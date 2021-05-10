«Спартак» в одном очке от Лиги чемпионов. ЦСКА попадет в еврокубки только чудом

В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак обыграл «Химки» (2:1) и остался главным фаворитом гонки за вторую путевку в Лигу чемпионов.

Красно-белые станут вторыми и отберутся в отборочный раунд главного еврокубка, если:

— не проиграют «Ахмату»;

— проиграют «Ахмату», а «Локомотив» не сможет победить «Урал»;

Единственный оставшийся конкурент команды Доменико Тедеско — «Локомотив» — добудет третье серебро подряд только если возьмет три очка у «Урала», а красно-белые уступят «Ахмату». Железнодорожники в таком случае окажутся выше по личным встречам (1:2, 2:0).

В случае успеха «Локомотива» в финале БЕТСИТИ Кубка России в еврокубки помимо красно-зеленых, скорее всего, пробьются «Рубин» и «Сочи». ЦСКА для попадания в пятерку необходимо не только победить «Динамо», но и надеяться на поражения казанцев или сочинцев. Красно-синие уступают по личным встречам всем прямым конкурентам — «Локомотиву» (0:1, 0:2), «Рубину» (1:2, 0:1) и «Сочи» (1:1, 1:2).

РПЛ: верхняя часть турнирной таблицы.

В борьбе же за выживание интрига остается очень острой. Покинуть премьер-лигу напрямую вместе с «Тамбовом» могут три команды.

«Ротор» вылетит, если:

— проиграет в последнем туре «Рубину»;

— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» не проиграет «Арсеналу». При равенстве очков волгоградцы окажутся выше по личным встречам (0:0, 1:0).

«Уфа» вылетит, если в матче с «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» во встрече с «Рубином».

«Арсенал» вылетит, если:

— проиграет «Уфе», а «Ротор» победит «Рубин».

РПЛ: нижняя часть турнирной таблицы.

В 30-м туре встречаются

16 мая. Ростов — Краснодар (14.00), Ахмат — Спартак (14.00), Динамо — ЦСКА (14.00), Локомотив — Урал (14.00), Тамбов — Зенит (14.00), Рубин — Ротор (14.00), Уфа — Арсенал (14.00), Химки — Сочи (14.00).

(Кирилл Бурдаков)