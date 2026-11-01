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Судейство

«Оренбург» может обратиться в ЭСК РФС после матча с ЦСКА

Никита Давыдов

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб рассмотрит возможность обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Спорные вопросы есть, будем разбирать. Потом можно будет обратиться в ЭСК. Какие эпизоды? Непоставленный пенальти. Что касается отмененного гола, не хотелось бы говорить на бегу. В чем мы уверены — по тем моментам обратимся», — сказал Рубашко РИА Новости.

&laquo;Оренбург&raquo; и&nbsp;ЦСКА сыграли вничью (0:0).ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги

На 48-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы из-за офсайда у Гедеона Гузины.

На 69-й минуте два футболиста «Оренбурга» упали в штрафной ЦСКА после борьбы с соперниками. На 74-й минуте мяч попал в руку защитнику армейцев Джамалутдину Абдулкадырову, а на 90+8-й — в руку игроку хозяев Ренату Голыбину. Во всех трех случаях судья не увидел оснований для назначения 11-метрового удара.

После 13 матчей «Оренбург» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками располагается на третьей строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
ЦСКА
Источник: РИА Новости
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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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