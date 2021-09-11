Первый тайм матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России, который проходил в Тушине, получился богатым на спорные моменты с точки зрения судейства.

Не удален Джикия

На 7-й минуте матча «Спартак» — «Химки» (3:1) капитан красно-белых Георгий Джикия с фолом прервал атаку «Химок». Кемаль Адеми в момент нарушения правил контролировал мяч и убегал один на один с вратарем. Защитник лишил его явной возможности забить гол, но вместо красной карточки ошибочно получил от Сергея Иванова только желтую.

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Не наказаны Умяров и Промес

На 12-й и 37-й минутах тоже ошибочно избежали предупреждений Наиль Умяров и Квинси Промес.

Предупреждение Соболева

А вот Александр Соболев на 41-й минуте почему-то был наказан желтой карточкой, хотя его единоборство с соперником не заслуживало такого наказания. Тем более на фоне нарушения Промеса, оставшегося без «горчичника».

В результате судейской ошибки спартаковский нападающий получил в чемпионате четвертое предупреждение и пропустит матч... с ЦСКА.

Гол «Химок»

На 40-й минуте в течение короткого промежутка времени в ходе атаки гостей произошло несколько интересных моментов, а в итоге был отменен гол «Химок», которые сравняли счет.

Одним из главных действующих лиц стал второй ассистент Дмитрий Жвакин. После ошибки в первом туре его надолго отправили на «скамейку штрафников», лишив практики в РПЛ. В итоге его решение привело к конфликтной ситуации и недовольству гостей судейством.

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Действия подмосковной команды можно разбить на три фазы. В двух первых игроки «Химок» оказались в положении «вне игры». Сначала за линию офсайда забежал Александр Трошечкин, получивший пас от Дениса Глушакова. Затем Трошечкин сделал передачу Илье Кухарчуку, который тоже был в офсайде.

Жвакин на оба эпизода сразу не отреагировал. Взял паузу. Игра продолжилась. Адеми, находившийся в правильном положении, переправил мяч в ворота. И только после этого бригада арбитров вспомнила о положении «вне игры».

Эпизод матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» — 3:1.

Два вопроса. Первый — зачем Жвакин так долго тянул с сигналом? Второй — правильно ли считать три фазы одной атакой и отменять гол из-за офсайда Трошечкина или Кухарчука (по тому, как все было показано в ходе трансляции, непонятно, что точно решили судьи)?

На первый вопрос ответа у меня нет. Второй вопрос дискуссионный. Было бы интересно узнать мнение главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и экспертов ЭСК.