У «Рубина» проблемы с новым стадионом. Накопились долги по аренде, клуб недоволен полем и ценой

Стадион, принимавший матчи чемпионата мира, так и не стал домом для «Рубина».

«Рубин» после победного матча с «Зенитом» в марте был вынужден съехать с «Ак Барс Арены» — качество поля не позволяет там играть, поэтому казанцы вернулись на старый Центральный стадион. Там команда Слуцкого уже провела встречи c «Сочи» и «Химками» и надеется вернуться на новую арену 25 апреля на игру с «Краснодаром». Если поле будет готово.

Новый стадион за семь лет так и не стал для «Рубина» домашним: бассейны и чемпионат мира по водным видам, турнир по рабочим профессиям, бесконечные проблемы с газоном после зимней паузы. Пока «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА стабильно играют на своих новых аренах, казанцы за эти годы уже в седьмой раз съехали с «Ак Барс Арены» и недовольны стадионом по многим причинам.

«Ак Барс Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что с полем «Ак Барс Арены» на этот раз?

Матч «Рубина» с «Зенитом», помимо хода матча и результата, удивлял качеством поля. Команды играли буквально на огороде, и лига впоследствии запретила проводить там матчи. Клуб на время переехал на Центральный стадион, где за пару недель подготовили хорошее поле. На базе «Рубина» поля тоже хорошего качества. Почему на новом стадионе в очередной раз не смогли подготовить газон — загадка.

Руководство «Ак Барс Арены» на претензии о том, почему в том же городе на одном стадионе поле хорошее, а на другом ужасное, объясняет, что их газон просто моложе. Корневая система на Центральном стадионе якобы старше на несколько лет, а на новой арене засев травы делали год назад.

«Проблемы, возникшие с полем после первого матча, связаны исключительно с аномальными холодами, которые были в Казани в феврале. Все подготовительные работы велись в плановом режиме. Стоит отметить, что поле и корневая система на «Ак Барс Арене» очень молодые, засев травы был осуществлен в марте 2020-го в ходе восстановительных работ после церемоний открытия и закрытия WorldSkills. В связи с этим сравнение газона «Ак Барс Арены» с многолетним полем Центрального стадиона не совсем уместно», — сообщили «СЭ» представители стадиона.

При этом на базе «Рубина» поле идентичное, и в декабре оно тоже прошло реновацию. Уже в феврале команда вернулась в Казань со сборов и тренируется там дважды в день, но газон не превращается в месиво. Поэтому в «Рубине» недовольны работой стадиона по подготовке поля.

В клубе постоянно отмечают, что качество поля для их команды крайне важно. Стиль игры казанцев предполагает владение мячом, игру низом, быстрые атаки, и для этого очень нужен качественный газон. На «Ак Барс Арене» в этом сезоне команда Слуцкого выиграла лишь четыре матча — это самый маленький показатель из команд первой восьмерки. К примеру, главный конкурент казанцев в таблице «Динамо» дома выиграло девять матчей. А на хороших выездных полях казанцы берут больше очков, потому что дома им играть банально тяжелее из-за качества поля. Не всегда, но это тоже дополнительный фактор.

В итоге стадион, где все должно быть подготовлено в интересах клуба на высоком уровне, за аренду которого платят большие деньги, за семь лет домашним для «Рубина» так и не стал. И дело не только в газоне.

«Ак Барс Арена». Фото Александр Волгин

«Рубин» недоволен суммой аренды. Она почти в два раза больше, чем у «Тамбова»

Существуют определенные разногласия и по аренде «Ак Барс Арены»: «Рубин» платит за одну игру 3,8 миллиона рублей — это намного выше рынка, и это одна из самых больших цен в РПЛ. О том, что клуб это не устраивает, недавно говорил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Казанцы в итоге задолжали стадиону за прошлый год 17 миллионов рублей.

В руководстве «Ак Барс Арены» на запрос «СЭ» заявили, что сумма аренды значительно меньше озвученной менеджером «Рубина», однако точную цифру называть не стали.

