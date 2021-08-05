«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера

Дмитрий Попов покинул красно-белый корабль и поставил клуб в тяжелейшее положение.

Стоит начать с того, что уже бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не сделал ровным счетом ничего, чтобы облегчить задачу Рую Витории и команде в целом. Лидеры красно-белых не могут продлить контракты, продать ненужных игроков не получилось, а взять новых также оказалось невозможно. Чем занимался спортивный департамент «Спартака» на протяжении последнего времени категорически — непонятно.

Тем не менее, уход Попова со своей должности в перерыве домашнего матча Лиги чемпионов выглядит дико. Счет, напомню, на тот момент был 0:0. А если команда забила бы во втором тайме и смогла одержать победу? Как тогда выглядел бы Попов? Уйти из клуба в такой момент равносильно предательству. Попов проявил откровенную слабость, начал сыпать угрозами и обещаниями обнародовать переписки, предоставить на суд фанатов скриншоты. Уйти по-мужски у Попова не получилось, но если «Спартак» и его болельщики для Дмитрия Львовича не постой звук, то дальше лучше молчать.

По итогам матча с «Бенфикой» «Спартак» имеет призрачные шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов и не имеет спортивного департамента. Видимо, болельщикам стоит забыть об усилении команды до зимы, ведь заниматься поиском игроков и ведением переговоров просто некому. Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков в данный момент занят продлением нынешних лидеров и просто не может заниматься поиском новичков. Это и не входит в его обязанности. Кажется, что такой сложной ситуации в клубе не было с момента ухода Массимо Карреры.

Матч с «Бенфикой» показал, что сейчас «Спартак» не имеет никаких возможностей для равной игры с одним из лидеров португальского футбола. Вешать поражение на тренера также глупо, как покидать клуб в перерыве матча. Витория — нормальный мужик, у него хороший контакт с игроками. И не его вина, что Попов со своей командой не смогли ему помочь. Другое дело, что Руй может стать заложником сложившейся ситуации. Если «Спартак» начнет сыпаться, то нет никаких гарантий, что следующим, кто покинет клуб, не станет сам Витория.

На первой пресс-конференции португальского тренера в России я поприветствовал его словами: «Добро пожаловать в ад». Думаю, что после короткого пребывания в клубе Витория понял смысл сказанных мною слов. Работа в «Спартаке» — ад для любого, кто находится в клубе. Начиная от людей, которые продают билеты, заканчивая главным тренером.