и с первого места вышел из такой группы, лучше всего понимаешь тренеров, которые никуда не уходят после даже самых унизительных разгромов, объясняя это тем, что не хотят сдаваться. А их шпыняют тем, что они держатся за свои зарплаты и компенсации.

Увольнять Руя сейчас — настоящее безумие

Если бы Руй ушел после «Зенита», он, может, сделал бы приятное Зареме Салиховой, которая предпочла бы, чтобы он вовсе не приходил, но тогда бы не было:

1) отыгрыша в меньшинстве у «Локомотива»;

2) ничьей в Лестере и первого подвига Селихова;

3) домашней победы над «Наполи»;

4) победного гола Квинси Промеса «Ахмату» снова в меньшинстве;

5) второго, варшавского, подвига Селихова и выхода из группы сразу в 1/8 финала Лиги Европы.

Руй не ушел, потому что понимал: что бы ни говорили вокруг, игроки его не предали. И они могут, должны играть сильнее. Такое понимаешь, только находясь в раздевалке.

А теперь мне интересно, как клубные боссы через несколько дней уволят Виторию — что, как все говорят, неизбежно. Что-то мне подсказывает: тогда весной на трибунах «Открытие Банк Арены» начнется такое, что ад им покажется раем.

Это будет попранием всех неписаных футбольных законов.

Как можно увольнять тренера после выхода в плей-офф еврокубков — и не через черный ход третьего места, а с самого что ни на есть первого, когда в соперниках были лидер чемпионата Италии и действующий обладатель Кубка Англии?

Как можно увольнять тренера с солидной репутацией, который проработал с командой всего полгода, не проводил с ней полноценных сборов (они в России возможны только зимой, а тут еще наложился и Евро, куда поехала группа ведущих игроков команды) и не получил ни одного новичка, кроме Максимилиана Кофрие?

Как можно увольнять тренера, который заведомо приходил ставить совершенно иной тип футбола, чем тот, что был при Доменико Тедеско? И все это знали, и это было анонсировано. А на это всегда нужно гораздо больше времени, чем развивать ту же манеру, которая была до того. Если вам нужен быстрый результат (все вот эти «золото позарез в юбилейный сезон») — не берите тренера, который будет ставить другой футбол! Если взяли — не мешайте ему и не вышвыривайте на полпути!

Черная форма на добрую память

Эту такую редкую черную форму «Спартака» в Варшаве мы будем вспоминать еще долго — как помним такую же расцветку в победном матче 1/8 финала того же турнира в марте 2011 года «Спартака» с «Аяксом». Хотя правильнее, конечно, сейчас будет вспоминать сливающуюся с газоном салатовую форму Александра Селихова...

Сколько этот 27-летний человек пережил за последние годы. Его, на следующий сезон после перехода в «Спартак» называемого скорым первым вратарем страны, судьба проверяла со всей возможной жестокостью. Его травмам, казалось, не будет конца. Он и сам говорил уже, что готов уйти из «Спартака».

Но продолжал пахать и надеяться. Потому что, если бросить весла и перестать каждый день работать как проклятый, выдать такую осень с хайлайтами в виде пенальти в Лестере и Варшаве просто невозможно.

75 минут ума и покоя. А потом — финишный ад

Секунд через пять после матча мне позвонил из-за океана отец, старый спартаковский болельщик, и, счастливо смеясь, сказал: «У меня сейчас пульс, наверное, сто семьдесят!» Я ответил: «Э, ты там аккуратнее!» — хотя у самого был точно не меньше. Но мне-то под пятьдесят, а ему — семьдесят пять. Но такие исходы, надеюсь, только добавляют здоровья.

Я, кстати, после сейва Селихова с пенальти на седьмой добавленной не имел сил встать с дивана — красного, кстати, цвета — минимум минут десять.

До пенальти ведь и ногой Селихов мяч отбивал, и в перекладину будущий неудачник 11-метрового головой бил, и страшно приложился к мячу издали тот самый Навроцки, пас которого вратарю перехватил перед голом Зелимхан Бакаев, — и Селихов фиксировал со второй попытки в бивших его ногах соперника. И весь этот финишный ад был после абсолютного спокойствия три четверти матча. По-другому «Спартак», видимо, просто не может. Если выигрывать — то только так.

75 минут, играя без штатных центрфорвардов, «Спартак» был умнее и интереснее хозяев, к своим воротам не прижимался, атаковал с выдумкой и смекалкой. А не забил еще, думаю, как раз из-за отсутствия одновременно и Александра Соболева, и Эсекьеля Понсе — людей, знающих кратчайший путь к чужим воротам. Такого со «Спартаком» в этом сезоне еще не случалось — и одно это, способность выиграть в еврогостях у кого угодно в подобной ситуации, должно вызывать уважение. Хавбек Михаил Игнатов на острие делал что мог, но он не центрфорвард! А штатный игрок этого амплуа Георгий Мелкадзе на основу, тем более после травмы, не тянет. Хотя и рубился, выйдя на замену, так, что горел мерзлый варшавский газон. Получил желтую сам, заработал ее для соперника, чуть не подрался, в верховых дуэлях шел на таран. Словом, дал нужную в тот момент энергетику. Ну а мастерство — это уже другой вопрос.

