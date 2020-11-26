Баста: «Был бы Карпин таким преданным, тренировал бы в «Спартаке»

Известный рэпер Василий «Баста» Вакуленко высказался в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Ранее музыкант рассказал о конфликте со специалистом и заявил, что не ассоциирует его с клубом и с Ростовом-на-Дону. Карпин жестко ответил Басте на странице в Instagram.

— Валера — очень хороший тренер. Конечно, есть ревность, потому что я ростовчанин, — ответил также Баста следующему подписчику на вопрос о ревности к Карпину. — Это мой город, старик. Люблю свой город, горжусь тем, что я ростовчанин. И человек, который приехал в мой город поработать, рассказывает, как мне двигаться, жить и быть. Про него все говорят? Ничего страшного. Про меня все говорят постоянно, тут нечего ревновать. Просто если ты приезжаешь в чужой город, веди себя как в гостях. Я вот в Москву приехал, никого не учу здесь жизни. Я прописан там, где родился. Это мой город, я перед ростовчанами буду отвечать за каждое свое слово. Не приезжему человеку меня учить, где мне выступать и петь, чем мне заниматься и за какой клуб болеть. Я сам разберусь.

А то, что он наемный тренер, ты же понимаешь? И работает в клубе «Ростов» за деньги ростовчан в том числе. Как ростовчанин, имею право критиковать, нравится он или нет. Если он такой тонкой душевной организации, мне жаль его. Он пришел в футбол, это мужская игра, где кипят страсти, а люди высказывают свое мнение и позицию. Для меня он — наемный тренер, у него есть контракт, он приехал зарабатывать деньги в наш город. Если он такой преданный идеям, должен был остаться в «Спартаке», тренировать и быть верным клубу. А что он регистрации меняет? Я из Ростова уехал, но остался прописанным там. Возможно, перегибаю палку и меня можно назвать излишне сентиментальным, но считаю это патриотизмом и любовью к своему городу. Вот и все, пацаны.