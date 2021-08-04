Первое интервью после подписания контракта новый главный тренер «Ростова» дал обозревателю «СЭ».

В среду «Ростов» объявил о назначении 74-летнего Семина новым главным тренером команды. Соглашение рассчитано на два года. Специалист встретился с футболистами на базе в компании экс-тренера дончан Валерия Карпина.

— События развивались очень быстро, — рассказал Юрий Семин. — Когда я получил первый звонок из «Ростова», находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.

— Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что вы обо всем договорились за пять минут. Это так?

— Да, особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям.

— Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?

— Это предложение клуба.

— Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?

— Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим.

Тем более что в Ростовском регионе футбол любят и поддерживают. Невозможно пройти по улице, чтобы тебя не узнали. Меня и губернатор (Василий Голубев. — Прим. И.Р.) принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!