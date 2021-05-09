За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо

Обозреватель «СЭ» — о главных матчах субботы.

Может, два форварда и были формулой успеха для ЦСКА?

ЦСКА провел отличный второй тайм после того, как Ивица Олич выпустил Саломона Рондона не вместо, а в пару к Федору Чалову. Когда после ошибки Юрия Газинского венесуэлец ускользнул от нынешнего и бывшего капитанов «Краснодара», Матвея Сафонова с Александром Мартыновичем, прострелил — и Чалов успел замкнуть на дальней штанге, подумалось вот о чем. Может, пара нападающих — это и была та формула, которая подходила этому ЦСКА, но молодой хорватский тренер нащупал ее опытным путем лишь в самом конце сезона? Тем более что потом Рондон поучаствовал и в третьем голе.

Это мы узнаем уже в следующем сезоне — но, видимо, уже без Саломона, зато с Антоном Заболотным, проводящим сейчас «сезон жизни» в «Сочи». Не факт, что в родном ЦСКА форвард будет ощущать себя так же комфортно и поиск от добра добра — то, что ему надо, тем более что «Сочи», скорее всего, окажется в итоговой таблице этого сезона выше. Но возможности ЦСКА после прихода ВЭБа с «Сочи», решившим по возможности оптимизировать зенитовские контракты, в любом случае несравнимы. А на пару Заболотный — Чалов, если приход первого в ЦСКА действительно состоится, поглядеть будет любопытно. В былые времена считались классическими пары габаритного и шустрого форвардов, что нашему случаю соответствует от и до.

Но это — завтра. А сегодня эффектная с сюжетной точки зрения история, когда Виктор Гончаренко не пустил бы свой недавний клуб в еврокубки, не состоялась. До сих пор считаю отставку белоруса по ходу второй части сезона поспешной, но в очном матче он это доказать не смог. Хотя прямо так и просилась на язык формула: мол, футбол наказал ЦСКА. Пока — нет. Но только пока.

Огромное преимущество гостей ограничилось первыми минутами, когда Гончаренко устроил блиц-криг, голом, однако, не увенчавшийся. Далее до конца тайма футбол был равным, и на мяч Виктора Классона после ошибки Наира Тикнизяна (молодым армейцем, к его чести, публично признанной) бешеный и на удивление конкретный вчера Эджуке быстро ответил своим. Нигериец вообще провел чуть ли не лучший матч за ЦСКА, показав себя чем-то большим, чем привычным всадником без головы.

А после перерыва было тотальное преимущество ЦСКА, «быки» же с поля исчезли. В очередной раз, кстати, не понял замен Гончаренко. Они только усугубили ситуацию.

Персонально Оличу эта победа была очень нужна. А вот сами армейцы запрыгнуть на подножку поезда в еврокубки вряд ли смогут. И «Рубину», и «Сочи» достаточно сыграть вничью в последнем туре (что с «Ротором» и в Химках более чем реально, более того, и те и другие, скорее всего, выиграют), чтобы при равенстве очков по дополнительным показателям армейцев опередить. А ведь даже пятое место принесет путевку в Европу только в случае, если «Локомотив» выиграет Кубок. И для этого самого пятого красно-синим нужно, чтобы проиграли одновременно Казань и Сочи.

Вдумайтесь: это первый сезон в 18-летней карьере Игоря Акинфеева, в котором ЦСКА может не выйти в еврокубки.

«Локо» так до конца и не пришел в себя после «Зенита»

Эх, не тот футбол РПЛ я в субботу выбрал. В Туле случился мощный триллер — с 2:0 на 2:4, а я купился на относительно яркую обертку дерби «Локомотив» — «Динамо». Где команда, которая большую часть матча играла лучше и агрессивнее, не нанесла за 90 минут ни одного удара в створ.

А «Локо» так до конца и не пришел в себя после «Зенита», и довольно серьезные перемены в составе ему не помогли. Без Гжегожа Крыховяка у команды не было стержня. Плюс удача, сопутствовавшая красно-зеленым всю вторую часть чемпионата, ушла — до 1:6 с «Зенитом» после перекладины Зе Луиша или в каком-нибудь другом эпизоде обязательно заползло бы.

После удаления Ивана Ордеца (обе его карточки, как и другие ключевые решения Павла Кукуяна, на мой взгляд, бесспорны) сразу случился этот эпизод, а больше у «Локо», по сути, не было ничего. Ну, несложный штрафной от Антона Миранчука. Но в целом на победу не наиграли ни одни ни другие. 0:0 — самое оно для этой скучной игры.

Когда лучший игрок матча при таком количестве игроков с именем — второй вратарь «Динамо» Игорь Лещук, это говорит само за себя. Бело-голубые вроде и прессинговали бодро, но так до конца ничего и не довели. Константин Тюкавин начал с симуляции в штрафной, четко опознанной Кукуяном, и дальше все у него не шло. Арсен Захарян несколько хороших пасов сделал, но не более того. Разве что левый фланг Дмитрия Скопинцева и Даниила Лесового работал так остро, что в перерыве Гончаренко поменял там Смольникова на Стоцкого — но не помогло абсолютно.

«Динамо», которое не забивает три матча подряд, — мимо еврокубков, но команда там молодая и симпатичная. Хочется, чтобы она заматерела и клуб не сбился с курса. Но пока — рано.

А «Локо» остается надеяться на то, что «Спартак» не возьмет четыре очка с «Химками» и «Ахматом». И самому обыгрывать дома «Урал» — ведь если этого не сделать, красно-зеленых могут обогнать и «Рубин», и «Сочи», которым в этом туре пришлось непросто, но осечек они не дали.

Если же еще и финал Кубка «Крыльям» проиграть... У тех-то вообще руки развязаны и игра есть. Если посмотреть на нынешнее состояние «Локомотива», в том числе психологическое, то полный завал концовки сезона не выглядит невозможным.

Но в то же время, если будут и серебро, и Кубок — это очень хороший результат, хотя и полностью повторяющий последний полный сезон Юрия Семина (спрашивается, зачем тогда было менять, если итог тот же?). В общем, два оставшихся матча дают широчайшую амплитуду для оценки итогов сезона «Локо» — от успеха до провала.

Что же до суперволевой победы «Рубина», то мое вчерашнее утверждение о главном тренере «Сочи» Владимире Федотове как о единственном претенденте на звание тренера-MVP сезона в РПЛ — преувеличение. Конечно, Леонид Слуцкий — его достойнейший конкурент. Но все же, мне кажется, даже если «Рубин» по личным встречам окажется на строчку выше, Федотову пришлось проделать на курорте еще больше работы, чем коллеге, — если брать точку отсчета.

Но с тех повторов, которые давали по «Матч ТВ», фол Сергея Ткачева не выглядел очевидным. И тем более — вторая желтая карточка ему же. Бесспорно, после этого у Казани случились еще три отличных гола, но переворот в игре начался с первого плюс удаления. Хотя если вспомнить, как «мочили» «Рубин» до того и как жаловался на арбитров Слуцкий, что-то ему вернулось.