Большое интервью о будущем нашего футбола.

Марат Хинчагов — глава агентства Ultimate Sports, человек, который в свое время привез Ройстона Дренте в «Аланию». Сейчас он продолжает привлекать в РПЛ таких легионеров, как Соломон Рондон. Также Марат активно занимается молодежным футболом и предлагает российских талантов главным клубам Европы. Корреспондент «СЭ» пообщался с Хинчаговым о переходе Рондона в ЦСКА, будущем «Краснодара» и необходимых реформах российского футбола.

Глупо ставить крест на Мусаеве

— Вы поддерживаете хорошие отношения с «Краснодаром». Что думаете о ситуации команды в этом году?

— Я, как и наша компания, поддерживаем хорошие отношения практически со всеми клубами, в том числе и с «Краснодаром». На мой взгляд, «Краснодар» — это ребенок. Ведь клубу всего 13 лет, и мы должны понимать, что он продолжает формироваться. И сейчас мы наблюдаем процесс его роста. Формируются принципы работы в целом, принципы поведения, стиля, взаимоотношений с тренерами, селекции и всего остального. Считаю, что в этом году ничего страшного не произошло, и такие периоды мы можем наблюдать у любого клуба Европы и мира. Достаточно, например, посмотреть на результаты «Ливерпуля» в текущем сезоне. Другой вопрос, что мы наблюдаем такой период у «Краснодара» впервые и нам кажется, что это катастрофа.

— Что не получилось у Мусаева?

— Все у него прекрасно получилось. Он тоже рос и достигал хороших результатов. Он впервые вывел команду в ЛЧ, одержал там первую победу, вышел в весеннюю стадию еврокубков. А поражения... Помнится мне, в 2010 году «Спартак» Валерия Карпина проигрывал «Алании» 2:5, а в 2011-м — «Ростову» 0:4. Или в 2012 году «Терек», который возглавлял Станислав Черчесов, проиграл «Алании» 0:5. Таких примеров море, и ставить крест на Мурате Мусаеве — глупо. Надеюсь, у него все будет хорошо, он продолжит развиваться и станет большим тренером.

— Гончаренко — тот человек, который может спасти команду в тяжелой ситуации?

— Я не считаю, что команда нуждается в спасении. Спасают у нас, например, «Тамбов» или другие команды с финансовыми сложностями, а «Краснодар» спасать не надо, он сам кого хочешь спасет. Поэтому считаю, что задача Виктора Гончаренко гораздо более сложная. Его миссия — созидать. А это делать он может, главное, чтобы сохранялся запал, горел огонь в глазах и оставалось желание непрестанно учиться и развиваться.

— Многие ждут большого оттока футболистов из «Краснодара». Действительно ли такое возможно? Есть ли у руководства клуба глобальные планы на ближайшее трансферное окно?

— Я, как и все, могу лишь предполагать. Очевидно, что изменения в составе будут. О масштабах говорить преждевременно, потому что во время пандемии планировать что-то очень сложно. Чтобы купить — нужно продать, а рынок сейчас нестабилен. Если абстрагироваться от рынка и говорить сугубо о спорте, то «Краснодару» необходимо усиление в каждой линии. Но это нормальный рабочий процесс, ничего нового и экстраординарного в этом нет.

— Вы рассказывали, что Шапи пару лет назад буквально не отпускали в «Барселону». Есть ли у него сейчас планы попробовать себя в Европе? Поступают ли предложения оттуда?

— У «Барселоны» был интерес к Шапи, когда он забивал практически в каждом матче ЛЕ. Интерес был как в игроке на перспективу, и если бы дело двинулось, то сразу играть за «Барсу» не предполагалось. Имелась в виду покупка игрока и его аренда в другой клуб испанского чемпионата. Что происходит сейчас, какие есть предложения, не знаю, к нам больше никто по этому вопросу не обращался. Мы никогда не представляли интересов Шапи, а в истории с «Барселоной», можно сказать, были представителями испанской стороны, и нашей задачей было понять, возможен ли диалог по данному вопросу.

Соломон Рондон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Рондон способен еще 2-3 года бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

— Можно ли считать вас российским представителем Рондона?

— Официально у Соломона есть агент, но так как наша компания принимала непосредственное участие в его переходе, то можно сказать, что в России мы представляем Соломона и его агента.

