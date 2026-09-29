Кучеров уступает не только Макдэвиду, Овечкин выпал из элиты: лучшие игроки НХЛ-2026

Ни один рейтинг не обходится без крайних форвардов и вратарей из России.

НХЛ начинает новый сезон. «СЭ» представил обновленный рейтинг 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент. Свои версии выпустили ведущие североамериканские медиа. Телесети и порталы NHL Network, Sportsnet и TSN назвали топ-50, а издание The Athletic традиционно разбило 150 игроков на пять больших групп с тремя классами в каждой.

Все подобные рейтинги давно и безальтернативно возглавляет суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Лучший хоккеист современности не уступает первую строчку никому из конкурентов при оценке мастерства и личных достижений, в отличие от списка самых высокооплачиваемых игроков мира. Канадский гений открывает первый из двух сезонов по контракту с кэпхитом на 12,5 миллиона долларов и все заметнее отстает от рынка. Центрфорвард продолжает собирать индивидуальные призы, но большие победы пока ускользают от него. Макдэвид после двух финалов Кубка Стэнли остановился в шаге от золота Олимпиады, по-прежнему открыт вопрос о настоящем величии и реальном наследии Коннора. Этим летом ради мечты о чемпионстве капитан и другие лидеры «Ойлерз» поддержали возвращение в лигу тренера Майка Бэбкока. Вероятно, ближайшие два года станут ключевыми в карьере самого известного 97-го номера.

Все последние годы в НХЛ на первом плане остается одна тройка — Коннор Макдэвид, Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон. Два канадских центрфорварда и российский крайний нападающий постоянно спорили друг с другом за призы лучшему бомбардиру, самому ценному и наиболее выдающемуся игроку лиги. В прошедшем сезоне суперзвезды «Эдмонтона» и «Тампы» обошли лидера «Колорадо» в гонке за «Арт Росс» с «Хартом» и «Тед Линдсей», а тот стал лучшим снайпером и забрал «Морис Ришар». К этой компании подбирается молодая звезда Канады и новый капитан «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Где-то рядом остается ассистент капитана «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. У защитников главное противостояние на льду и рынке контрактов обеспечили канадец Кэйл Макар из «Колорадо» и американец Куинн Хьюз из «Миннесоты».

В этом сезоне в топ-50 вошли шесть россиян — по три крайних форварда и вратаря. Это — Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Кучеров остается в категории избранных, но североамериканские эксперты первым после Макдэвида ставят Маккиннона. Капризов потерял несколько позиций, в том числе пропустил вперед одноклубника Хьюза. Панарин откатился назад, не во всех версиях сохранил место среди пятидесяти лучших из лучших. Василевский, Шестеркин и Сорокин разыгрывают статус самого ценного вратаря лиги.

Никита Кучеров. Действующий MVP НХЛ. За пару лет лидер «Тампы» добавил в коллекцию третий «Арт Росс Трофи», вторые «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Двукратный обладатель Кубка Стэнли оказывает огромное влияние на игру и результаты команды Джона Купера. Крайний форвард выступает плеймейкером и волшебником, словно замедляет время и заранее просчитывает следующие ходы. Кучеров остается одним из самых результативных хоккеистов лиги и при этом едва ли не самым недооцененным. В сравнении с Макдэвидом и Маккинноном у россиянина нет такой мощи и скорости, зато есть уникальное мастерство и мышление. И вместе с тем — причины в своем стиле говорить, что хоккей стал быстрее и одновременно тупее. 33-летний форвард вступает в последний год контракта, а «Лайтнинг» в стремлении сохранить суперзвезду могут добраться до рекордного кэпхита в 20 с лишним миллионов.

Кирилл Капризов. Главная звезда «Миннесоты». Год назад россиянин подписал рекордный на тот момент контракт с кэпхитом 17 миллионов, но первый сезон по новому соглашению начнет в статусе не самого высокооплачиваемого хоккеиста лиги. Если не мешают повреждения, крайний форвард переписывает различные достижения франшизы и обязательно входит в число соискателей «Харт Трофи». Плеймейкер убедил менеджмент «Уайлд», что вокруг него можно строить реального претендента на Кубок Стэнли. Прошлой весной команда с Капризовым впервые вышла во второй раунд плей-офф и теперь рассчитывает продолжить движение вперед. 29-летний нападающий готов зажигать при помощи олимпийских чемпионов Куинна Хьюза и Мэтта Болди, а также челябинского трио — его составили Яков Тренин, Данила Юров и Максим Шабанов.

Артемий Панарин. Новая звезда «Лос-Анджелеса». В феврале россиянин покинул Манхэттен в статусе лучшего хоккеиста «Рейнджерс» последних лет. Крайний форвард сразу заключил контракт с кэпхитом 11 миллионов на два сезона в Калифорнии. Летние переподписания в лиге дали Хлебушку повод шутить о том, что он получает словно таксист Uber — пусть и премиального уровня. Плеймейкер неизменно был самым результативным игроком своей команды в Нью-Йорке, но только раз в карьере выбрался за отметку в 100 очков. Теперь в Лос-Анджелесе с Панариным работает знакомый тренер Питер Лавиолетт, при котором бомбардир провел наиболее успешный сезон. 34-летний нападающий явно способен блеснуть в Голливуде и стать новым фронтменом «Кингз».

