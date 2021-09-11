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«Спартак» сегодня вернул уверенность в себе». Руй Витория — о победе над «Химками», дебюте Кофрие и уходе Мирзова

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
11 сентября 2021, 22:45
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров команд.
Спартак — Химки

Московский «Спартак» уверенно разобрался с «Химками» в домашнем матче 7-го тура РПЛ (3:1). Красно-белые впервые забили три мяча под руководством Руя Витории и поднялись на 6-ю строчку в таблице. После матча португальский специалист и главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответили на вопросы журналистов.

 
11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1.«Спартак» подал признаки жизни. Красно-белые отгрузили «трешку» «Химкам»

«У нас с Федуном нормальные рабочие отношения»

— Это была очень хорошая игра, — начал Руй Витория. — Важная победа для нас. Хочу отметить концентрацию футболистов, мы показали качественную игру. Возможно, на фоне предыдущих неудач головы немного перегружены, однако мы победили. Готовимся к следующим тяжелым матчам.

— Сегодня была лучшая игра «Спартака» под вашим руководством?

— На предсезонке мои футболисты играли хорошо, но потом началась череда неудач, команда занервничала. В этом матче нам удалось вернуть уверенность в себе. В первом тайме мы действовали не так хорошо в подходах к воротам, но во втором мы получали удовольствие от футбола. Там мы выглядели как надо.

— Болельщики сегодня скандировали кричалку в вашу честь.

— Приятно слышать, но для меня это не так важно. Мне приятна их поддержка в адрес всей команды. Сегодня было видно, что вместе мы очень сильны.

— Как вам сегодняшняя игра Кофрие и что вы в целом можете сказать про его способности?

— Это игрок с прицелом на будущее. Те минуты, которые получил Кофрие, он провел хорошо, сохранял концентрацию. Доволен его формой. Но первая игра на таком стадионе — это непросто для любого.

— Нет ли у вас ощущения, что Рассказов более конкурентоспособен.

— Некорректно здесь сравнивать. Рассказов — молодец, я доволен его отношением к делу. Мой посыл: у нас не 11 футболистов, а больше 20. Мне нужно, чтобы все они доказывали, что могут выходить на поле. А я уже выберу, кого поставить в состав.

— Как вам без переводчика португальского языка?

— Жизнь тренера — это постоянный вызов. Кадровые перестановки — это часть моей работы. Я могу говорить на разных языках. Возможно, по-английски и по-испански не могу доносить все свои мысли, но главное, что мы все понимаем друг друга.

— В последнее время футбольная общественность часто обсуждает падение уровня российского футбола. Что вы об этом думаете?

— В России есть все условия для строительства сильной лиги. Что касается интенсивности, то многовато пауз. Футбол — не про «физику», он про скорость принятия решений. Игра в РПЛ все время разбита на отрезки, это провоцирует участников матча. Здесь каждый должен сделать шаг, чтобы лига стала быстрее. Я приехал сюда из Португалии, там были те же разговоры. Если в Лиге чемпионов было 64 минуты чисто игрового времени, то в чемпионате Португалии только 49. Это серьезная разница. Думаю, в России похожие цифры.

— Правда, что Мирзов получил повреждение перед уходом из клуба?

— У него сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние.

— Кто принял решение по его аренде?

— Это футбол, ничего необычного. Сейчас у нас достаточно игроков в заявке, мы приняли такое решение, так как посчитали, что так будет лучше для всех.

— О чем вы разговаривали с Леонидом Федуном после матча?

— Не буду говорить, о чем я общался с господином Федуном. Мы обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные рабочие отношения.

«Забей Глушаков при 0:2, могли бы вернуться в игру»

— Что сегодня не получилось у команды? — вопрос Черевченко.

— Тяжелый матч получился. Пропустили два быстрых гола в начале таймов. Если бы при счете 0:2 Глушаков реализовал момент, могли вернуться в игру, но Максименко здорово выручил. К футболистам у меня вопросов нет в плане самоотдачи, но есть другие моменты.

 

— Почему не играл Мирзов?

— Он пришел с небольшим повреждением. Плюс он получал мало практики в «Спартаке», ему сложно сразу влиться, а у нас сейчас много игр с учетом Кубка. Это решение исходило из плотного графика команды.

— Что думаете о возможной отмене лимита на легионеров?

— О лимите у меня двоякое мнение. Если его отменить, не все клубы будут приобретать хороших иностранцев: не все их могут себе позволить. Но у нас сейчас много легионеров, которые не соответствуют уровню РПЛ и мешают развитию российских футболистов. Эту тему можно долго обсуждать.

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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