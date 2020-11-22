Слуцкий и Карпин: чего они лишились и чем могут быть довольны

Главные тренеры «Рубина» и «Ростова» после матча 15-го тура в Казани (0:2) оценили игру своих команд и их состояние.

«Рубин» и «Ростов» могли закончить первый круг в качестве ближайшего преследователя четверки лидеров. На пятое место после победы поднялись дончане. «Динамо» набрало на одно очко больше, а лидирующий ЦСКА — впереди на 6.

«Рубин»: кто сыграл

* Казанцы в паузе на матчи сборных потеряли фактически половину основного состава. Положительные тесты на коронавирус в национальных командах сдали Кварацхелия, Старфельт, Хван Ин Бом плюс повреждение получил Уремович. Также остались вне игры Деспотович (травма) и Игнатьев (болезнь).

* Соцсети «Рубина» опубликовали постер фильма «Выживший», заменив Леонардо ди Каприо на Дмитрия Тарасова. Хавбек вышел в центре защиты, в средней линии — Йевтич в маске (после серьезной травмы в кубковом матче в Хабаровске), а в атаке не было ни одного форварда — роль «ложной девятки» по очереди исполняли Бакаев и Зуев при поддержке Макарова.

Остросюжетное воскресенье! Сегодня играем против «Ростова» ??



Прямая трансляция игры в 19:00 на @MatchTV. Билеты на #РубинРостов можно приобрести на сайте ? pic.twitter.com/xAYp1MBBgH — «Рубин» Казань (@fcrk) November 22, 2020

— Прекрасно понимали, что в условиях кадровой ограниченности вряд ли удастся какая-то сверхвыстроенная системная игра, — сказал Слуцкий в послематчевом комментарии. — Основной упор сделали на то, что необходимо действовать максимально правильно, пытаться все-таки создавать какие-то моменты (понятно, сложно, чтобы они возникали системно) и не допустить ошибок в обороне. Несмотря на перестроения в этой линии, считаю, мы вполне могли нормально, хорошо обороняться. Понимали, что матч, скорее всего, пойдет до ошибки, до эпизода с пропущенным или забитым мячом. К сожалению, вторую встречу подряд этот промах допускаем мы.

— Почему в центре обороны решили выпустить Тарасова, а не, например, Меркулова, а в атаке — не Косарева или Климова?

— Косарев и Климов все-таки слишком юны, у них совсем нет опыта. Хотели сыграть без ярко выраженного нападающего с тройкой быстрых, легких футболистов в группе атаки, с взаимным изменением позиций. А Тарасов имеет опыт выступлений центральным защитником, в отличие от Меркулова, который никогда не выходил на этой позиции, ни разу в жизни. В целом Тарасов справился со своими функциями, а совершил ошибку не в оборонительной ситуации, а «на мяче», когда «Ростов» забил второй гол. Эту ошибку было сложнее предположить, она точно никак не связана с позицией. В обороне Дмитрий выглядел нормально — так, как может.

«Рубин»: кто не сыграл

— Какие мысли возникали, когда во время паузы на матчи сборных одна за другой приходили новости о положительных тестах и травмах игроков? — еще один вопрос Слуцкому.

— Да никакие, а какие могут быть? Ну, бывает. Очень сложная ситуация. Понимаю, что какие-то команды до этого попадали в такое же положение, в котором сейчас оказались мы. И я понимаю, насколько это трудно. Безусловно, хотелось найти внутренние ресурсы, чтобы минимизировать потери, но выбыла уж слишком большая группа игроков. Понятно, что нарушается стройность, но в любом случае, считаю, нужно говорить об игре, а не о тех футболистах, которые, к сожалению, сейчас не в команде.

— Почему Игнатьева не оказалось даже в заявке?

— Иван болен. Он вернулся таким из молодежной сборной.

— А какова ситуация с Кварацхелией, Хван Ин Бомом и Старфельтом — когда ждете их в Казани? Они могут вернуться до матча следующего тура с ЦСКА?

