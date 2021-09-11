«Спартак» — «Химки»: судья ошибочно не удалил спартаковца Джикию, а Соболева неверно наказал «лишним» предупреждением
Не удален Джикия
На 7-й минуте матча «Спартак» — «Химки» (3:1) капитан красно-белых Георгий Джикия с фолом прервал атаку «Химок». Кемаль Адеми в момент нарушения правил контролировал мяч и убегал один на один с вратарем. Защитник лишил его явной возможности забить гол, но вместо красной карточки ошибочно получил от Сергея Иванова только желтую.
Не наказаны Умяров и Промес
На 12-й и 37-й минутах тоже ошибочно избежали предупреждений Наиль Умяров и Квинси Промес.
Предупреждение Соболева
А вот Александр Соболев на 41-й минуте почему-то был наказан желтой карточкой, хотя его единоборство с соперником не заслуживало такого наказания. Тем более на фоне нарушения Промеса, оставшегося без «горчичника».
В результате судейской ошибки спартаковский нападающий получил в чемпионате четвертое предупреждение и пропустит матч... с ЦСКА.
Гол «Химок»
На 40-й минуте в течение короткого промежутка времени в ходе атаки гостей произошло несколько интересных моментов, а в итоге был отменен гол «Химок», которые сравняли счет.
Одним из главных действующих лиц стал второй ассистент Дмитрий Жвакин. После ошибки в первом туре его надолго отправили на «скамейку штрафников», лишив практики в РПЛ. В итоге его решение привело к конфликтной ситуации и недовольству гостей судейством.
Действия подмосковной команды можно разбить на три фазы. В двух первых игроки «Химок» оказались в положении «вне игры». Сначала за линию офсайда забежал Александр Трошечкин, получивший пас от Дениса Глушакова. Затем Трошечкин сделал передачу Илье Кухарчуку, который тоже был в офсайде.
Жвакин на оба эпизода сразу не отреагировал. Взял паузу. Игра продолжилась. Адеми, находившийся в правильном положении, переправил мяч в ворота. И только после этого бригада арбитров вспомнила о положении «вне игры».
Два вопроса. Первый — зачем Жвакин так долго тянул с сигналом? Второй — правильно ли считать три фазы одной атакой и отменять гол из-за офсайда Трошечкина или Кухарчука (по тому, как все было показано в ходе трансляции, непонятно, что точно решили судьи)?
На первый вопрос ответа у меня нет. Второй вопрос дискуссионный. Было бы интересно узнать мнение главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и экспертов ЭСК.
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