Андрей Василевский. Действующий обладатель «Везина Трофи». Основной вратарь «Тампы» за пару лет вернулся на высочайший уровень после операции на спине и сезонного спада. Двукратный чемпион НХЛ снова впечатлил надежностью и заслужил вторую награду лучшему голкиперу лиги. В этом Большой Кот сравнялся с Сергеем Бобровским, из всех россиян этот приз выигрывал еще только Игорь Шестеркин. Теперь Василевский в своем стиле говорит о готовности провести все 84 матча регулярного чемпионата. Андрей любит часто выходить на лед, в прошлом сезоне звезде «Лайтнинг» опять не было равных по числу побед. При этом команда Купера столкнулась с проблемой — успехи регулярки не получают развития в плей-офф. 32-летний россиянин вместе с одноклубниками постарается справиться с возникшим вызовом, ранние вылеты за последние годы успели сильно надоесть самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли-2021.

Илья Сорокин. Основной вратарь «Айлендерс». Голкипер провел солидный сезон и во второй раз в карьере стал вторым при выборе обладателя приза «Везина Трофи». Сорокин матч за матчем дает команде надежду на плей-офф, но всех усилий два года подряд оказывалось недостаточно. Весной легендарного Патрика Руа на посту главного тренера сменил Питер Дебур, однако при любом специалисте у одного из лучших вратарей лиги будет ключевая роль. 31-летний россиянин должен провести еще один год на высочайшем уровне, чтобы «Айлс» приблизились к решению задачи попадания в кубковую восьмерку Восточной конференции.

Игорь Шестеркин. Основной вратарь «Рейнджерс». Голкипер вернулся после разочаровывающего сезона. Он напомнил, кто в 2022-м взял «Везину» и был в тройке финалистов «Харта», а с 2025-го стал самым дорогим игроком своего амплуа с кэпхитом 11,5 миллиона. Друзья Шестеркин и Сорокин пережили два года без плей-офф. Игорь мечтает о настоящем голе, в отличие от записавшего на свой счет шайбу Ильи. При этом «рейнджер» вписался в условный флешмоб соотечественников с вратарскими драками после Бобровского и Василевского. 30-летний россиянин может подарить надежду перестраиваемой команде в борьбе за возвращение в Кубок Стэнли.

The Athletic в своем ежегодном рейтинге при перечислении десятки лучших НХЛ закрепил тройку избранных — Макдэвид, Кучеров, Маккиннон (высший класс именно в таком порядке). Капризов остается в первом ряду лиц франшизы, но его обошел поднявшийся выше Куинн Хьюз. Шестеркин, Сорокин и Василевский входят в ту же категорию вместе с Коннором Хеллибаком.

На уровне суперзвезд НХЛ названы двое россиян — Панарин и Кирилл Марченко. 26-летний Марченко добился желаемого за день до старта регулярного чемпионата — по примеру своих соотечественников получил новый контракт после нескольких хороших лет в «Коламбусе». «Торонто» после обмена подписал с форвардом соглашение на шесть лет с кэпхитом 12,5 миллиона, договор начнет действовать со следующего сезона.

На уровне звезд НХЛ отмечены двое россиян — Михаил Сергачев и Андрей Свечников. 28-летний лидер обороны «Юты» Сергачев оказался единственным российским защитником в рейтинге, хотя на попадание в него могли претендовать несколько наших. 26-летний обладатель Кубка Стэнли из «Каролины» Свечников в подобных подборках появляется постоянно, однако несколько лет назад его ждали в более крутых категориях.

На уровне звезд второго плана названы три российских форварда — Иван Демидов, Павел Дорофеев и Евгений Малкин. 20-летний Демидов в будущем способен подняться намного выше следом за одноклубниками по «Монреалю». Друг российского таланта защитник Лэйн Хатсон уже считается лицом франшизы вместе с ведущим нападающим Ником Сузуки, Коул Кофилд котируется среди суперзвезд, а Ноа Добсон и Юрай Слафковски — просто звезд лиги. 25-летний Дорофеев заслуживает лестных слов за умение завершить момент и действовать на обоих флангах атаки. Новичок «Рейнджерс» в двух подряд сезонах был лучшим снайпером «Вегаса», теперь от него ждут многого в Нью-Йорке. 40-летний Малкин стал единственным российским центрфорвардом в рейтинге, причем в своем 20-м сезоне русская легенда «Питтсбурга» перешел на край. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли подтвердил свою состоятельность в обновленной команде рядом с Сидни Кросби и заслужил еще один год в НХЛ.

Александр Овечкин перед 22-м североамериканским сезоном пропал из всех рейтингов. Год назад лучший снайпер в истории НХЛ входил в топ-50 игроков лиги после мощного рывка к рекордной отметке. Теперь 41-летний капитан «Вашингтона» не включен в подобные подборки после того, как вместе с «Кэпиталз» провел непростой год и был самым результативным в команде с 32 голами и 64 очками за 82 матча. Зато неоспоримо место Великой Восьмерки в других категориях — среди величайших всех времен.