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Судейство

«Спартак» — «Химки»: судья ошибочно не удалил спартаковца Джикию, а Соболева неверно наказал «лишним» предупреждением

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
11 сентября 2021, 23:45
11 сентября. Москва. «Спартак» — «Химки» — 3:1. В игре Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1. Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1. Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.
11 сентября. Москва. «Спартак» — «Химки» — 3:1. В игре Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый тайм матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России, который проходил в Тушине, получился богатым на спорные моменты с точки зрения судейства.
Спартак — Химки
11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1.«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»

Не удален Джикия

На 7-й минуте матча «Спартак» — «Химки» (3:1) капитан красно-белых Георгий Джикия с фолом прервал атаку «Химок». Кемаль Адеми в момент нарушения правил контролировал мяч и убегал один на один с вратарем. Защитник лишил его явной возможности забить гол, но вместо красной карточки ошибочно получил от Сергея Иванова только желтую.

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.
Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Не наказаны Умяров и Промес

На 12-й и 37-й минутах тоже ошибочно избежали предупреждений Наиль Умяров и Квинси Промес.

Руй Витория.«Спартак» сегодня вернул уверенность в себе". Руй Витория — о победе над «Химками», дебюте Кофрие и уходе Мирзова

Предупреждение Соболева

А вот Александр Соболев на 41-й минуте почему-то был наказан желтой карточкой, хотя его единоборство с соперником не заслуживало такого наказания. Тем более на фоне нарушения Промеса, оставшегося без «горчичника».

В результате судейской ошибки спартаковский нападающий получил в чемпионате четвертое предупреждение и пропустит матч... с ЦСКА.

Гол «Химок»

На 40-й минуте в течение короткого промежутка времени в ходе атаки гостей произошло несколько интересных моментов, а в итоге был отменен гол «Химок», которые сравняли счет.

Одним из главных действующих лиц стал второй ассистент Дмитрий Жвакин. После ошибки в первом туре его надолго отправили на «скамейку штрафников», лишив практики в РПЛ. В итоге его решение привело к конфликтной ситуации и недовольству гостей судейством.

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.
Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Действия подмосковной команды можно разбить на три фазы. В двух первых игроки «Химок» оказались в положении «вне игры». Сначала за линию офсайда забежал Александр Трошечкин, получивший пас от Дениса Глушакова. Затем Трошечкин сделал передачу Илье Кухарчуку, который тоже был в офсайде.

11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Радость фанатов &laquo;Спартака&raquo;.

Жвакин на оба эпизода сразу не отреагировал. Взял паузу. Игра продолжилась. Адеми, находившийся в правильном положении, переправил мяч в ворота. И только после этого бригада арбитров вспомнила о положении «вне игры».

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.
Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Два вопроса. Первый — зачем Жвакин так долго тянул с сигналом? Второй — правильно ли считать три фазы одной атакой и отменять гол из-за офсайда Трошечкина или Кухарчука (по тому, как все было показано в ходе трансляции, непонятно, что точно решили судьи)?

На первый вопрос ответа у меня нет. Второй вопрос дискуссионный. Было бы интересно узнать мнение главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и экспертов ЭСК.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
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Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

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