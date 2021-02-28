«Спартак» не проигрывал «Рубину» в Москве более 10 лет

Красно-белые продлили серию поражений в чемпионате до трех матчей.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Рубину» (0:2). Казанцы не обыгрывали красно-белых в чемпионате последние семь лет, а добыть победу в Москве не удавалось более 10 лет. В прошлый раз это произошло еще в «Лужниках» в июле 2010 года, тогда команда Курбана Бердыева праздновала победу благодаря голу Кристиана Нобоа, забитому в самом начале встречи.

Последние пять поражений «Спартака» от «Рубина». Фото «СЭ»

Для «Спартака» же это поражение стало третьим подряд в РПЛ — в предыдущих турах были гостевые проигрыши от «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:1).

Более продолжительные серии неудач в российской истории красно-белых в чемпионате встречались четыре раза: в 2003 году под руководством Олега Романцева и Андрея Чернышова, а также на стыке сезонов-2009 и -2010 при Валерии Карпине «Спартак» уступал своим соперникам по четыре раза, пять поражений было при Олеге Кононове и Сергее Кузнецове в прошлом сезоне.

Антирекорд был установлен в 2004 году при Невио Скале — шесть поражений.

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате России. Фото «СЭ»

А вот Леонид Слуцкий, наоборот, прервал свою серию из трех поражений в играх против «Спартака».

Из 28 проведенных встреч с красно-белыми во всех турнирах 49-летний специалист выиграл половину (14) при семи ничьих и таком же количестве поражений. В своей тренерской карьере наставник «Рубина» чаще обыгрывал только три команды — «Крылья Советов», «Ахмат» (оба — 16) и «Амкар» (15).

Команды, которые Леонид Слуцкий обыгрывал чаще всего. Фото «СЭ»

Оформив дубль, нападающий «Рубина» Джордже Деспотович стал четвертым сербским футболистом, сумевшим преодолеть отметку в 20 забитых мячей в чемпионате России — теперь на счету форварда 21 гол в 59 играх.

Чаще своих соперников огорчали только бывшие армейцы Зоран Тошич (37), Милош Красич (25) и Предраг Ранджелович (22), также выступавший за «Анжи» и «Зенит».