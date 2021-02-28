РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» не проигрывал «Рубину» в Москве более 10 лет

Денис Аль-Юсифи
Денис Аль-Юсифи
Корреспондент
Сегодня, 18:15
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:2. Красно-белые потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Последние пять поражений «Спартака» от «Рубина». Фото "СЭ" Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате России. Фото "СЭ" Команды, которые Леонид Слуцкий обыгрывал чаще всего. Фото "СЭ" Лучшие сербские бомбардиры чемпионата России. Фото "СЭ"
28 февраля. Москва. «Спартак» — «Рубин» — 0:2. Красно-белые потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-белые продлили серию поражений в чемпионате до трех матчей.
Спартак — Рубин

В 20-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Рубину» (0:2). Казанцы не обыгрывали красно-белых в чемпионате последние семь лет, а добыть победу в Москве не удавалось более 10 лет. В прошлый раз это произошло еще в «Лужниках» в июле 2010 года, тогда команда Курбана Бердыева праздновала победу благодаря голу Кристиана Нобоа, забитому в самом начале встречи.

Последние пять поражений «Спартака» от «Рубина». Фото "СЭ"
Последние пять поражений «Спартака» от «Рубина». Фото «СЭ»

Для «Спартака» же это поражение стало третьим подряд в РПЛ — в предыдущих турах были гостевые проигрыши от «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:1).

Более продолжительные серии неудач в российской истории красно-белых в чемпионате встречались четыре раза: в 2003 году под руководством Олега Романцева и Андрея Чернышова, а также на стыке сезонов-2009 и -2010 при Валерии Карпине «Спартак» уступал своим соперникам по четыре раза, пять поражений было при Олеге Кононове и Сергее Кузнецове в прошлом сезоне.

Антирекорд был установлен в 2004 году при Невио Скале — шесть поражений.

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате России. Фото "СЭ"
Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате России. Фото «СЭ»

А вот Леонид Слуцкий, наоборот, прервал свою серию из трех поражений в играх против «Спартака».

Из 28 проведенных встреч с красно-белыми во всех турнирах 49-летний специалист выиграл половину (14) при семи ничьих и таком же количестве поражений. В своей тренерской карьере наставник «Рубина» чаще обыгрывал только три команды — «Крылья Советов», «Ахмат» (оба — 16) и «Амкар» (15).

Команды, которые Леонид Слуцкий обыгрывал чаще всего. Фото "СЭ"
Команды, которые Леонид Слуцкий обыгрывал чаще всего. Фото «СЭ»

Оформив дубль, нападающий «Рубина» Джордже Деспотович стал четвертым сербским футболистом, сумевшим преодолеть отметку в 20 забитых мячей в чемпионате России — теперь на счету форварда 21 гол в 59 играх.

Чаще своих соперников огорчали только бывшие армейцы Зоран Тошич (37), Милош Красич (25) и Предраг Ранджелович (22), также выступавший за «Анжи» и «Зенит».

Лучшие сербские бомбардиры чемпионата России. Фото "СЭ"
Лучшие сербские бомбардиры чемпионата России. Фото «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2806
Все опросы
Кто главный претендент на золото в РПЛ после рестарта сезона?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Денис Аль-Юсифи все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир