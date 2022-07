Солдаут на «Динамо», ловля спекулянтов, Нагучев инспектирует скандальный стадион. Репортаж из Воронежа

Севастиан Терлецкий увидел, как Воронеж готовится к возвращению в РПЛ .

Одна из главных тем прошедшего межсезонья — стадион воронежского «Факела». Точнее, его состояние и готовность. Когда команда выбралась из ФНЛ, никто не понимал, получит ли арена лицензию, успеют ли устранить все недочеты к дедлайну и, соответственно, пустят ли клуб в премьер-лигу. В итоге все успели, и теперь Центральный стадион профсоюзов примет первый матч нового сезона «Факел» — «Динамо».

Нагучева обещали избить, а теперь он сам приехал в Воронеж

О проблемах стадиона говорили много, но громче всех это сделал комментатор Роман Нагучев. Он подробно описывал шероховатости арены в Telegram-канале, подкрепив факты мрачными фото.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе.

ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ — другое. Год назад лига не допустила «Оренбург» просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге велись чуть ли не по ходу стыков с «Уфой». Справились.

Справедливо, если «Факел» начнет новый сезон там, где такой стадион примут, то есть в The Last of Us (видеоигра про постапокалиптическое будущее. — Прим. «СЭ»). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратиться в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности «Уфа» вернется в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает: «Клубы ПЛ и клубы ФНЛ, завоевавшие право участвовать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС 1, к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона-2021/22, перед клубами ФНЛ».

У «Уфы» есть лицензия РФС 1?, — написал он.

И привлек внимание не только к проблемному стадиону, но и к своей персоне со стороны воронежских фанатов. Рома рассказывал, что получил обширнейшую обратную связь: большинство болельщиков приглашали в гости, чтобы Нагучев мог лично убедиться в том, что все не так плохо. Но были и те, кто обещал втащить при встрече, а некоторые вообще желали смерти.

Нагучев не испугался — и приехал комментировать первый домашний матч «Факела» в этом сезоне. Рома рассказал, что решение о том, что именно он откроет сезон в Воронеже, было принято практически сразу после его поста в Telegram.

За день до игры журналистам устроили небольшой пресс-тур по обновленному стадиону. И большинство коллег присматривались не к недочетам арены, а отслеживали реакцию местных на Нагучева. Тема оказалась перегрета — ноль косых взглядов, только дружелюбное отношение и несколько совместных фото с воронежскими пацанами.

Роман Нагучев. Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

— Что меня мотивировало поднять эту тему? Страшно за безопасность, — объяснил Роман «СЭ». — Я просто не мог поверить, что в России можно построить стадион на 40 тысяч, и это будет окей. А люди будут все воспринимать так: «Грохнется, но зато это наш стадион». Хочу, чтобы люди были в безопасности.

Стади он в Воронеже хуже тульского?

На самом деле арена у «Факела» довольно старая, но милая. Прямо на стадионе есть забегаловка с беляшами, а по соседству — кафешка: суши, роллы, пицца. Конструкция чем-то напоминает провинциальные испанские арены. А снаружи он похож на домашний стадион «Партизана».

Кафе у стадиона. Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

От кромки поля все смотрится совсем неплохо. Со времен ФНЛ стадион действительно освежили. А все дефекты, которые сразу бросались в глаза (и о которых писал Нагучев), устранили. Даже запах краски еще не выветрился.

Стадион «Факела». Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

Я решил подняться на самую верхнюю трибуну центрального сектора. Входы на трибуну запаяны, открыт только один — для комментаторов и технических работников. На эту трибуну уже давно не пускают зрителей. Вот там действительно как-то неспокойно, и визуально картинка не самая приятная.

Кресло на стадионе. Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

Но глобально я бы не сказал, что стадион «Факела» хуже, чем, например, арена тульского «Арсенала». Да, прямо сейчас это самая слабая арена в премьер-лиге (где-то очень близко с «Оренбургом»). Все же в последнее время мы привыкли к более комфортным аренам. Но стадион в Воронеже точно не выглядит аварийным. По крайней мере визуально — все риски по безопасности, о которых писал Роман, на себя взяли люди, допустившие эту арену.

Солдаут, как ловят спекулянтов

За сутки до игры у касс выстроилась небольшая очередь. Странно, ведь все билеты на матч с «Динамо» были уже проданы. Оказалось, что люди хотят обменять электронные абонементы на пластиковые. Шансов выцепить билеты уже нет.

Очередь в кассы. Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

В Воронеже реально обожают футбол! И лучшее подтверждение — продажи абонементов. На первую часть сезона «Факел» реализовал более 13 тысяч! На первый домашний матч билеты разобрали за 10 минут. На стадионе ожидают около 20 тысяч зрителей, включая активных фанатов.

Неудивительно, что тут же возникла проблема со спекулянтами. Но и ее в Воронеже быстро решили. В ночь с пятницы на субботу в фанатских пабликах «Факела» появилась информация о том, что в результате оперативных работ была обезврежена организованная группа спекулянтов.

Изъяли две толстые стопки билетов, которые бесплатно роздали всем желающим около кинотеатра «Юность».

Как же в РПЛ не хватало этой атмосферы! «Факел» точно заслужил возвращения в элиту.