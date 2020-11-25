Карпин и Баста пошумели из-за Ростова. Рэпер наехал на тренера, тот ответил

Продолжение истории с обменом любезностями между главным тренером «Ростова» и известным музыкантом из Ростова-на-Дону.

Баста vs «Ростов»: старая история

Виртуальное противостояние между Бастой, он же Василий Вакуленко, и клубом из его родного города тянется давно.

В сентябре 2018-го «Ростов» и рэпер не поделили арену чемпионата мира: концерт был назначен слишком близко к домашнему матчу дончан. Тогда стороны обменялись уколами — правда, у футболистов больше претензий было к управляющей компании стадиона. Выступление все равно состоялось, а клуб не вернулся на «Олимп» с главного поля города.

Баста среди прочего говорил, что в «Ростове» его никогда не любили. Музыкант с детства за ЦСКА, а также родной ростовский СКА, за возрождение которого взялся лично.

Новый баттл

Очередной поворот история получила в ноябре. Баста дал интервью проекту «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна. И в том числе наехал на Карпина. Слова рэпера разошлись в воскресенье, в день выездного матча «Ростова» с «Рубином» в Казани.

— У нас был конфликт, — заявил Баста. — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.

Раунд

Карпин ответил в среду. Подготовив публикацию в своем Instagram. «Отвечаю по пунктам», — начал тренер. И приложил скрины штампа снятия с регистрации в Москве и постановке на учет в Ростове-на-Дону.

Карпин написал:

1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против. Моя задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да — наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P. S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «твоем» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю!

И подписался: «Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин».

Новый поворот

Баста записал ответ тем же вечером. Вышел в эфир, а потом выложил видео на своей странице в Instagram. «Йо-йо», — поприветствовал он всех и выступил по ситуации.

— Вышло мое интервью, я травил в целом про отношение к футболу и сказал про Валерия Карпина, что он приезжий наемный тренер, что он не может диктовать, как мне вести себя в моем городе и где мне выступать, — сказал Баста среди прочего. — Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал... все подумали, что это прописка, а это просто временная регистрация. Продемонстрировал, что он в Ростове проездом, что он здесь временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий, публикация в вашем стиле.

Мне не хочется, чтобы он так реагировал. Валер, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, как временному ростовчанину, у которого регистрация на пять лет, понятны должны быть ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые.

И напомним рецепт мира от самих Басты и Карпина. Может, и теперь сработает?