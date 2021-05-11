Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис — о победе над «Химками» (2:1).

— Опять приходится говорить о судействе. Сомнительный пенальти в ворота «Химок», — начал Канчельскис.

— Почему вы так уверены?

— А в чем там проблема? Да, шла передача с фланга. Мяч в итоге коснулся руки. Ну и что? Я этого не понимаю... Данилкин вынес мяч из ворот, что ли? Как сейчас судят? Зачем нужен ВАР? Постоянные скандалы. И вообще, вся эта система видеоарбитров в какой-то степени губительна.

— В смысле?

— Да наши арбитры перестали брать ответственность на себя. Чуть что — бегут к монитору. Как они будут расти? Вот и сегодня их решения я не понял. Смешно! Ничья была бы более закономерным результатом.

— Как вам сегодня в целом игра красно-белых?

— В первом тайме действовали слишком академично. Возможно, думали, что легко справятся с «Химками». Не вышло. Рад за подмосковный коллектив. Ребята лишены турнирной мотивации, но бились до конца! Молодцы. Могли ведь и забить второй мяч, если бы не Максименко. Спасибо «Химкам» за такой матч. Некоторые на их месте сдаются, не хотят ничего доказывать. Но это не про команду Черевченко. Приятно за ней наблюдать.

— Ларссон в очередной раз выручил «Спартак». Суперприобретение?

— Помнится, я играл еще против его отца, когда защищал цвета «Рейнджерс» (смеется). Здорово, что в нашем чемпионате появляются такие форварды, которые делают разницу. До самой последней минуты швед заряжен на ворота. Да, соглашусь с вами, очень ценный игрок.

— Что показал Промес во втором тайме?

— Я ничего особенного в его игре не увидел. В очередной раз голландец меня не впечатлил. Ну что он показал? Может, прибавит в следующем сезоне? Не знаю...

— Вы его как-то назвали средним игроком.

— Ну вот. Я же от своих слов не отказываюсь! Говорил, что он средний. Так и есть! Ну вы разве не согласны? Что сегодня сделал Промес? Зря ли его возвращали? Это не мне вопрос — пусть руководство «Спартака» думает.

— Получится ли у Крала в Англии, куда его активно сватают?

— Не уверен. Качества-то есть. Посмотрим. Там совсем другие скорости. Вот Мозес, который поиграл в «Челси», выделяется.

— Его уход станет серьезной потерей?

— Все зависит от пожелания нового главного тренера. Кого теперь позовут? Пишут про португальца (Руй Витория, — Прим. «СЭ»). Не знаю...

— Как бы оценили работу Тедеско?

— «Спартак» близок к тому, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Значит, Тедеско дал результат. Но ведь и Карпин со «Спартаком» занимал второе место. Я бы пока воздержался от оценки работы немца. У нас в России есть свои хорошие тренеры.