— Как изначально появилась возможность его перехода в ЦСКА? Кто стал инициатором?

— Инициатором была наша компания. Об этой возможности мы знали заранее, так как мы ведем круглосуточное общение с клубами и агентами со всего мира. Когда ты находишься внутри рынка, подобная информация стороной тебя не обойдет. Другое дело — умение и возможность работать с этой информацией.

— Какие еще у него были варианты?

— Варианты были, но Соломон очень хотел вернуться в Россию. Здесь он чувствует себя комфортно, давно адаптирован к российскому футболу и бытовой жизни. В России тоже были заинтересованные клубы, но увереннее и расторопнее всех оказался ЦСКА.

— Соломон рассчитывает остаться в России надолго или планирует в ближайшем будущем вернуться в Европу?

— Что будет летом, поживем — увидим, но мне кажется, Соломон способен еще два-три года бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

Григорьев уже подписал контракт с испанским клубом

— Стоит ли ожидать скорый трансфер Станислава Магкеева в Италию?

— Здесь та же ситуация, что и с Шапи. У Магкеева есть свои агенты, а к нашей компании итальянцы обращались за помощью, чтобы понять, существует ли возможность переезда и на каких условиях. Больше на эту тему к нам никто не обращался. Со спортивной точки зрения Магкеев, несомненно, может представлять интерес для европейских клубов.

— Какое сейчас будущее у Даниила Григорьева из «Спартака»? Сможет ли он перебраться летом в Европу?

— Я уверен, у Даниила большое будущее. У него есть мечта, и он к ней идет, не размениваясь ни на что. Пандемия очень осложнила этот путь, иначе Даниил уже год играл бы в Испании. На данный момент контракт подписан, идет оформление рабочей визы. Подробности сообщим, когда переход окончательно состоится.

— Кого из ваших спартаковцев в ближайшее время можно ожидать в основе красно-белых?

— Не хотелось бы кого-то выделять, ведь в молодом возрасте очень много факторов, которые могут повлиять на дальнейшее развитие карьеры. Каждый имеет все шансы заиграть в основном составе и радовать болельщиков, но для этого нужно продолжать упорно трудиться и внимать советам тренера. Постоянно повторяю ребятам известный жизненный принцип, которому стараюсь следовать сам: «Самый сложный бой — бой с самим собой. Победа из побед — победа над собой».

Академия «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В школах нет денег для поездок на турниры даже в соседние регионы

— Вы сейчас много работаете с молодежным и юношеским футболом. Есть ли у российской школы развитие? Какие основные проблемы?

— Развитие есть, но оно неравномерное. Качество и количество футбольных полей существенно увеличилось за последние 15-20 лет. Основной проблемой было и остается, на мой взгляд, качество тренировочного процесса, система подготовки детей. Детский тренер — это основополагающее звено в пирамиде футбола. Это фундамент, на котором держится вся структура мирового футбола. Думаю, не надо объяснять почему. Детский тренер — это и мать, и отец в футболе. Как воспитает, таким и будешь. Есть вещи, которые невозможно исправить на взрослом уровне, как ни старайся. И этим звеном мы не должны пренебрегать. Какое сейчас положение у наших детских тренеров? В существующей системе детский тренер — это безликая, не имеющая права голоса функция. У него нет никакой мотивации, признания и защиты. А между тем это призвание. Невозможно быть педагогом без призвания. Детские тренеры дают образование. Иначе говоря, образовывают футболиста, личность, человека. А кто и как образовывает детских тренеров? Именно этот вопрос самый важный. Подготовка тренеров и изменение их действующего места в футболе. В первую очередь это касается финансовой мотивации. Не обязательно копировать нормы ФИФА и УЕФА, ведь в каждой стране совершенно разные условия, культура, менталитет. Мы способны и сами придумать системы управления футболом, при этом оставаясь в соответствии с их нормами. Думаю, если послушать идеи людей, которые работают на полях, а не только в кабинетах, можно придумать что-то полезное.

— Много ли у нас серьезных специалистов, которые могут готовить футболистов международного уровня?

