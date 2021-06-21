О любви к Эмери, уходе из совета директоров и пиве на стадионах.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала первое большое видеоинтервью — журналистке Ксении Собчак. «СЭ» собрал все главные тезисы.

О знакомстве с Федуном: «Он был женат, поэтому я сразу и не бежала»

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь и нетипичная для Хорватии погода — всего шесть градусов, ночью выпадает снег. Девочки проходят подготовку к конкурсу в Хорватии, а он там играл в теннис. Все девушки замерзли, потому что ни у кого не было одежды, рассчитанной на снег. Мы гуляли, он всех загнал в магазин и сказал: «У вас есть 15 минут, покупайте теплую одежду. Кто что унесет — все оплачиваю». И все побежали набирать: бусы, купальники. А я стояла у входа и думала: «Вот цирк!»

Позже на «Золотом граммофоне» мне кто-то наступает на шлейф платья, я поворачиваюсь, смотрю — это он наступил на платье: «Опять ты». Но никаких телефонов не просил, ничего. А потом позвонил и предложил встретиться. Полгода мы созванивались, я в Уфе жила, и он просил прилететь в Москву. Он на тот момент был женат. Поэтому я сразу и не бежала. Я ему сказал: «Что ты мне можешь дать? Ты меня на 30 лет старше, у тебя жена и дети». А он ответил: «Деньги!» А мне не совсем это интересно. Я жила в Уфе и могла встречаться с более молодыми мужчинами. Да, не было бы частного самолета, супердорогого отеля на Мальдивах. Я дала понять, что важна семья».

Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото РИА Новости

Зарема просила Федуна не брать Аленичева: «Ленечка, пожалуйста, у него голова грязная!»

«Начала глубже вникать, когда начали брать не тех тренеров, которые мне нравятся. Я смотрю на футбол по-другому. Тренер — это харизма: внешность, голос и лицо клуба. Когда они взяли Аленичева и все ветераны поддержали, я сказала: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. У него голова грязная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!» Карпин — яркий. Из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. Он ушел из «Спартака», но не исчез с футбольных радаров. Я не согласна со словами, что он сбитый летчик. Как тренер он вырос.

Когда был Кононов, я говорила: «Пожалуйста, не бери его. Он нам не подходит, он же вялый». Он говорит: «Нет, он как Гончаренко! Тебе он нравится?» Я ответила: «Он как Гончаренко только потому, что белорус».

Самый крупный скандал был, когда Унаи Эмери уволили. Мне очень нравился этот тренер. Он взял Лигу Европы с клубом из города, где численность населения — 50 тысяч. Он берет любой клуб в Испании, и он занимает третье место после «Барселоны» и «Реала». И каждый раз он выигрывает Кубок. А у нас его уволили через пять месяцев. Я видела, как он работает, он требовал очень профессионального отношения футболистов к тренировочному процессу. У нас тогда был Дзюба — деструктивный парень. Он назвал его тренеришкой. Время расставило все на свои места. Тогда я Леониду сказал: «Если ты уволишь Эмери, то я не буду ходить на игры». Я не ходила года два, пока Карпин был тренером».

Дмитрий Аленичев. Фото Алексей Иванов, -

О появлении в совете директоров «Спартака» и выходе из него: «Федун был обижен»

«В совет директоров я вошла еще в январе. Это лишь формальность, которая ничего не дает. Это лишь красиво звучит. У нас клуб содержится на личные деньги. Это не как «Газпром». И Леонид свое наследство тратит на «Спартак», и брат Леонида.

По сути, это семейное предприятие. Разногласия там возможны, как и в любой семье. Раньше в совете были другие люди, которые годами там находились. И никакого толка от них не было, а главное — никакой ответственности. В один момент меня это достало: «Почему во всем виноват только Федун? Ты же не один. Давайте персонализируем ответственность».

Какое-то время Леонид был обижен из-за моего ухода, но я его предупреждала. Дальше просто нужно стараться, чтобы профессиональное не переходило в личную жизнь. Это достаточно тяжело. Я ничего советовать не буду. Мне главное — удержаться и промолчать».

Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О трансфере Джордана Ларссона: «Федун взял его, чтобы я заткнулась»

«Правда, что я уговаривала Федуна купить Ларссона, говоря, что может мне не дарить подарков три года. Изначально Леонид Арнольдович был против.

Игрок был готов перейти за 2,5 миллиона долларов, но в итоге его привезли за 4,5 миллиона. Такая сумма — три года подарков? Федун ничем не рисковал. И чтобы я заткнулась, Леонид согласился: «Все, на!»

Я настояла на приобретении, потому что он молодой, перспективный. 22-23 года — самое время для покупки. В 18-19 лет можно ошибиться. Его в будущем можно очень выгодно продать. У Ларссона отец — известный в прошлом футболист, у него футбольная школа «Барселоны». За такие деньги адекватные. Его теперь все хотят. И мне обидно, что таких игроков много, от которых мы отказались: не взяли за 5-7 миллионов, а сейчас они стоят 24 миллиона».

Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что не так с приглашением Руя Витории: «Я просила список рабочих вариантов»

«Я не согласилась с процедурами. Я просила с декабря посмотреть трех кандидатов минимум. Мне не нужен длинный список, где будет Вальверде, Марселино и тренеры, которые к нам никогда не пойдут. Мне нужен был список, где было бы прописано, что если у одного жена сказала бы, что не поедет в Россию, то мы могли звонить второму и он прилетел бы. Вот что мне нужно было — список рабочих вариантов. Его я не получила.

У Дмитрия Попова было масса плюсов, он привозил Веллитона, нашего любимого Алекса. Но здесь я требую прекратить в клубе хаос и анархию. Команда играет стабильно и дает результат не из-за тренера. За стабильность отвечает спортивный директор. Самый главный человек в клубе — спортивный директор.

Я просила исполнить процедуры, их не исполнили. Ну, а дальше: дай бог, если у них получится и тренер покажет результат.

Не могу оценивать профессиональные тренерские качества Витории. Я некомпетентна. То, что у меня вызвало вопросы: человек летит из Лиссабона и не смотрит игры. Возможно, он уже посмотрел сто игр, не знаю. Мне не понравился подход. У Доменико Тедеско был другой: после игры он быстро прыгал в машину и на трех мониторах анализировал все ошибки. Я увидела, что будет другое, а игроки-то привыкли. Мне хотелось сохранить то, что было».

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зарема плакала из-за отказа Тедеско продлить контракт. А Газизов называл его геем

«Тренер должен проработать три года с учетом того, что у него есть прогресс. Я уговаривала Тедеско продлить контракт. Когда он мне сказал, что не будет продлевать, я неделю плакала. Я знала сильно заранее. Мне было реально жалко команду.

Тедеско было реально тяжело. Плюс Газизов постоянно ему устраивал неприятности. Но он как европеец вообще об этом никогда не скажет. Допустим, мне с Леонидом с августа он говорил, что Доменико — нетрадиционной ориентации.

Однажды он услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернеров сказала, что для меня самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться и что нужно сказать: «У него нет семьи, никто не видит фото, наверное, что-то такое. Почему у него красные глаза? Что-то принимает».

Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско — не гей! И мы вернулись в Россию, я предложила тренеру поговорить один на один: «Скажи мне честно, это правда?» Он ответил: «Вы что?!» Мы же не знали, что Газизов такой балабол и мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю, не хочу, чтобы это их касалось». Это грязная и низкая клевета от гендиректора».

Зарема Салихова (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О негативном отношении к «Матч ТВ»: «Эксперты, у которых на четверых IQ меньше, чем у меня»

«Когда я только появилась, они там сидели, неделю хихикали, эти эксперты, у которых на четверых IQ меньше, чем у меня. Они там неделю обсуждали, столько выпусков посвятили.

А теперь: «Зарема, Зарема, дайте интервью!» Каждый комментатор, начиная с Черданцева, лично ко мне обратился, мне написал. Но никакого «Матч ТВ» — я знаю, как они фотошопят, даже повторы. Нам пенальти нужно дать — они повторы не показывают. Как руки у других команд — так руки не было. Нашему мяч попал в плечо — они мяч фотошопом двигают в руку. Я уверена, что «Матч ТВ» предвзято относится к «Спартаку».

Стипе Плетикоса и Станислав Черчесов. Фото Алексей Иванов, -

Зарема не любит Черчесова: «Он убрал моего любимого вратаря Плетикосу»

«У нашей сборной на чемпионате Европы нет шансов. В составе сборной много очень непонятных футболистов появляется. Тогда, в 2018 году, он показал результат, посмотрим, сможет ли сейчас. Черчесов мне не нравится как тренер. Потому что он убрал моего любимого вратаря СтипеПлетикосу из «Спартака».

Это была одна из первых поездок с Леонидом в Израиль, Абрамович делал турнир. Черчесов говорил: «Вот есть новый вратарь — Сослан Джанаев, он — джигит и расправляет руки, просто орел». Я говорю: «Нет, мне нравится мой Плетикоса». Он говорит: «Плетикоса кривоногий и ноги иксом». Были игры, когда мы могли стать чемпионами, если в трех играх набрали бы четыре очка. И Джанаев два раза роняет мячик в свои ворота! Две игры! И больше в жизни он никогда этого не делал. То ли он был куплен, то ли что-то еще. «Спартак» из-за этого потерял чемпионство».

Зарема за пиво на стадионах и против лимита: «Дайте продавать пиво!»

«Я против лимита, мне не нужны никакие ограничения. И я за пиво! Хочу, чтобы нашим клубам дали зарабатывать. Потому что ковид очень сильно ударил по бюджетам. Почему, когда проходит ЧМ, все пьют пиво и все счастливы? Как хотят поднять русский футбол и уровень клубов, не увеличивая финансирования? Дайте продавать пиво! Разрешите рекламу алкогольного пива. Люди пьют где-то до или после.

У региональных клубов нет «Лукойла» и «Газпрома», на чем они должны зарабатывать? Стадионы простаивают, и это огромные амортизационные расходы на содержание, а доходов никаких. Людям одно удовольствие — выпить пива. Что в этом плохого? Не понимаю».