«Оренбург» может обратиться в ЭСК РФС после матча с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб рассмотрит возможность обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Спорные вопросы есть, будем разбирать. Потом можно будет обратиться в ЭСК. Какие эпизоды? Непоставленный пенальти. Что касается отмененного гола, не хотелось бы говорить на бегу. В чем мы уверены — по тем моментам обратимся», — сказал Рубашко РИА Новости.

На 48-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы из-за офсайда у Гедеона Гузины.

На 69-й минуте два футболиста «Оренбурга» упали в штрафной ЦСКА после борьбы с соперниками. На 74-й минуте мяч попал в руку защитнику армейцев Джамалутдину Абдулкадырову, а на 90+8-й — в руку игроку хозяев Ренату Голыбину. Во всех трех случаях судья не увидел оснований для назначения 11-метрового удара.

После 13 матчей «Оренбург» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками располагается на третьей строчке.