ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по форварду Жуану

ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по бразильскому нападающему Жуану, сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

2 августа президент турецкого клуба Расмус Анкерсен заявил, что 24-летний бразилец перейдет в ЦСКА за 15 миллионов евро.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом «Гезтепе».

Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гезтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Жуан — воспитанник «Сан-Паулу». В августе 2024 года форвард перешел в «Саутгемптон», после чего отправился в аренду в «Гезтепе». В августе 2025-го турецкий клуб выкупил игрока.

В сезоне-2025/26 Сантос забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Гезтепе».