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У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сколько нужно заплатить болельщику, чтобы сходить на футбол в премьер-лиге?

Продажи без ограничений

Прошли времена, когда Роспотребнадзор устанавливал жесткие планки максимальной вместимости стадионов и допуска зрителей (вы же не забыли про QR-коды?). Из-за этого клубы российской премьер-лиги не могли нормально строить билетные и абонементные программы. Кто-то их совсем не публиковал, а кто-то — с оговорками.

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В этом сезоне все иначе. Клубы в реализации билетов не ограничивает никто, однако появился важный сдерживающий фактор — Fan ID, который многих отпугивает от покупки абонемента. Поэтому команды идут на дополнительные шаги по привлечению зрителей. Особенно в тех городах, где паспорт болельщика вводят уже в ближайшем туре, — в Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. К примеру, «Крылья Советов» продают билеты на матч с «Торпедо» за символические 8 (восемь) рублей, а «Нижний Новгород» на игру с ЦСКА — за 10 (десять). А «Урал» организовал МФЦ прямо на своем стадионе.

Однако с абонементами все обстоит несколько иначе, ведь клубы тоже хотят зарабатывать. «Нижний» примерно на 40% поднял цены на многие категории абонементов (хотя самые дешевые оставил нетронутыми), матчи «Крыльев» тоже подорожали, а вот «Ростов» заморозил цены, хотя они у желто-синих и так одни из самых скромных в лиге. Не продают абонементы на вторую половину сезона «Химки» и «Факел» — вероятно, это тоже связано с введением паспорта болельщика, ведь на их стадионах документ будет нужен с начала следующего года.

Цены на абонементы клубов РПЛ в сезоне-2022/23.
Цены на абонементы клубов РПЛ в сезоне-2022/23.

Один абонемент на «Спартак» дороже 130 абонементов на «Факел»

Полную картину цен на абонементы вы видите в таблице. Здесь сразу выделяется лидерство «Спартака». Красно-белые в прошлом чемпионате финишировали десятыми в РПЛ, зато захватили первое место по дороговизне многоразовых билетов. Но важно отметить несколько нюансов.

Во-первых, «Спартак» впервые с 2019 года опубликовал абонементную кампанию на целый сезон. Раньше этому, разумеется, препятствовал ковид — красно-белые бросали абонементы в продажу только на отдельные отрезки. Поэтому сравнивать цены уместно с сезоном-2019/20, хоть он и был давно.

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Во-вторых, в этом сезоне «Спартак» не распространяет абонементы на фанатскую трибуну В (как известно, активные болельщики красно-белых объявили бойкот). Вместо нее забронировать место на весь сезон можно на противоположной трибуне D, куда до сезона-2020/21 продавались только разовые билеты.

В-третьих, «Спартак» стал первым в лиге по стоимости абонемента не только «за воротами», но и в VIP-сегменте (без учета лож). У красно-белых есть несколько классов премиальных билетов, а наивысший из них — Platinum. В него входит заезд на прилегающую территорию, а также самое дорогостоящее питание суммой в 67 500 рублей. Ну а сама услуга стоит 224 500 — за эти же деньги можно купить больше 130 самых дешевых абонементов на «Факел».

Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну «Спартака».
Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну «Спартака».

Важно зафиксировать и подорожание абонементов на «Спартак», особенно для новых болельщиков: три года назад за ворота весь сезон можно было ходить за 7 800 рублей, а сейчас — за 8 600. Да и продление не дешевеет: в дебютный для «Открытие Банк Арены» сезон-2014/15 оно стоило 5 202 рубля, а сейчас уже более чем на 40% дороже — 7 400.

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ЦСКА: цены стабильны, но есть нюанс

Красно-синие на втором месте по дороговизне билета на фанатский сектор, хотя и у них болельщики объявили бойкот. Вообще ЦСКА уже много лет сохраняет цены на абонементы для активных фанатов прежними — лишь один раз в 2019-м стоимость продления увеличивали на сто рублей, но затем все вернули на место.

Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну ЦСКА с года открытия «ВЭБ Арены».
Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну ЦСКА с года открытия «ВЭБ Арены».

