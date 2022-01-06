Жиго хотят видеть в Турции, «Локомотив» подпишет игрока «Славии», Отавио может оказаться в ЦСКА

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Жиго может уйти из «Спартака»

По информации Sporx, «Трабзонспор» интересуется защитником московского «Спартака» Самюэлем Жиго. Турецкий клуб планирует взять игрока в центр обороны в зимнее трансферное окно. Также клуб Трабзона следит за Кааном Айханом из «Сассуоло». Ранее сообщалось, что Жиго ведут мексиканский «Тигрес» и французский «Лион». В текущей кампании 28-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Деспотовичем интересуются в Казахстане

По данным Telegram-канала «СпортРадар.Kz», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может уйти из казанского клуба. За 29-летним форвардом следит «Астана». Казахстанский клуб готов предложить сербу двухлетний договор. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Деспотович сыграл в чемпионате России 9 матчей и отметился 2 результативными действиями.

Кухта близок к переходу в «Локомотив»

По информации Denik Sport, нападающий пражской «Славии» Ян Кухта скоро станет игроком «Локомотива». Переговоры находятся в завершающей стадии. Агент игрока подтвердил данную информацию. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. В этом сезоне на счету 24-летнего футболиста 16 матчей в чемпионате Чехии, в которых он забил 9 голов. В Лиге конференций у Кухты 3 забитых мяча в 5 играх.

ЦСКА может купить игрока «Бордо»

По информации «Чемпионата», ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио. Представители московского клуба уже связывались с окружением игрока. В ближайшее время армейцы готовы сделать 27-летнему хавбеку предложение. Контракт бразильца действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает Отавио в 6 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник провел 16 встреч в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

Кришито можете перейти в «Торонто»

Как сообщает журналист Николо Скира, защитник «Дженоа» Доменико Кришито решил покинуть серию А и продолжить карьеру в «Торонто». Итальянец перейдет в канадский клуб летом 2022 года. Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне Кришито провел 15 матчей в серии А, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.