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В «Спартаке» приняли решение уволить Руя Виторию

13:15
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение об увольнении тренера команды Руя Витории.

В данный момент клуб ведёт переговоры с юристами португальского тренера о деталях расторжения контракта. Официально об отставке Витории будет объявлено в среду.

Под руководством Витории «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», и вышел в 1/8 финала турнира. Однако в чемпионате России красно-белые идут только на 9-м месте.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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