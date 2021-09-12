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«Спартак» лучше, чем до сборных. Но до ЦСКА и «Легии» о выздоровлении говорить рано

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 00:00
11 сентября. Москва. «Спартак» — «Химки» — 3:1. Радость футболистов красно-белых после победы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Москва. «Спартак» — «Химки» — 3:1. Радость футболистов красно-белых после победы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Рабинер — о победе красно-белых над «Химками».
Спартак — Химки
11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1.«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»

Рано говорить, что 3:1 с «Химками» знаменуют начало выздоровления красно-белых — даже минимальные выводы на эту тему можно будет делать только после «Легии» и дерби с ЦСКА. Но в паузе для сборных Руй Витория и «Спартак», кажется, неплохо поработали.

В том числе и над новой-старой схемой 3-4-3. Новой для Руя, старой для «Спартака» Тедеско. Похоже, модель с тремя центральными защитниками подходит красно-бельм с этим подбором игроков лучше любой другой. Отсюда и три гола — лишь на два меньше, чем в шести предыдущих играх, вместе взятых.

И голы-то хорошие, не рабоче-крестьянские. Первый — так просто породистый. И «каблук» Соболева, и забег Рассказова до лицевой с итоговым решением, и удар Айртона в касание с «чужой» правой. А ведь Рассказов вышел на позицию не латераля (им был Мозес), а правого центрального защитника!

Что у них были за задания, как они с Айртоном поучаствовали в завершающей фазе одной и той же атаки? Интересно. Как и то, сохранится ли эта модель в следующих матчах.

У выздоровевшего и вернувшегося в основу Промеса, как и у Соболева, было много неправильных решений — но какие же из них перли желание и задор! В итоге первый был вознагражден красивым предголевым пасом, второй — первым голом в сезоне. Получил пас от здорово отобравшего мяч и разобравшегося в эпизоде Зобнина, обыгрался с Понсе, убежал и чуть не порвал сетку за спиной Лантратова.

Мне показалось, что и в этом эпизоде вратарь «Химок» чуть потерял ворота, и перед третьим голом плохо отбил мяч после не такого уж неудобного удара Мозеса. А там Понсе повторил Квинси. Мозес мне не очень понравился, но одно результативное действие сделал — и на том спасибо.

Полное удовольствие от результата болельщикам «Спартака» не позволил получить его бывший капитан Глушаков, со штрафного зарядивший Максименко «между ушей». И игра красно-белых в обороне не особо позволяла рассчитывать на «сухарь» — взять хотя бы сэйв того же Максименко на том же Глушакове, который выскакивал один на один в начале второго тайма при 2:0. Можно вспомнить и отмененный из-за офсайда гол «Химок». Офсайд был, что, правда, стало понятно не с первого, а со второго, более длинного повтора. Пас из глубины был сделан как раз в офсайд, и то, что два последних паса были чистыми, не имеет значения.

Руй Витория.«Спартак» сегодня вернул уверенность в себе". Руй Витория — о победе над «Химками», дебюте Кофрие и уходе Мирзова

Еще одна дурная новость для «Спартака» — желтая Соболеву, которая не позволит ему сыграть с ЦСКА. Сегодняшняя его игра, в отличие от предыдущих, позволяла рассчитывать, что польза от него там будет. Да и вообще пять карточек в матче с командой уровня «Химок» — это недопустимо. Но выбор игроков в атаке есть и без Саши.

Кажется, наконец-то набирает форму Зобнин — это проявилось уже после его выхода на замену с Мальтой, а продолжилось сегодня. Но ЛЕ и ЦСКА покажут и это, и остальное четче «Химок».

Конечно, интересно было посмотреть в составе «Химок» на Мирзова, который уже показывал, с каким настроем и эффективностью может играть против «Спартака». Какие там были устные (письменные запрещены) договоренности между клубами — понятия не имею, но его отсутствие сделало соперничество более пресным.

Но этот матч так или иначе обозначил надежду на то, что «Спартак» все-таки собирается приходить в себя. Перерыв на сборные спас его от дальнейшего падения, а Федун нехарактерно для себя не уволил Виторию, а поддержал его. Потеряно, конечно, много, но еще далеко не все.

11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Радость фанатов &laquo;Спартака&raquo;.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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22%

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Спартак 3
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