ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по форварду Жуану
ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по бразильскому нападающему Жуану, сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
2 августа президент турецкого клуба Расмус Анкерсен заявил, что 24-летний бразилец перейдет в ЦСКА за 15 миллионов евро.
«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».
Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Жуан — воспитанник «Сан-Паулу». В августе 2024 года форвард перешел в «Саутгемптон», после чего отправился в аренду в «Гезтепе». В августе 2025-го турецкий клуб выкупил игрока.
В сезоне-2025/26 Сантос забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Гезтепе».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0