Уйти красиво у Руя не получилось.

«Спартак» Руя Витории дал свою последнюю гастроль на стадионе в Сочи. Результат матча особого значения не имеет, и обсуждать его никакого смысла нет. Ну, проиграли и проиграли — это было вполне ожидаемо. Хотя 0:3 — это, конечно, перебор. Но этот счет очень символичен. Это словно отражение всего периода Витории в Москве — вроде и небезнадежно, а на выходе такой вот кошмар.

Единственное, хочется обратиться к Михаилу Игнатову: если уж встаешь в «стенку», то не нужно (как бы это помягче выразиться) трусить и при ударе поворачиваться к мячу пятой точкой, отставляя при этом в сторону руки. И тогда у рефери не появится повода ставить пенальти.

Главное, чем запомнится эта игра, — то, что она стала последней для португальского тренера во главе красно-белых. Во вторник утром мы увидим сообщение на официальном клубном сайте и в соцсетях. Хочется надеяться, что его не сопроводят фотографией стадиона, как произошло в случае с Массимо Каррерой. Витория этого точно не заслужил.

Но расставание с ним — решение, если отставить в сторону эмоции, достаточно обоснованное. Да, после невероятной концовки матча с «Легией» преобладает противоположное мнение, но все же давайте пройдемся по пунктам.

1. Результат. Да, есть выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе и две победы над «Наполи». Однако при этом никуда не деться от 9-й строчки в РПЛ. Не сотрутся 1:7 в Санкт-Петербурге, поражения от «Нижнего Новгорода» и «Сочи», ничьи с «Ростовом» и «Уфой», которые даже вспомнить больно, настолько ужасен там оказался футбол красно-белых. Невозможно закрыть на это глаза.

2. Игра. Вы поняли, что хотел сделать Витория? Начал португалец с одного, затем откатился к базовым настройкам прошлого сезона — три защитника, длинные забросы, максимально быстрая доставка мяча вперед. А последние недели и вовсе происходило что-то непонятное, а главным достоинством стало «биться-бороться».

Простите, но лично я не хочу, чтобы главным достоинством «Спартака» было «биться-бороться». Да, при Доменико Тедеско тоже даже близко не наблюдалось ничего бесковско-романцевского, но там хотя бы становилось понятно, чего хочет тренер и команда, как они этого добиваются.

Взять ту же Лигу Европы. Принято ругать «Зенит» за уныло-трусоватый футбол в Европе. Разве «Спартак» чем-то отличался? В Лестере «запарковали автобус» и, заперевшись в штрафной, удержали ничью. Дома с «Наполи» отбивались весь второй тайм без намека на контригру. Матч с «Легией» в Варшаве ужасен по качеству — и это против 16-й команды из чемпионата Польши.

Было старание. Было везение. Были сумасшедшие спасения Александра Селихова. Достаточно ли этого?

Представим, что Селихов не взял бы тот пенальти от «Легии». 3-е место в группе, Лига конференций и — еще раз — 9-е в РПЛ. И что бы сейчас все говорили о Витории?

3. Обстановка. Самый неоднозначный пункт, но все же. Сторонники Витории говорят, что ему никого не купили, кроме Максимилиана Кофрие. Но Тедеско с этим составом занял второе место.

Португальцу не помогал клуб, а спортивный директор Дмитрий Попов, который привел Руя, быстро исчез? Тедеско приводил Томас Цорн, тоже довольно быстро убранный, а потом у немца возникли сложные отношения с Шамилем Газизовым. Опять же смотрим в таблицу прошлого сезона.

У Тедеско тоже получился слабый первый сезон? Доменико пришел уже по его ходу, даже не на руины, а на ядерное пепелище. После зимней паузы «Спартак» играл в бодрый футбол, победив «Динамо» и «Оренбург» в чемпионате и ЦСКА в Кубке России. Оценивать же доигровку после ковидной паузы не имеет смысла — не только по отношению к «Спартаку», но и всем другим клубам.

Наконец, даже если представить, что Витория останется. Ему зимой купят новичков, а летом оставят на второй сезон? Ответ на этот вопрос более или менее понятен. В итоге «Спартак» просто потеряет полгода.

Руй производит впечатление нормального мужика, да и тренер квалифицированный — точно не шарлатан, но в нынешней ситуации лучше сказать ему спасибо за 1/8 финала Лиги Европы и расстаться.