ЦСКА, как видно из общей таблицы, выделяется не очень высокими для топ-клуба ценами на центральные трибуны в стандартной категории (у «Локо», «Динамо» и «Зенита» выше, у «Сочи» — аналогично). Но у армейцев указанный в таблице абонемент не включает в себя матчи Кубка России. Это важно, потому что почти все топ-клубы даже не предлагают абонементы без кубковых игр. А ЦСКА на этом экономит и зарабатывает.

Конечно, у армейцев на сайте легко можно приобрести проходку на все возможные домашние матчи команды в сезоне-2022/23 под названием «Верю в команду!». Программа, очевидно, была утверждена еще до того, как отменили так и не рожденный Кубок РПЛ. И, вероятно, поэтому самый дешевый абонемент в категории «Верю в команду!» стоит так дорого — 11 900.

Да, у «Спартака» и «Зенита» кубковые матчи включены в абонемент лишь до 1/8 финала, но разница все равно существенна. Более того, в этом тарифе у ЦСКА скрывается абонемент за 289 500 («VIP с фуршетом»). Это даже выше, чем у «Спартака» в категории Premium.

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«Зенит»: абонементы подешевели

У сине-бело-голубых самый дешевый абонемент стоит 6 900 рублей, но это не «вираж», а верхний ярус трибун за воротами. На секторе активных фанатов, куда просто так не попасть, цены почти не меняются с момента открытия «Газпром Арены». Абонемент туда стоит 7 000.

Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну «Зенита» с года открытия «Газпром Арены».
Динамика цен абонементов на фанатскую трибуну «Зенита» с года открытия «Газпром Арены».

Однако на других трибунах цены изменились, причем в меньшую сторону. Например, часть угловых секторов год назад стоила 11 900, а теперь — 9 900. Ощутимее всего разница видна на лучших местах — центральные сектора нижнего яруса подешевели с 49 900 до 43 900. И все эти цены — на новые абонементы, продление вышло владельцам еще меньше.

Почему «Зенит» так сделал? Ведь он четыре раза подряд выигрывал чемпионат России и, руководствуясь этим, мог бы вообще взвинтить цены. Возможно, одна из причин в том, что клуб боится оттока болельщиков из-за реформ. Хотя вряд ли «Газпром Арена» упустит первое место в лиге по числу зрителей.

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«Торпедо» — дороже «Динамо», в Грозном — самый доступный футбол

Из остальных клубов стоит отметить пятое место «Крыльев», у которых стоимость самого дешевого абонемента выше, чем у клубов из топ-3 прошлого чемпионата — «Сочи» с «Динамо». Но у самарцев хотя бы сюда входят все игры Кубка России, а «Торпедо» включило в абонемент лишь матчи РПЛ. При этом черно-белые в рейтинге на шестом месте, сразу за «Крыльями».

«Торпедо» продает абонементы в фан-сектор за 5 500 рублей — кажется, таким образом московский клуб хочет частично отбить аренду «Лужников». Но на самом деле это еще дешево: год назад, когда автозаводцы играли в ФНЛ, за сезонный проход на фанатскую трибуну спортгородка нужно было заплатить 7 600 — даже у «Зенита» и ЦСКА цены были ниже.

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У «Оренбурга», «Ахмата» и «Факела» в открытом доступе нет VIP-мест, а два последних клуба — самые доступные для болельщиков. Но воронежцев лучше вынести за скобки, так как они пока продают абонементы лишь на первую половину сезона — самый дешевый из них стоит 1 670 рублей, — а на «Ахмат» весь сезон можно ходить за 2 250. В Грозном, к слову, и цены на билеты ниже всех в РПЛ. Понятно, что восемь рублей «Крыльев» и десять рублей «Нижнего» — разовые акции, а на «Ахмат Арену» можно в любой день попасть минимум за 150 рублей (даже на «Спартак» и «Зенит»).

В целом по лиге стоимость абонементов слегка поднялась. Но, судя по всему, они сейчас охотно расходятся только в Воронеже — в остальных городах болельщиков отпугивает Fan ID. Этот сезон будет показательным. Может быть, в следующем году ценообразование изменится, ведь клубам надо привлекать фанатов на трибуны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
13
35
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Оренбург

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
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