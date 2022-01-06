Спортивному директору Луке Каттани придется решать непростую задачу.

Перед Новым годом «Спартак» выкупил у «Шарлеруа» ямайского форварда Шамара Николсона и оказался в сложном положении из-за нехватки легионерских слотов. Прямо сейчас на балансе клуба находятся девять иностранцев. Помимо ямайского новичка это: Самюэль Жиго, Максимилиан Кофрие, Лукас Айртон, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Виктор Мозес, Квинси Промес и Йоррит Хендрикс.

Теперь спортивный блок под руководством Луки Каттани обязан организовывать трансфер одного из легионеров в другой клуб.

По позиции самый очевидный вариант — кто-то из форвардов-легионеров. Прямо сейчас в «Спартаке» пять нападающих, способных играть в центре атаки: Александр Соболев, Ларссон (оттянутый форвард), Понсе, Николсон и Георгий Мелкадзе. Поэтому уход Понсе или Ларссона — логичен, но «Спартак» вряд ли отпустит любого из них за небольшую сумму с учетом их нынешнего состояния (аргентинец с конца сентября не играл из-за травмы, а швед завалил первую часть сезона) и трансферного потенциала. Поэтому если в клуб не поступит мощное предложение не ниже стоимости каждого на Transfermarkt (Ларссон, по версии сайта, оценивается в 11 миллионов евро, Понсе — в 7 миллионов), то «Спартак» точно дождется летнего трансферного окна.

Было бы логичным предположить, что еще одним вариантом станет расставание с кем-то из пары защитников Айртон/Жиго, у которых на двоих уже две сотни матчей за красно-белых. Тем более контракт француза заканчивается уже летом 2022-го, а Айртона — через 2,5 года. В случае с Жиго это последний шанс выручить за него хоть какие-нибудь деньги, с Айртоном — отличный момент, чтобы запросить высокую цену с учетом длинного контракта. Но, насколько мне известно, в клубе не настроены на продажу ни одного из этих защитников, поскольку оперативно найти качественную замену Жиго зимой очень сложно, а у Айртона в клубе пока нет конкуренции — перешедший из «Тироля» Леон Классен в основу прямо сейчас влиться явно не готов.

Остальные легионеры были куплены меньше чем 1,5 года назад, поэтому об их продаже мысли появляются вряд ли. За исключением Хендрикса.

Голландец — лучшая опция для трансфера «на выход» прямо сейчас. Он не понизит уровень команды, как это будет в случае ухода Жиго, Айртона, Понсе или Ларссона (если не учитывать его игру в последние полгода) и его оценочная стоимость (1,8 миллиона евро) не станет серьезным препятствием для перехода. Правда, возникают вопросы по потенциальным покупателям. И здесь открывается поле для работы нового спортивного руководства. Трудоустроить Хендикса с учетом его спортивных успехов в «Спартаке» — задача серьезная, но под такие кейсы красно-белые и подписывали Каттани.

А через полгода итальянцу придется решать, что делать дальше с Алексом Кралом, который почти точно вернется из «Вест Хэма» и искать замену Жиго.

Но это уже летняя история.