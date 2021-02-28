«Спартак» — «Рубин»: Лапочкин ошибся только один раз — удалив игрока гостей
Удаление Зобнина
На 37-й и 45+3-й минутах арбитр Сергей Лапочкин дважды принял верные решения, показав желтые карточки полузащитнику красно-белых Роману Зобнину. Сначала спартаковец прихватил руками Хвичу Кварацхелию, сорвав перспективную атаку, а затем ударил по голеностопу Дениса Макарова. Во втором случае мяч находился в другой стороне — попытки отобрать его у игрока казанской команды не было.
? Зобнин грубо остановил соперника, и судья тут же запулил Роману вторую желтую ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021
Вдесятером «Спартак» пропустил уже в самом начале второго тайма ??
Как считаешь, удаление по делу?https://t.co/FHDZufZb0X pic.twitter.com/aHtJAadMQP
Удаление Абильдгора
В целом Лапочкин судил хорошо. Ему удалось справиться с тяжелой игрой, изобиловавшей физической борьбой, стыками и фолами. Подавляющее большинство предупреждений (Олегу Шатову, Самюэлю Жиго, Виктору Мозесу, Сильвие Бегичу, Александру Соболеву, Георгию Джикии) было вынесено, когда для этого возникали основания.
На 62-й и 71-й минутах Лапочкин также показал две желтые карточки игроку казанской команды Оливеру Абильдгору и удалил его. В первом случае санкция судьи не вызвала сомнений. А вот применение второй карточки выглядит чрезмерным и ошибочным.
Возможно, Лапочкину действия футболиста гостей действительно показались грубыми — с той позиции, в которой оказался рефери. Но видеоповтор не убеждает в том, что фол Абильдгора заслуживал такого серьезного наказания. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко, если они были не согласны с коллегой, не имели права вмешиваться, так как ВАР не оценивают эпизоды, связанные с показом желтой карточки.
Соболев сравнял счет, но арбитр увидел офсайд и отменил еще один гол «Спартака» ???— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021
Что думаешь? Судья все сделал правильно? ? pic.twitter.com/fCpXH4tvu5
Гол Соболева
На 74-й минуте Александр Соболев забил гол, который затем был правильно отменен. Нападающий красно-белых в момент паса партнера оказался за линией офсайда и переправил мяч в ворота. В том эпизоде Лапочкин правильно вынес Соболеву предупреждение за неспортивное поведение — спартаковец не сдержал негативных эмоций, когда понял, что зафиксирован офсайд.
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