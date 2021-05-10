Главный тренер красно-белых — о расставании, здоровье футболистов и игровой схеме. Пресс-конференция после матча «Спартак» — «Химки».

Для Доменико Тедеско это был последний домашний матч во главе «Спартака». Красно-белые выиграли, а затем команда и стадион красиво попрощались с Тедеско и его ассистентами — Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки. После такого эмоционального момента у Тедеско спросили, не жалеет ли он о своем решении.

— Я никогда не жалею ни о чем, — ответил Тедеско. — До принятия этого решения я все тщательно продумал. Действительно, трудно уходить, потому что мы многое создали здесь: атмосферу, характер, игровой рост. Мы сделали все это вместе — игроки, штаб, сотрудники команды. Я люблю «Спартак», люблю этот клуб. Представьте, насколько я люблю свою семью, если я ухожу отсюда. Мы сделали все, чтобы смена прошла максимально гладко. У этой команды есть потенциал для роста. Будь у нас больше удачи в этом сезоне, мы могли бы достичь большего.

— Что скажете об игре?

— Мы довольны результатом. Но команда была немного зажата: так часто бывает, когда ты можешь добиться чего-то важного. Некоторые игроки, не все, немного боялись чего-то — возможно, боялись проиграть. Мы хотели поддержать микроклимат во время подготовки к матчу, не говорить о турнирной таблице и важности игры. Мы можем играть лучше, мы должны играть более текуче и менее закрепощенно. Сегодня иногда не хватало определенных действий в атаке. Спасибо Александру Максименко, несколько раз он спас команду.

— Квинси Промес в последних матчах не показывает той игры, которой от него все ждали. Что с ним?

— У Квинси были определенные проблемы со здоровьем. Я благодарен ему за проявленный характер. Он сыграл, хоть и не был готов на сто процентов. Игровой спад — это нормально, даже для игрока уровня Квинси. Он сегодня оживил второй тайм: открывался, играл в пас, показал отличное первое касание. Другие футболисты должны брать с него пример в плане того, как нужно атаковать. Мы посмотрим по состоянию его здоровья, сможет ли он сыграть в Грозном.

— Павел Маслов тоже не был полностью здоров, но вы выпустили его после перерыва. Матч он в итоге не закончил. Насколько серьезна его травма?

— Тренер иногда должен принимать подобные решения. И не стоит забывать, что Илья Кутепов получил карточку, а против него играл Мирзов. Да, у Маслова было воспаление сухожилия. Врачи сказали мне, что ничего опасного в его выходе на поле не будет. Паша испытывает дискомфорт во время игры. Я ему сказал, что ответственность будет лежать на мне, если игра у него не пойдет. Павел заверил, что он хочет сыграть. Мы стараемся избегать рисков, особенно когда это касается здоровья. Но когда рисковать, если не на этой стадии сезона, когда осталось провести всего два матча? Маслов провел прекрасный второй тайм. Не знаю, какова на данный момент ситуация, будем говорить с врачами. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Ахматом».

— Способен ли этот состав играть в два центральных защитника? Или вашему преемнику стоит продолжать использовать схему с тремя центральными?

— Верю, что «Спартак» может играть с любой схемой, у команды есть все для этого. Вы помните, что на сборах мы оттачивали схему с четырьмя защитниками, но первые два матча с ней мы проиграли — «Динамо» в Кубке и «Рубину» в чемпионате. Но я уверен, что дело тогда было не в схеме. 70 процентов в футболе — это психология. Игрокам было комфортно играть в эту схему.

Игорь Черевченко: «Расстраивает, что проиграли не по делу»

Главного тренера «Химок» в первую очередь спросили о перепалке со спартаковской скамейкой, которая произошла в первом тайме.

— С тренерами «Спартака» перепалки не было, — подчеркнул Черевченко. — Конечно, сейчас эмоции поостыли, я успокоился. Расстраивает, что проиграли не по делу. Что бы ни говорили, у нас моменты были опаснее и лучше. Они ничего по большому счету не создали. Навесы? Навесы — это хорошо. Мы грамотно оборонялись, контратаковали. Где-то не хватило последнего паса, реализации. Мы ни в чем не уступали. Уступали бы, может быть, если бы нас вдевятером оставили.

— Что скажете об удалении Максима Глушенкова и пенальти в ваши ворота?

— Как я понял, была отмашка в сторону соперника. Мне и мои помощники об этом сказали. Если так, то это красная карточка. Пенальти? Видимо, был, раз судья поставил.

— Почему решили не выпускать Дениса Глушакова?

— Он после травмы. У нас впереди еще игра.