«Во-первых, цены аренды 3,8 миллиона уже давно не существует, она в разы меньше. Снижать стоимость дальше стадион не может, так как проведение футбольных матчей станет просто убыточным. Во-вторых, «Рубин» забрал у стадиона все сервисы, а соответственно, и абсолютно все доходы матчевого дня: билетная программа, ВИП-ложи, ресторан, все категории питания. Таким образом, клуб получает готовую коммерческую инфраструктуру, которая при правильном подходе может и должна покрывать стоимость аренды стадиона», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Ак Барс Арены».

Как сообщил нашему изданию Рустем Сайманов, сейчас клуб ведет переговоры о снижении аренды до 3,3 млн рублей или ниже. Аргументируется это тем, что нынешняя цена значительно выше рынка. «Ростов» платит за аренду стадиона около 2,4 миллиона рублей, а «Тамбов» арендует «Мордовия Арену» за 1,8 миллиона за игру. При этом оба клуба получают как минимум качественное поле и условия. На «Ак Барс Арене» же до недавнего времени даже хозяйская раздевалка не была оформлена под команду и ничем не отличалась от гостевой. Слуцкий год назад после первого посещения стадиона настоял на том, чтобы раздевалку персонализировали под «Рубин»: нанесли логотип, сделали персональные кресла для игроков с подписями и фото. И все это за свой счет сделал сам клуб.

Понятно, что «Ак Барс Арена» — отдельная от клуба структура, которая, возможно, не должна заниматься такими мелочами. Но ей платят деньги за аренду, в её интересах, чтобы команде там было комфортно и она играла именно там, а не металась между стадионами. И арена не смогла провести два домашних матча — это существенная потеря в деньгах. «Ак Барс Арена» не получила деньги за аренду, не смогла продать рекламу, так и сам «Рубин», который по рекламным контрактам продает места на «Ак Барс Арене», в итоге потерял в деньгах из-за смены стадионов.

Стадион продал название, и теперь все путают его с хоккейным

В прошлом году Ак Барс Банк заключил сделку с «Казань Ареной» о продаже нейминга стадиона на три года. Теперь он называется «Ак Барс Арена» и выручит с этого около 100 миллионов рублей в год. Стадион пытается выйти на окупаемость и зарабатывать — это похвально. Но с имиджевой точки зрения не все так хорошо. Во-первых, не отделаться от ассоциаций с хоккейным клубом «Ак Барс» и, возможно, стоило прописать в названии, что речь идет именно о банке. Во-вторых, для «Рубина» сделка не принесла никакой пользы — ни существенного понижения суммы аренды, ни улучшения условий на стадионе. Именно футбольные матчи «Рубина» дают основную рекламу стадиону, без них арена бы вряд ли получила такие рекламные контракты, но никакого профита для клуба в этой сделке нет.

«Ак Барс Арена» с новым названием и брендом, но все теми же проблемами: плохим полем, голым бетоном вокруг стадиона, бесконечными сугробами и негативным отношением болельщиков. Самый популярный паблик о «Рубине» «Рубин Гудс» стабильно едко критикует стадион — то за поле, то за сервис для гостей арены, то за социальные сети. И по делу: «Ак Барс Арена» за все эти годы не смогла создать имидж хозяйского стадиона не только для клуба, но и для его болельщиков.

«Рубин» уезжает с нового стадиона в седьмой раз. Но с «Краснодаром» сыграет на «Ак Барс Арене»

История переездов «Рубина» со старого стадиона — парад странностей и неурядиц. Изначально в чаше арены вообще построили не поле, а огромную сцену с различными механизмами для большого шоу церемоний закрытия и открытия Универсиады-2013. «Рубин» сыграл на «Казань Арене» впервые только в 2014 году — спустя почти год после ввода стадиона в эксплуатацию.

С этого момента начались переезды со старой арены на новую и обратно: то из-за международных мероприятий, которые принимала «Казань Арена», а зачастую и из-за плохого поля, которое не успевали подготовить к весенним матчам после сцен и бассейнов.

