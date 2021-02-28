Разбираем работу арбитра Сергея Лапочкина, судившего матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (2:0)

Удаление Зобнина

На 37-й и 45+3-й минутах арбитр Сергей Лапочкин дважды принял верные решения, показав желтые карточки полузащитнику красно-белых Роману Зобнину. Сначала спартаковец прихватил руками Хвичу Кварацхелию, сорвав перспективную атаку, а затем ударил по голеностопу Дениса Макарова. Во втором случае мяч находился в другой стороне — попытки отобрать его у игрока казанской команды не было.

? Зобнин грубо остановил соперника, и судья тут же запулил Роману вторую желтую ?



Вдесятером «Спартак» пропустил уже в самом начале второго тайма ??



Как считаешь, удаление по делу?https://t.co/FHDZufZb0X pic.twitter.com/aHtJAadMQP — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021

Удаление Абильдгора

В целом Лапочкин судил хорошо. Ему удалось справиться с тяжелой игрой, изобиловавшей физической борьбой, стыками и фолами. Подавляющее большинство предупреждений (Олегу Шатову, Самюэлю Жиго, Виктору Мозесу, Сильвие Бегичу, Александру Соболеву, Георгию Джикии) было вынесено, когда для этого возникали основания.

На 62-й и 71-й минутах Лапочкин также показал две желтые карточки игроку казанской команды Оливеру Абильдгору и удалил его. В первом случае санкция судьи не вызвала сомнений. А вот применение второй карточки выглядит чрезмерным и ошибочным.

Возможно, Лапочкину действия футболиста гостей действительно показались грубыми — с той позиции, в которой оказался рефери. Но видеоповтор не убеждает в том, что фол Абильдгора заслуживал такого серьезного наказания. Видеоассистенты Алексей Амелин и Илья Елеференко, если они были не согласны с коллегой, не имели права вмешиваться, так как ВАР не оценивают эпизоды, связанные с показом желтой карточки.

Соболев сравнял счет, но арбитр увидел офсайд и отменил еще один гол «Спартака» ???



Что думаешь? Судья все сделал правильно? ? pic.twitter.com/fCpXH4tvu5 — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021

Гол Соболева

На 74-й минуте Александр Соболев забил гол, который затем был правильно отменен. Нападающий красно-белых в момент паса партнера оказался за линией офсайда и переправил мяч в ворота. В том эпизоде Лапочкин правильно вынес Соболеву предупреждение за неспортивное поведение — спартаковец не сдержал негативных эмоций, когда понял, что зафиксирован офсайд.