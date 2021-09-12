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«Уверен, что президенту о лимите сказали специалисты. Возможно, они считают его отмену преждевременной». Интервью Аркадия Дворковича

Артем Бухаев
Артем Бухаев
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс член совета директоров «Локомотива» — о железнодорожниках, сборной России и Кубке легенд.

Сегодня в «Мегаспорте» завершился 13-й ежегодный Кубок легенд. Победителем стала команда легенд России, которая сумела обыграть в финале сборную звезд. Аркадий Дворкович во время турнира был, что называется, рядом с командой. И на награждении получил медаль со всеми игроками. После финала корреспондент «СЭ» пообщался с бывшим членом совета директоров «Локомотива» Аркадием Дворковичем о трансферной политике железнодорожников, еврокубках и сборной России.

11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Франсуа Камано после забитого гола.«Локомотив» уже первый в РПЛ. Дубль у Камано, которого не остановил даже госпереворот

Немножко есть опасения за «Локомотив» в Лиге Европы

— Какие у вас остались впечатления от Кубка легенд?

— Главное, что он состоялся. Период пока непростой. Здорово, что организаторы сумели всех собрать. Прилетели футболисты из разных стран, пришли болельщики. Отмечу еще результат. Приятная победа, ибо предыдущие пара лет были сложными. В этом году удалось победить, чему мы очень рады.

— Вы получили медаль за победу на Кубке легенд. Вы работали с командой?

— Коллеги говорят, что я талисман команды. Когда я прихожу — выигрывают. Вот не пришел два года назад, и проиграли в финале. Наверное, медаль как талисману.

— А вас не удивляет, что на Кубок легенд можно пускать зрителей, а на РПЛ — только очень ограниченное количество?

— Не могу говорить за российскую премьер-лигу. Чем больше будут обращать внимание на общение с болельщиками, тем лучше.

— Пока вы играли в финале против сборной звезд, «Локомотив» обыграл «Крылья Советов»...

— Я знаю, да, 2:0. «Локомотив» по сравнению с другими командами в хорошей форме. Я очень рад, что мои друзья Владимир Леонченко и Александр Плутник ведут команду к более серьезным результатам. Посмотрим, как будет в Лиге Европы. Если мы хотим добиться результата там, то команда должна улучшить свои функциональные показатели. Немножко есть опасения. Надеюсь, что все удачно сложится.

10&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Турция&nbsp;&mdash; 6:4. Виктор Онопко против Мехмета Аурелио.
Константин Марадишвили, Джирано Анджорин, Фаустино Керк.«Локомотив» потратил больше всех в России, а теперь взял еще одного игрока ЦСКА. Рангник в огне

Ощущения от трансферов «Локомотива» пока нормальные

— Какие именно опасения?

— Именно функциональная готовность игроков. Видно, что пока не удается играть полный матч на хорошем уровне.

— Вы слышали новость, что «Локомотив» запросил дополнительные 3 миллиарда рублей у РЖД?

— Не хочу обсуждать деньги, это клубные дела. Я уже не работаю в этой структуре, поэтому мне нечего сказать.

— Что вы думаете о трансферной политике «Локомотива» этим летом?

— В «Локомотиве» играет много воспитанников своей академии. В матче против «Краснодара», например, одновременно на поле было шесть воспитанников. Это отлично. По зарубежным новичкам могу сказать, что пока все неплохо. Перед началом календарного года удалось приобрести хорошего защитника (речь о Пабло. — Прим. «СЭ»). Сейчас «Локомотив» провел еще трансферы. Посмотрим, как новички вольются в команду. Первые ощущения вполне нормальные.

— А нет опасений, что после покупки легионеров мы не увидим воспитанников «Локомотива» на поле?

— Играть должны лучшие. Мы же хотим видеть реальную конкуренцию, чтобы наши игроки росли не в тепличных условиях. Футболисты должны доказывать, что они лучшие, чтобы выходить на поле.

Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин.Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Это не просто мысли Владимира Владимировича. Ему об этом сказали специалисты

— Вчера президент России Владимир Путин сказал, что не нужно отменять лимит на легионеров. Как вы относитесь к этому?

— Не успел посмотреть еще. Я думаю, что самое главное для нашего футбола — это развитие детско-юношеского массового спорта. И тогда у нас появятся хорошие игроки. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, это не просто его мысли. Если специалисты считают, что отмена лимита преждевременна — значит, преждевременна.

— Вам понятно, почему он сослался именно на Олимпийские игры, а не на неудачное выступление на Евро-2020?

— Олимпиада — это молодежная сборная. Думаю, что причина в этом. Молодежь не подпускают к составу. Хотя последние пару лет мы видим, что молодые игроки начинают вливаться в основу клубов. Уверен, что через время это сыграет.

— Как оцените результат сборной России в отборочных играх к чемпионату мира?

— Семь очков набрали все-таки. Правда, это Кипр и Мальта. Хорошо, что с Хорватией был первый матч, в котором удалось сыграть вничью. Карпин только начал. У него толком не было времени подготовить команду так, как он хочет. Я бы точно не стал критиковать главного тренера, да и прошлого бы не стал. Оба тренера стараются давать максимальный результат. Есть вопросы к клубам, которые не подготовили игроков. Футболисты не бегают весь матч, а играют 20-25 минут быстро, потом садятся. Хорошо, что не пропустили в этих матчах. В игре есть прессинг, это радует. Проверка будет в следующих матчах. Все-таки Словакия и Словения — это серьезные команды. Нам надо выигрывать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита