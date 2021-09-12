«Спартак» лучше, чем до сборных. Но до ЦСКА и «Легии» о выздоровлении говорить рано

Рабинер — о победе красно-белых над «Химками».

Рано говорить, что 3:1 с «Химками» знаменуют начало выздоровления красно-белых — даже минимальные выводы на эту тему можно будет делать только после «Легии» и дерби с ЦСКА. Но в паузе для сборных Руй Витория и «Спартак», кажется, неплохо поработали.

В том числе и над новой-старой схемой 3-4-3. Новой для Руя, старой для «Спартака» Тедеско. Похоже, модель с тремя центральными защитниками подходит красно-бельм с этим подбором игроков лучше любой другой. Отсюда и три гола — лишь на два меньше, чем в шести предыдущих играх, вместе взятых.

И голы-то хорошие, не рабоче-крестьянские. Первый — так просто породистый. И «каблук» Соболева, и забег Рассказова до лицевой с итоговым решением, и удар Айртона в касание с «чужой» правой. А ведь Рассказов вышел на позицию не латераля (им был Мозес), а правого центрального защитника!

Здесь красиво всё — пятка Соболева, забегание Рассказова и гол Айртона ? pic.twitter.com/6kC93Qz0sL — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Что у них были за задания, как они с Айртоном поучаствовали в завершающей фазе одной и той же атаки? Интересно. Как и то, сохранится ли эта модель в следующих матчах.

У выздоровевшего и вернувшегося в основу Промеса, как и у Соболева, было много неправильных решений — но какие же из них перли желание и задор! В итоге первый был вознагражден красивым предголевым пасом, второй — первым голом в сезоне. Получил пас от здорово отобравшего мяч и разобравшегося в эпизоде Зобнина, обыгрался с Понсе, убежал и чуть не порвал сетку за спиной Лантратова.

Квинси здорово обыгрался с Понсе, выбрал удачный момент и прошил Лантратова. Уровень ? pic.twitter.com/imju9Lhk6J — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Мне показалось, что и в этом эпизоде вратарь «Химок» чуть потерял ворота, и перед третьим голом плохо отбил мяч после не такого уж неудобного удара Мозеса. А там Понсе повторил Квинси. Мозес мне не очень понравился, но одно результативное действие сделал — и на том спасибо.

Идеальная контратака «Спартака». Такую в учебники нужно заносить! ? pic.twitter.com/JKax2UPwcO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Полное удовольствие от результата болельщикам «Спартака» не позволил получить его бывший капитан Глушаков, со штрафного зарядивший Максименко «между ушей». И игра красно-белых в обороне не особо позволяла рассчитывать на «сухарь» — взять хотя бы сэйв того же Максименко на том же Глушакове, который выскакивал один на один в начале второго тайма при 2:0. Можно вспомнить и отмененный из-за офсайда гол «Химок». Офсайд был, что, правда, стало понятно не с первого, а со второго, более длинного повтора. Пас из глубины был сделан как раз в офсайд, и то, что два последних паса были чистыми, не имеет значения.

Идеальный штрафной от Дениса Глушакова ? pic.twitter.com/qSiVew1EfO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

Еще одна дурная новость для «Спартака» — желтая Соболеву, которая не позволит ему сыграть с ЦСКА. Сегодняшняя его игра, в отличие от предыдущих, позволяла рассчитывать, что польза от него там будет. Да и вообще пять карточек в матче с командой уровня «Химок» — это недопустимо. Но выбор игроков в атаке есть и без Саши.

Кажется, наконец-то набирает форму Зобнин — это проявилось уже после его выхода на замену с Мальтой, а продолжилось сегодня. Но ЛЕ и ЦСКА покажут и это, и остальное четче «Химок».

Конечно, интересно было посмотреть в составе «Химок» на Мирзова, который уже показывал, с каким настроем и эффективностью может играть против «Спартака». Какие там были устные (письменные запрещены) договоренности между клубами — понятия не имею, но его отсутствие сделало соперничество более пресным.

Но этот матч так или иначе обозначил надежду на то, что «Спартак» все-таки собирается приходить в себя. Перерыв на сборные спас его от дальнейшего падения, а Федун нехарактерно для себя не уволил Виторию, а поддержал его. Потеряно, конечно, много, но еще далеко не все.