— Конечно, у нас много потенциально серьезных специалистов, фанатов своего дела, но нужно понимать, что для раскрытия их тренерского потенциала им нужно помогать, защищать, растить. Везде должна быть система. И система финансовой стабильности в том числе. Если окунуться глубже московских академий, где те же сложности, то мы увидим, что заработная плата детского тренера региональной школы — 25 тысяч рублей, хотя, возможно, и меньше. В школах нет денег для поездок на турниры даже в соседние регионы. Соответственно, дети ездят за счет родителей, а тренеру приходится чувствовать себя, будто милостыню просит. Это ненормально.

Что получает за свои труды первый тренер, когда родители решают увезти ребенка 14-15 лет в московскую академию? Какая у него еще мотивация? Как защитить свой труд? Когда ты много лет искренне вкладываешь душу и сердце в человека, радуешься с ним его успехам и горюешь над неудачами. Когда видишь, что вот-вот он засверкает, а его от тебя увозят. Возможно, он через лет 5-10 привезет тебе в школу мячи и бутсы, если заиграет.

Странно думать, что тренер после этого не будет искать возможность себя защитить. Единственный выход для тренера — сотрудничество с агентами, чья деятельность на самом деле еще менее защищена, но иного выхода никто предусмотреть не хочет. Тренер не думает о работе, а представляет из себя скаута футбольного агентства. Как думаете, кого мы способны вырастить в данных обстоятельствах?

— Что нам нужно менять?

— Сейчас у нас один тренер берет в 6 лет группу и ведет ее до 16 лет. В итоге дети 10 лет с одним тренером без возможности перехода в лучшую команду своего возраста. В итоге конкурентной среды нет и все замкнуто на одного тренера, которым никто методически не руководит. Например, в Испании дети в каждом возрасте разбиты на 10-12 команд, по два тренера на команду и координатора. Это методист, который переводит детей и тренеров в зависимости от результатов каждого из них. Таким образом, ребенок к своему выпуску подходит с опытом смены тренеров, партнеров по команде и через серьезную конкуренцию, к которой привыкает с раннего детства, больше этим его не напугать. Нам для нашего внутреннего развития нужно начать углубляться в суть, быть оригинальными и меньше заниматься бездумным дублированием. Мыслить нужно не только глобально, не только сотнями и тысячами, но и единицами. Нужно совместить наши усилия и в общем, и в частном. Тогда все получится. К нам волшебник не прилетит, тем более на голубом вертолете. Давайте переходить к созиданию. Перейдем от осваивания к выстраиванию.

Поле академии «Краснодара». Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Академия «Краснодара» может сравниться с европейскими, или там те же проблемы?

— Безусловно, академия «Краснодара» стоит особняком и во многом даже превосходит европейские академии, но не думаю, что кадровые проблемы могут быть решены в пределах одной академии. Это системный вопрос, решение которого выведет тот же «Краснодар» на более серьезный уровень.

— Возможно ли изменить ситуацию?

— Как показывает опыт других стран, ситуацию менять можно и нужно. Это показали бельгийцы, которые в начале 2000-х считались отстающей страной в футболе, и Германия, принявшая и реализовавшая новую программу развития 20 лет назад. В стране таких масштабов, как Россия, есть плюсы, которых нет ни у кого. Мы годами слушаем, что расстояния — беда нашего футбола, но это не поддается моему пониманию. Связывать дальние перелеты с уровнем футбола — это нонсенс. Это как оценивать высоту полета птицы в килограммах. Плюс нашей страны в том, что мы можем уместить в ней с десяток стилей и школ. Здесь и придумывать ничего не надо: просто оглянитесь на 30-40 лет назад. В одной стране успешно функционировали, дружили и сражались закавказская, украинская, прибалтийская, азиатская и российские школы, внутри которых были деления на стили и философии. Это давало возможность тренеру сборной страны выбирать состав под стиль, который он проповедует. И тренеры этих школ созидали разные стили и игроков. Это нужно восстановить. Создание межрегиональных футбольных центров, наделение их полномочиями и обязанностями по подготовке кадров, созданию программ развития, принятию методик, финансовому регулированию. Этого ждут болельщики и ждет футбол. Это работает. Нам нужно забыть о шаблонах и совершить прорыв. Главное — желание и умение работать на долгосрочную перспективу.

— Какие реформы необходимы?

