«Спартак» проводил Тедеско: речь Федуна, слова тренера на русском и болельщики

Красно-белые провели церемонию после заключительного домашнего матча сезона.

Доменико Тедеско объявил о решении покинуть «Спартак» после окончания сезона еще в декабре — после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Многие красно-белые верили, что тренер передумает. В том числе из-за игры и результатов команды. Но этого все же не произойдет.

«Спартак» предупредил болельщиков: не спешите уходить со стадиона после матча 29-го тура РПЛ с «Химками».

Футболисты красно-белых перед игрой вышли на поле в майках с портретом Тедеско и его фразой: «Фанаты «Спартака» страстные и эмоциональные — мне это очень нравится!»

Футболисты «Спартака» перед матчем с «Химками» вышли на поле в футболках с цитатой Доменико Тедеско, посвященной фанатам клуба.



Сегодня немец проводит последнюю домашнюю игру в качестве главного тренера красно-белых ? pic.twitter.com/Ccn1eA6NVM — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 10, 2021

Вырвав победу (2:1) и сделав еще один шаг к серебру и месту в Лиге чемпионов, «Спартак» реализовал план о важном послематчевом мероприятии.

После финального свистка к полю спустился владелец красно-белых Леонид Федун. Босс «Спартака» вместе с исполнительным директором Евгением Мележиковым обнял главного тренера Доменико Тедеско.

Футболисты показали трибунам баннер «Спасибо, вы лучшие!» и организовали коридор для Тедеско.

«Спасибо, вы лучшие!» ??



Футболисты «Спартака» благодарят болельщиков за поддержку после матча с «Химками» (2:1)



? Артем Калинин pic.twitter.com/hluq6hs1bW — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 10, 2021

Леонид Федун обратился к болельщикам, команде и тренеру.

«Сегодня большой день. Впервые за долгие годы провожаем тренера так, как это положено. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое вместе с ним. Были победы и поражения. Но команда всегда билась. Хочу большое спасибо сказать ему, его штабу. К сожалению, это был его выбор — уйти. Мы не говорим ему «прощай», говорим «до свидания», — заметил Федун.

«Мы не говорим ему прощай, мы говорим ему «До свидания!»» ?



Леонид Федун поблагодарил Доменико Тедеско за работу в его последнем домашнем матче в качестве главного тренера «Спартака.



? Артем Калинин pic.twitter.com/4X1fDrWUzv — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 10, 2021

Владелец «Спартака» вручил Тедеско и его ассистентам Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки памятные футболки красно-белых.

Тренер всю свою речь произнес на русском языке.

«Добрый вечер! Спасибо за все, ребят. Я люблю «Спартак». Навсегда. Я люблю эту команду. Спасибо за все, ребят. Я люблю Андреаса и Макса. Я буду скучать по вам», — сказал Тедеско.

Федун также подчеркнул: «Еще сезон не закончился. Кровь из носа нужна победа в Грозном. «Спартак», вперед!»

Дальше было фото на память. И впереди — выезд в гости к «Ахмату» в Грозный.