— В 2015 году из-за водного ЧМ клуб впервые съехал с «Казань Арены», где вместо поля установили знаменитые бассейны. Главная цитата того отрезка принадлежит Ринату Билялетдинову, который тренировал казанцев. Он восторгался новым стадионом «Спартака» «Открытие Ареной»: «Газон здесь хороший. А на «Казань Арене» газона нет, там вода». Из-за бассейнов поле было уничтожено и пришлось стелить новое.

— В 2015 году «Рубин» вышел в еврокубки и должен был сыграть в Лиге Европы с «Ливерпулем». При новом президенте клуба Ильсуре Метшине к большому матчу экстренно подготовили поле, где сыграли несколько матчей, но зиму оно не пережило. Его использовали слишком рано, и дренаж не успел окрепнуть, поэтому «Рубин» опять вернулся на Центральный стадион.

— В 2016 году «Казань Арена» приняла финал Кубка России ЦСКА — «Зенит» на том знаменитом поле, где Оланаре получил травму после кульбита. В итоге «Рубин» опять вернулся на старый стадион, чтобы поле перестелили для Кубка конфедераций. Сезон-2016/17 «Рубин» начал на Центральном стадионе, откуда съехал осенью.

— В 2017 году зимой после сборов клуб опять вернулся на Центральный: в феврале сыграл с «Сибирью» на Кубок России, так как поле на новом стадионе было не готово. В марте «Казань Арену» допустили к чемпионату, и «Рубин» испанского тренера Хави Грасии вернулся, где установил антирекорд посещаемости — 3041 зритель на игре с «Краснодаром».

— В 2018 году, когда команду уже тренировал вернувшийся Бердыев, «Рубин» начал сезон на «Казань Арене», но в марте на стадионе опять возникли старые проблемы с полем. Тренер тогда разнес газон: «Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород». В итоге матчи опять перенесли на Центральный стадион. До ЧМ-2018 оставалась пара месяцев, и поле решили поберечь.

— Сезон-2018/19 после ЧМ «Рубин» начал на новом стадионе, но опять съехал из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. Команда почти на год лишилась возможности играть на новой арене из-за масштабных шоу, приуроченных к событию.

В 2020-м, уже со Слуцким, сыграть на новой арене у «Рубина» получилось только летом — там команда доиграла прошлый сезон и начала этот. Но и после зимней паузы клуб ожидал еще один переезд — уже седьмой за последние семь лет. А сколько полей за эти годы перестелили на стадионе — и не сосчитать.

Билялетдинов, Грасия, Бердыев и теперь Слуцкий — из-за проблем с газонами настрадались вообще все тренеры «Рубина». Проблема носит системный характер, и уже неуместно связывать ее с какими-то катаклизмами, мероприятиями и другими турнирами. Футбольный стадион за семь лет не научился готовить газон — это реальная беда «Рубина». Взять арену под свое управление клуб тоже не готов — это слишком большая структура, которая нуждается в умелом администрировании.

Самому стадиону это тоже не нужно: у него есть свое видение, как вести бизнес, и жить одним футболом там не хотят. «Ак Барс Арена» зимой устанавливает рядом с чашей каток, летом там открывали автобитвы, где разбивали машины, проводили Ифтар по время мусульманского поста и даже открывали парк с фигурами динозавров. Возможно, с этим связано такое отношение к футболу — все-таки это не единственное, на что заточен стадион.

Но с «Краснодаром» 25 апреля «Рубин» сыграет на «Ак Барс Арене». Поле там визуально выглядит неплохо, и на стадионе заверяют, что оно хорошего качества. Насколько его хватит и не испортится ли оно после нескольких матчей — пока непонятно.

А летом после сезона на арене планируют провести реновацию проблемного поля. В «Рубине» настаивают, что клуб должен участвовать в процессе и контролировать подготовку дренажной системы от и до. Возможно, новый газон проживет дольше. В следующем сезоне клуб ставит задачу бороться за медали, и будет глупо выглядеть, если именно из-за домашнего поля «Рубин» пролетит мимо еврокубков.