— Чтобы не пополнять ряды диванных экспертов, которые только критикуют, не предлагая ничего взамен, наша компания подготовила и опубликовала предложения по реформе РПЛ и российского футбола в целом. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, и некоторые наши предложения могут кому-то показаться спорными, однако мы и предлагаем реформу. Мы проявили энтузиазм и инициативу, чтобы вывести обсуждение будущего российского футбола в публичное пространство. Так, на наш взгляд, необходим новый современный стандарт лицензирования и деятельности государственных и частных футбольных школ. Проведение международных турниров в ЕАЭС, БРИКС, Итальянско-российский Кубок и прочие наподобие Кубка Содружества, Лиги Друзей, спонсорских турниров и тому подобных. Это повысит как общее количество, так и качество матчей на международном уровне для молодых игроков и тренеров, поможет им легче и быстрее интегрироваться в систему главных команд, расширит кругозор всем действующим лицам.

— Где нам еще нужно расти?

— Нас ждет неминуемый прорыв в непрофессиональном футболе. Студенты тоже люди, не все выпускники футбольных школ становятся профессионалами. Только 3-5 процентов. Остальные тоже хотят какой-то конкуренции. Нужно больше любительских соревнований. Отсюда мы получим новых тренеров, медицинских работников, менеджеров, футбольных судей, комментаторов и журналистов. Эти люди смогут творить, импровизировать, тестировать новые идеи, анализировать. Как следствие, повысится средний уровень понимания футбола. Это будет точка роста.

Также необходимо усиление взаимодействия детско-юношеских команд, сборных регионов, сборных лиг, центров подготовки, сборных футбольных школ с федерацией студенческого футбола на международной арене. Особенно со странами потенциального интереса: ЕАЭС, БРИКС, топовыми футбольными державами и странами, где хорошо развивается студенческий спорт (США, Австралия). Сначала мы поднимали футбол в целом, потом начали строить крышу в виде сборной России и клубов РПЛ. Потом вспомнили о фундаменте, понастроили полей. Остались стены в виде студенческого и полупрофессионального футбола, а также подготовка квалифицированных кадров как в управленческом, так и в тренерском, медицинском и иных направлениях.

— Как много времени нам нужно, чтобы в разных регионах возродились свои собственные стили игры?

— Система российского футбола — сложноуправляемая махина, которая слишком громоздкая и большая, чтобы быть ориентированной персонально. Изменить эту систему разом не получается, хотя попытки были и продолжаются. Но это жизненно необходимо. На мой взгляд, нужно больше полномочий на региональном уровне и ниже, чтобы люди на местах могли формировать адаптированные под конкретный регион программы развития, составлять планы (даже, как пример, сколько конкретных позиций регион планирует довести до сборных России за отрезок времени), готовить кадры, взаимодействовать с соседними регионами, развивать свой стиль футбола. Развитие футбола в регионах — самый прямой путь к рождению звезд мирового уровня в России. В 1995 году «Алания», став чемпионом страны, дала такой импульс, благодаря которому игроки из Осетии до сих пор радуют болельщиков по всей России. Эти импульсы мы и должны создавать, но делать это нужно не спонтанно. Нужно научиться правильно планировать и четко следовать данным планам. Когда мы к этому придем, когда будет возможно оперативно, начиная с самого низкого уровня, реагировать, созидать, развивать и быть под полным надзором и защитой РФС, тогда и будет прогресс. Созидающие люди должны быть уверены, что их труды под защитой и в безопасности в долгосрочном будущем. Тем более когда это касается детей и подростков.

— Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

— Любые виды искусственных ограничений порождают декоративный результат. Без конкуренции нет прогресса, и если мы неестественным путем ее снижаем, то в естественных условиях мы не будем ее выдерживать. Много ли было в 1995 году легионеров в московском «Спартаке», который выиграл все матчи в групповом этапе ЛЧ? Насколько я помню, ни одного. Однако все игроки «Спартака» того времени росли в конкурентной среде и ни в чем не уступали легионерам. Для начала необходимо создать конкурентную среду, а потом шаг за шагом пожинать плоды. Сейчас рассматривается несколько вариантов по данному вопросу. Необходимо составить правильный план по развитию футбола в регионах, грамотно организовать вертикаль управления, установить контроль там, где он необходим, законодательно определить всех субъектов футбола и защитить их интересы, тогда прогресс неминуем.