РПЛ: кто станет вторым, кто попадет в еврокубки и кто вылетит?

Вопросы, на которые ответит 30-й тур.

В начале майских праздников «Зенит» (62 очка после 29 матчей) разгромил «Локомотив» и за два тура до финиша оформил новое чемпионство, «Тамбов» (13) тогда же стал первой вылетевшей из лиги командой. Все остальные ключевые вопросы остались на последнюю неделю сезона.

По ходу 29-го тура из еврокубковой гонки выпало «Динамо» (47), также в субботу даже виртуально перестали значиться в ней «Химки» (44) и «Ростов» (43).

В борьбе за серебро и второе место в Лиге чемпионов впереди «Спартак» (56 очков), его единственный конкурент — «Локомотив» (53). На еврокубки в РПЛ еще три претендента — «Рубин» и «Сочи» (по 52 очка), а также ЦСКА (50). Эта группа заполнит на финише два места в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

После кубкового финала между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (12 мая) станет понятно, кто получит единственную путевку от России в Лигу Европы. Самарцы заберут ее в случае завоевания трофея. Победа «Локо» над лучшей командой ФНЛ обеспечит участие в Лиге Европы самим железнодорожникам или «Спартаку» (если тот финиширует третьим в РПЛ), а еврокубковым также станет пятое место в чемпионате.

РПЛ: матчи лидеров в 30-м туре.

«Спартак» и «Локомотив»: кто в Лигу чемпионов

Железнодорожники дали шанс оторваться конкуренту в субботу, завершив вничью вынесенный из-за санкций КДК на «Арену Химки» домашний матч с «Динамо» (0:0). После кубкового финала команду Марко Николича ждет встреча с «Уралом» на своем поле.

Спартаковцы в понедельник вырвали победу в эмоциональном матче с «Химками» (2:1) и теперь опережают «Локо» на 3 очка. В последнем туре команда Доменико Тедеско сыграет с «Ахматом» в Грозном — и ее устроит ничья или осечка красно-зеленых в параллельном матче. При равенстве очков красно-белые уступят конкуренту из-за результатов личных игр (1:2, 2:0).

«Локомотив» и «Динамо»: нулевая ничья в Химках. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин», «Сочи» и ЦСКА: кто в четверке/пятерке

Казанский клуб после волевой победы над «Арсеналом» в дождливой Туле (4:2) проведет домашнюю игру с «Ротором». Клуб из родного города Леонида Слуцкого остался в борьбе за «стыки», но стоит на вылет. При равенстве очков у «Рубина» есть перевес над «Сочи» по личным встречам, возвращение на европейскую арену очень близко.

Сочинцы после сложной победы над волгоградцами (2:1) отправляются в гости к бойким «Химкам». Перед этим черноморцы могут поддержать «Локо» в кубковом финале — тогда пятое место поможет им впервые попасть в еврокубки.

«Арсенал» — «Рубин»: казанцы отыгрались с 0:2, победили и остались на четвертом месте. Фото ФК «Рубин»

ЦСКА остался у границы топ-5 после важной победы над «Краснодаром» Виктора Гончаренко (3:1). В последнем туре команда Ивицы Олича встречается с «Динамо». Красно-синие в первом круге обыграли бело-голубых (3:1), теперь динамовцы даже без евроцели способны догнать соседей в турнирной таблице в случае победы.

ЦСКА может остаться без еврокубков впервые с 2001 года, в начале которого стартовала эра Евгения Гинера. При равенстве очков армейцы уступят по личным встречам «Рубину» (1:2, 0:1) и «Сочи» (1:1, 1:2), так что им мало побеждать самим — должны уступить конкуренты.

РПЛ: личные игры претендентов на еврокубки.

«Арсенал», «Уфа», «Ротор»: кто вылетит напрямую

Эти три команды определят, кто останется 15-м и вылетит в компании «Тамбова», а также двух участников стыковых матчей (если те состоятся с учетом вариантов развития событий при лицензировании клубов ФНЛ).

«Арсенал» мог гарантировать себе 13-е место победой над «Рубином», но после перерыва домашнего матча остался вдесятером, упустил перевес в счете 2:0 и проиграл. Теперь тулякам предстоит «стык» с «Уфой», пока «Ротор» после зарубы с «Сочи» сыграет в Казани.

«Арсенал» финиширует в зоне стыковых матчей, если победит/сыграет вничью в Башкирии или уступит «Уфе», а «Ротор» не победит «Рубин».

«Уфа» попадет в «стыки», если победит гостей из Тулы или не выиграет, но «Ротор» закончит с тем же исходом матч против «Рубина».

«Ротор» избежит прямого вылета, если победит «Рубин» или сыграет вничью, а «Уфа» уступит «Арсеналу» (при равенстве очков у волгоградцев перевес по личным встречам над обоими конкурентами в борьбе на границе прямого вылета).

РПЛ: матчи аутсайдеров в 30-м туре.

Как определяются места в таблице при равенстве очков у двух и более команд:

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.