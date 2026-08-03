Орлов: «Не понимаю, почему в «Спартаке» так верят в Максименко. Он нечасто выручает команду»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал трех претендентов на чемпионство в РПЛ.

— Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Во всяком случае, они осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей они превосходят другие команды.

В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.

Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения...

Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.

Не знаю... Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.

В общем, претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера, — сказал Орлов «СЭ».

После двух туров «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» набрали по 6 очков и делят лидерство в РПЛ.