— Здесь ситуация от нас никак не зависит. Ждем, когда у них будет отрицательный тест и власти каждой из стран, в которых они находятся, разрешат их выпустить — и люди смогут перемещаться. Пока Ин Бом в Австрии, Старфельт — в Швеции, а Кварацхелия — в Грузии.

— Можно ли ждать кого-то из травмированных к игре с армейцами?

— Что касается больных, то я просто не знаю. И никто не знает, как станет развиваться ситуация и когда у них окажутся отрицательные тесты. А травмированных у нас только двое — Деспотович и Уремович. У последнего достаточно свежее повреждение задней поверхности бедра, которое он получил в сборной. Что касается Деспотовича, то, наверное, он ближе к общей группе, нежели Уремович.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

«Ростов»: кто сыграл

* В стартовый состав дончан после затянувшейся паузы вернулись Норманн и Байрамян. Первый вел игру, второй — оформил дубль. При этом список потерь возглавляют Козлов и Мамаев.

* В первом тайме травму получил Хасимото, а Норманн — желтую карточку. Для норвежца предупреждение стало четвертым в чемпионате, он пропустит домашний матч с «Динамо» в следующем туре.

— Не скажу, что сегодня все получилось — наоборот, многое не удалось, — сказал Карпин в послематчевом комментарии. — Первые минуты до травмы Хасимото все шло хорошо. Потом что-то надломилось, но в конце первого тайма вроде опять выправили. Во втором все складывалось более-менее. Но в целом, понятно, это не лучший матч.

— Норманн и Байрамян вернулись и вели игру. Команде очень сильно не хватало их двоих?

— Не хватает и не хватало из тех, кто больные и кого нет, не только этих двоих, а всех. Поэтому пока еще могут быть такие результаты — из огня да в полымя. И у нас еще может какое-то время происходить, скажем так, шатание. Много новых ребят — дело даже не в том, что молодых, а просто тех, кто должен влиться, встроиться в коллектив. Понятно, когда любой футболист провел долгое время с нами, это чувствуется.

А новички, так скажем, еще не вписались совсем. И работы что с ними — в большей степени, что с теми, кто дольше в команде — непочатый край, она не останавливается. Самое главное — новым людям нужно время.

— Были сомнения насчет второго гола Байрамяна — или сразу поняли, что офсайд зафиксировали несправедливо?

— Нет, с моей позиции вообще не видел — и ничего сказать не могу. Было («вне игры») или нет, не знаю.

— Что можете сказать о характере повреждения Хасимото?

— Пока ничего. Вообще без понятия. То ли ушиб, то ли какая-то другая травма. Пройдет завтра обследование, тогда, наверное, станет понятно.

«Ростов»: обновление

— Норманн из-за дисквалификации пропустит матч с «Динамо». Кто-то из футболистов, который не выходил сегодня, вернется к следующему туру? — еще один вопрос Карпину.

— Пока ничего сказать не могу про игру с «Динамо», еще не думал — дайте отойти. Посмотрим, кто будет жив-здоров, кто в каком состоянии — тогда и станем выбирать состав.

— Чем вызвана тройная замена вскоре после первого гола?

— Давайте конкретно по каждому футболисту, которого заменили. Хайтам Алеесами не выходил на поле месяца три-четыре, это его первый матч в старте — понятно, что тяжело. Игрового ритма еще нет плюс получил желтую карточку — мог нарваться вторую. Тугарев тоже давно не играл — тем более, поле тяжеловатое. Ну и Роме (Еременко) свежести не хватало.

— Если говорить о сборниках — Алмквисте и Гиговиче, довольны их кондициями?

— Физически — да, неплохо выглядят. Но то, что требуется во время игры — пока не до конца знают и понимают, что нужно делать.

— «Ростов» завершил первый круг на пятом месте. С учетом перемен в трансферное окно, довольны результатом?

— Не буду лукавить — скажу да. С учетом реалий, в которых мы прожили октябрь, со всеми потерями опытных, встроенных в команду игроков. Но такова наша ситуация, приходится идти на это. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, чудом называть не буду, но он более чем приемлем. Скажу честно: не ожидал.