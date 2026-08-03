«Факел» подписал марокканского защитника Эль-Мхассани

«Факел» объявил о переходе марокканского защитника Ходейфы Эль-Мхассани.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью продления на сезон. Защитник перешел в воронежский клуб на правах свободного агента.

До этого Эль-Мхассани играл за «ФУС Рабат» из Марокко. Он провел в команде 53 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

После двух туров «Факел» с 0 очков занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.