А вот то, что не было Джордана Ларссона, даже хорошо. Потому что швед в этом сезоне ни разу не был воином, словно дистанцировавшись от команды. В подобных матчах таких на пушечный выстрел подпускать нельзя. Потому и статистика с Ларссоном и без него в этом сезоне у «Спартака» невероятно полярная — без него не проигрывают, с ним не побеждают. И уж в решающих-то матчах точно нельзя оставаться 10 на 11. И все та же судьба отвела шведа от участия в матче с «Легией».

Да, в последние 15-20 минут — разладилось. Но ведь и тогда, находись Промес в нормальной форме, он точно отдал бы простой пас на выход Мелкадзе один на один, а не в руки Артуру Боруцу. Тому самому, что в составе «Селтика» выиграл у «Спартака» серию пенальти в квалификации ЛЧ в 2007-м. А сейчас поворот в матче наступил как раз после того момента, когда у меня испортилось настроение, — в момент двойной замены и одновременного ухода отличного Игнатова и выхода Йоррита Хендрикса, присутствие которого в «Спартаке» с первого дня навевает тоску. Тогда же две замены сделали и поляки, и вскоре стало непонятно, что делал на лавке тот парень в маске, который выйдет к точке на 90+7-й.

...Мяч после крученого удара с левой Зелимхана Бакаева Боруц даже пальцами задел — но отбить не смог. Приятно, что решающий гол для «Спартака» в группе Лиги Европы забил его воспитанник. И что важнейший гол «Наполи» на выезде забил еще один красно-белый с юных лет Игнатов, который расцвел при Витории новыми красками. И что португалец открыл нам еще одного птенца академии — Руслана Литвинова, без которого полузащиту уже сложно представить. И что ключевую роль в середине поля стал играть капитан молодежки Наиль Умяров. Почему-то так исторически выходит, что в большинстве своем тренеры из дальнего зарубежья в России ставят на местных молодых больше, чем российские. Причем так обстоят дела и в футболе, и в хоккее. Иностранцы меньше боятся увольнения, смотрят вперед не меньше, чем на «здесь и сейчас». Поэтому у Руя играют Умяров и Литвинов, а не позорный Хендрикс. Поэтому он упрямо давал шансы Николаю Рассказову — и тот только сам виноват в том, что их запорол.

Удача приходит к тем, кто ее заслуживает. «Спартак», идя в конце первой десятки в РПЛ, в Европе был совсем другой командой — начиная с гостевого «Наполи». Уже за одну ту викторию Витория заслуживал, чтобы от него отстали и дали право и время строить СВОЙ «Спартак». Хотя, повторяю, это вообще не должно происходить «за что-то». Это должно быть чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся. Футбольным.

И забудьте вы о матче в Сочи в контексте решения по Рую! Там «Спартак» точно будет выхолощенным. Все эмоции, что даже важнее сил, оставлены в Варшаве. А не то что второго — полуторного состава нет, и Соболев с Понсе не вернутся. Если «Спартаку» у качественного и злого от последних неудач соперника удастся хоть что-то зацепить, это будет большой удачей.

Те потрясающие эмоции, которые вы пережили вчера вечером, наряду с результатом в Европе уже должны гарантировать Рую Витории сохранение работы. А место в середине таблицы РПЛ — да, это скверно, но для начала, граждане начальники, не создавайте невыносимой атмосферы вокруг тренера в момент его прихода, помогите ему хоть чем-то, дайте ему не полсезона почти без новичков — и потом уже спрашивайте с него.

Ровно ничего не имею против Паоло Ваноли (впрочем, и за — тоже), но я категорически против того, чтобы на весенние этапы Лиги Европы, куда «Спартак» вывел Руй Витория, команду выводил кто-либо, кроме него.

Потому что это будет предательство футбола.

Впрочем, «Спартаку» новейших времен не привыкать.

Извините, что испортил кому-то настроение, когда душа ликует и думать хочется только о фантастике, которую мы увидели в концовке матча в Варшаве, и о таблице, в которой «Спартак» — выше «Наполи» с «Лестером». Я тоже этому безумно рад.

Но и благодарен тренеру, с которым это произошло. Будьте благодарны, а также честны перед футболом и вы, спартаковские боссы. Если устно договорились с Ваноли (надеюсь, до контракта дело еще не дошло) — извинитесь и отыграйте назад.

Так надо. Так правильно. Так честно и справедливо.

Если вы этого не сделаете, футбол, поверьте, найдет способ рассчитаться.

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