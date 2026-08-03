Олусегун — о Галицком: «Большой человек. Он очень помог Краснодару, как городу»

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» поделился мнением о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Он хороший, большой человек. Его все любят. Сергей Николаевич очень помог Краснодару, как городу. Думаю, это идеальный город для жизни», — сказал Олусегун «СЭ».

Олусегун играл за «Краснодар» с 2022 по 2026 год. 17 июля 24-летний форвард перешел в «Ростов».