«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича
Сегодня в «Мегаспорте» завершился 13-й ежегодный Кубок легенд. Победителем стала команда легенд России, которая сумела обыграть в финале сборную звезд. Аркадий Дворкович во время турнира был, что называется, рядом с командой. И на награждении получил медаль со всеми игроками. После финала корреспондент «СЭ» пообщался с бывшим членом совета директоров «Локомотива» Аркадием Дворковичем о трансферной политике железнодорожников, еврокубках и сборной России.
Немножко есть опасения за «Локомотив» в Лиге Европы
— Какие у вас остались впечатления от Кубка легенд?
— Главное, что он состоялся. Период пока непростой. Здорово, что организаторы сумели всех собрать. Прилетели футболисты из разных стран, пришли болельщики. Отмечу еще результат. Приятная победа, ибо предыдущие пара лет были сложными. В этом году удалось победить, чему мы очень рады.
— Вы получили медаль за победу на Кубке легенд. Вы работали с командой?
— Коллеги говорят, что я талисман команды. Когда я прихожу — выигрывают. Вот не пришел два года назад, и проиграли в финале. Наверное, медаль как талисману.
— А вас не удивляет, что на Кубок легенд можно пускать зрителей, а на РПЛ — только очень ограниченное количество?
— Не могу говорить за российскую премьер-лигу. Чем больше будут обращать внимание на общение с болельщиками, тем лучше.
— Пока вы играли в финале против сборной звезд, «Локомотив» обыграл «Крылья Советов»...
— Я знаю, да, 2:0. «Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели. Немножко есть опасения. Надеюсь, что все удачно сложится.
Ощущения от трансферов «Локомотива» пока нормальные
— Какие именно опасения?
— Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне.
— Вы слышали новость, что «Локомотив» запросил дополнительные 3 миллиарда рублей у РЖД?
— Не хочу обсуждать деньги, это клубные дела. Я уже не работаю в этой структуре, поэтому мне нечего сказать.
— Что вы думаете о трансферной политике «Локомотива» этим летом?
— В «Локомотиве» играет много воспитанников своей академии. В матче против «Краснодара», например, одновременно на поле было шесть воспитанников. Это отлично. По зарубежным новичкам могу сказать, что пока все неплохо. Перед началом календарного года удалось приобрести хорошего защитника (речь о Пабло. — Прим. «СЭ»). Сейчас «Локомотив» провел еще трансферы. Посмотрим, как новички вольются в команду. Первые ощущения вполне нормальные.
— А нет опасений, что после покупки легионеров мы не увидим воспитанников «Локомотива» на поле?
— Играть должны лучшие. Мы же хотим видеть реальную конкуренцию, чтобы наши игроки росли не в тепличных условиях. Футболисты должны доказывать, что они лучшие, чтобы выходить на поле.
Это не просто мысли Владимира Владимировича. Ему об этом сказали специалисты
— Вчера президент России Владимир Путин сказал, что не нужно отменять лимит на легионеров. Как вы относитесь к этому?
— Не успел посмотреть еще. Я думаю, что самое главное для нашего футбола — это развитие детско-юношеского массового спорта. И тогда у нас появятся хорошие игроки. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, это не просто его мысли. Если специалисты считают, что отмена лимита преждевременна — значит, преждевременна.
— Вам понятно, почему он сослался именно на Олимпийские игры, а не на неудачное выступление на Евро-2020?
— Олимпиада — это молодежная сборная. Думаю, что причина в этом. Молодежь не подпускают к составу. Хотя последние пару лет мы видим, что молодые игроки начинают вливаться в основу клубов. Уверен, что через время это сыграет.
— Как оцените результат сборной России в отборочных играх к чемпионату мира?
— Семь очков набрали все-таки. Правда, это Кипр и Мальта. Хорошо, что с Хорватией был первый матч, в котором удалось сыграть вничью. Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал. Оба тренера стараются давать максимальный результат. Есть вопросы к клубам, которые не подготовили игроков. Футболисты не бегают весь матч, а играют 20-25 минут быстро, потом садятся. Хорошо, что не пропустили в этих матчах. В игре есть прессинг, это радует. Проверка будет в следующих матчах. Все-таки Словакия и Словения — это серьезные команды. Нам надо выигрывать.
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