«Спартак» впервые за 47 лет разгромил «Локомотив» с разницей в 4 мяча

«Спартак» на выезде одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура РПЛ — 4:0.

По голу забили Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил Александр Руденко.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, «Спартак» впервые за 47 лет разгромил железнодорожников с разницей в 4+ мяча.

С 26 очками «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ после 13 матчей. «Локомотив» (11 очков) идет 14-м в турнирной таблице.

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