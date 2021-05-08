Казанцы вытащили матч в Туле с 0:2.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (2:0)

Голы: Хлусевич, 25 (1:0). Джорджевич, 32 (2:0). Деспотович, 53 — с пенальти (2:1). Макаров, 60 (2:2). Старфельт, 66 (2:3). Костюков, 89 (2:4).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 62), Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Хлусевич, Джорджевич, Э.Кангва (Панченко, 77).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Зуев, Йевтич, Мусаев (Игнатьев, 41), Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+1), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Ткачев, 28. Бакаев, 54. Джорджевич, 62. Зуев, 64. Зотов, 79. Хлусевич, 81. Григалава, 90+5.

Удаление: Ткачев, 52.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва), Образко (Ставрополь).

ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).

8 мая. Тула. Стадион «Арсенал».

Невероятное спасение «Рубина» в Туле

«Рубин» выиграл матч в Туле: казанцы с огромным трудом добились волевой победы, проигрывая после первого тайма 0:2. После удаления Ткачева во втором тайме казанцы забили за 20 минут три гола и вытащили практически проигранный матч.

Матч с «Арсеналом» — олицетворение этого сезона для «Рубина». Команда в первой части сезона часто теряла очки в играх с середняками, преображаясь в матчах с топ-клубами. Казанцы обыгрывали ЦСКА и «Зенит», забивая на последних секундах. Но могли отдать игру в Сочи, буквально за несколько минут пропуская два гола.

В Туле на «Рубин» свалились вообще все проблемы разом. Сначала — неназначенный пенальти на старте игры, когда Левников изменил решение после просмотра повтора падения Мусаева. Затем — сразу два гола в безобидных ситуациях. И все это — под ливнем на водяном поле, когда любое падение превращается в холодную ванну.

Для «Рубина» это был важнейший матч за еврокубки — с таким давлением молодая команда не справилась, когда дома проиграла «Краснодару», показав вообще худшую игру в сезоне. Сегодня осечка откинула бы «Рубин» в таблице назад: «Сочи» уже выиграл свой матч, впереди матчи ЦСКА и «Динамо».

Кажется, «Рубин» наконец-то созрел и обрел определенный класс: в тяжелом матче, когда ничего не получается и ужасные погодные условия, команда не сломалась, как это случалось ранее. Слуцкий привил игрокам характер, который был нужен клубу с амбициями, — матч с «Арсеналом» это показал. Лучше подарка для тренера на 50-летний юбилей и быть не может.

У «Рубина» лучший сезон за 11 лет

Казанцы набрали 52 очка — это рекордная отметка для «Рубина» с 2010 года, когда команда с 58 очками стала бронзовым призером чемпионата. С тех пор были провалы и даже Лига Европы, но с меньшим количеством очков — отметку в 50 очков команда за все эти годы не проходила ни разу.

Поэтому «Рубин» проводит выдающийся сезон для себя самого с точки зрения результатов, хотя на фоне плотности в таблице это так и не воспринимается. Но именно сейчас, по сути, Слуцкий создал команду, которая играет лучше, чем когда-либо, за исключением двух чемпионских сезонов Бердыева.

В заключительном матче сезона «Рубин» примет «Ротор» в Казани — после такого камбэка и на такой волне успеха казанцы не имеют права терять очки. «Рубин» на пути в еврокубки теперь может остановить только он сам, команда ни от кого не зависит и будет решать свою судьбу сама.

Слабо верится, что «Ротор» сможет помешать казанцам, которые проводят весенний отрезок сезона на высочайшем уровне: только «Локомотив» набрал больше очков после рестарта, чем казанцы.

В «Рубине» весь год очень осторожно говорили о еврокубках, боясь сглазить, привлечь к себе лишнее внимание. Теперь остерегаться нечего. До таких желанных в Казани еврокубков — один маленький шаг.