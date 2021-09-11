Послематчевая пресс-конференция главных тренеров команд.

Московский «Спартак» уверенно разобрался с «Химками» в домашнем матче 7-го тура РПЛ (3:1). Красно-белые впервые забили три мяча под руководством Руя Витории и поднялись на 6-ю строчку в таблице. После матча португальский специалист и главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответили на вопросы журналистов.

«У нас с Федуном нормальные рабочие отношения»

— Это была очень хорошая игра, — начал Руй Витория. — Важная победа для нас. Хочу отметить концентрацию футболистов, мы показали качественную игру. Возможно, на фоне предыдущих неудач головы немного перегружены, однако мы победили. Готовимся к следующим тяжелым матчам.

— Сегодня была лучшая игра «Спартака» под вашим руководством?

— На предсезонке мои футболисты играли хорошо, но потом началась череда неудач, команда занервничала. В этом матче нам удалось вернуть уверенность в себе. В первом тайме мы действовали не так хорошо в подходах к воротам, но во втором мы получали удовольствие от футбола. Там мы выглядели как надо.

— Болельщики сегодня скандировали кричалку в вашу честь.

— Приятно слышать, но для меня это не так важно. Мне приятна их поддержка в адрес всей команды. Сегодня было видно, что вместе мы очень сильны.

— Как вам сегодняшняя игра Кофрие и что вы в целом можете сказать про его способности?

— Это игрок с прицелом на будущее. Те минуты, которые получил Кофрие, он провел хорошо, сохранял концентрацию. Доволен его формой. Но первая игра на таком стадионе — это непросто для любого.

— Нет ли у вас ощущения, что Рассказов более конкурентоспособен.

— Некорректно здесь сравнивать. Рассказов — молодец, я доволен его отношением к делу. Мой посыл: у нас не 11 футболистов, а больше 20. Мне нужно, чтобы все они доказывали, что могут выходить на поле. А я уже выберу, кого поставить в состав.

— Как вам без переводчика португальского языка?

— Жизнь тренера — это постоянный вызов. Кадровые перестановки — это часть моей работы. Я могу говорить на разных языках. Возможно, по-английски и по-испански не могу доносить все свои мысли, но главное, что мы все понимаем друг друга.

— В последнее время футбольная общественность часто обсуждает падение уровня российского футбола. Что вы об этом думаете?

— В России есть все условия для строительства сильной лиги. Что касается интенсивности, то многовато пауз. Футбол — не про «физику», он про скорость принятия решений. Игра в РПЛ все время разбита на отрезки, это провоцирует участников матча. Здесь каждый должен сделать шаг, чтобы лига стала быстрее. Я приехал сюда из Португалии, там были те же разговоры. Если в Лиге чемпионов было 64 минуты чисто игрового времени, то в чемпионате Португалии только 49. Это серьезная разница. Думаю, в России похожие цифры.

— Правда, что Мирзов получил повреждение перед уходом из клуба?

— У него сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние.

— Кто принял решение по его аренде?

— Это футбол, ничего необычного. Сейчас у нас достаточно игроков в заявке, мы приняли такое решение, так как посчитали, что так будет лучше для всех.

— О чем вы разговаривали с Леонидом Федуном после матча?

— Не буду говорить, о чем я общался с господином Федуном. Мы обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные рабочие отношения.

«Забей Глушаков при 0:2, могли бы вернуться в игру»

— Что сегодня не получилось у команды? — вопрос Черевченко.

— Тяжелый матч получился. Пропустили два быстрых гола в начале таймов. Если бы при счете 0:2 Глушаков реализовал момент, могли вернуться в игру, но Максименко здорово выручил. К футболистам у меня вопросов нет в плане самоотдачи, но есть другие моменты.

— Почему не играл Мирзов?

— Он пришел с небольшим повреждением. Плюс он получал мало практики в «Спартаке», ему сложно сразу влиться, а у нас сейчас много игр с учетом Кубка. Это решение исходило из плотного графика команды.

— Что думаете о возможной отмене лимита на легионеров?

— О лимите у меня двоякое мнение. Если его отменить, не все клубы будут приобретать хороших иностранцев: не все их могут себе позволить. Но у нас сейчас много легионеров, которые не соответствуют уровню РПЛ и мешают развитию российских футболистов. Эту тему можно долго обсуждать.