«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

Обстоятельный разговор со знаменитым российским тренером, обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России, сейчас главой комитета по делам национальностей Госдумы РФ.

Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете

— Давайте подведем глобальный итог Евро-2020. Какие главные уроки должен для себя извлечь российский футбол?

— Начнем с того, что Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по популярным видам спорта — это фактически спортивные войны на уровне стран. Те команды или спортсмены, которые уступают в тактической подготовке, техническом оснащении или индивидуальных качествах, должны компенсировать это невероятной самоотдачей и боевым духом.

Возьмем Евро-2020. Самой укомплектованной с точки зрения наличия звезд была Франция. Все прогнозировали, что она выйдет в финал. А по факту французы не показали ни игры, ни результата. Им на этот раз не хватило именно единства, характера, воли. Наличие больших мастеров в сборной не гарантирует, что из них получится команда.

На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство — самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, наша сборная сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они — чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете.

Второй момент. Чемпионат Европы — это мировой футбольный рынок. Каждый игрок должен стараться провести свой лучший турнир и лучшие матчи. На тебя смотрит вся планета, ты можешь получить выгодный контракт и перейти в один из ведущих клубов Европы. Все зависит только от тебя. Поэтому к подобным соревнованиям нужна особая подготовка.

Возьмем финал Италия — Англия. За месяц эти сборные провели по семь встреч! То есть за такой короткий срок сыграна, по сути, одна четверть национального чемпионата. Откуда футболисты черпают силы, настрой, заряженность на борьбу? Они выходят — и выглядят так, будто у них имелся на подготовку к матчу недельный цикл, а не два-три дня. Для этого нужно иметь высочайшую функциональную готовность и психологический настрой.

Наконец, третье. Важно, чтобы у сборной были правильные ценности. Еще до Евро-2020 многие говорили: выйдем из группы — и слава богу. Ну разве это подход?! Вот представьте, обстоятельства сложились бы чуть иначе и мы с такой игрой оказались бы в плей-офф. И что, все бы сразу начали хлопать в ладоши и так же поздравлять, как это происходило на мировом первенстве? У меня сложилось впечатление, что игроки по-прежнему жили чемпионатом мира. Здесь, наоборот, мы вынуждены говорить о завышенной оценке достигнутого результата. Аплодировать в футболе нужно за призовые места. И ни в коем случае нельзя жить прошлыми заслугами.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Черчесов верой и правдой трудился пять лет. Ему надо сказать спасибо за работу , а не кидать грязь в спину

— Ваша реакция на отставку Черчесова.

— Прежде всего, неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

И второй момент. Пару недель назад уже говорил в интервью: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая. Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной...

— На данный момент широко обсуждается возможность доверить сборную России иностранцу. Вы за или против?

— Категорически возражаю против приглашения иностранного специалиста независимо от кандидатуры и от того, трудился он раньше в нашей стране или нет. В национальной команде должен работать только российский специалист.

Как только заходит разговор о тренере-легионере, все начинают приводить в пример Гуса Хиддинка. Но, во-первых, голландец после бронзы Евро-2008, где костяк составляли футболисты из выигрывавших Кубок УЕФА ЦСКА и «Зенита», не вывел команду на чемпионат мира-2010. Хотя в тот момент у нас была, на мой взгляд, самая сильная сборная в истории российского футбола. Или возьмите созвездие исполнителей в «Анжи», где работал Хиддинк, — в итоге лишь третье место.

Дик Адвокат и Фабио Капелло не смогли выйти в плей-офф соответственно Евро-2012 и ЧМ-2014. Тех, кто приводит аргумент, мол, Адвокат и Капелло добыли путевки на эти турниры, хочу спросить: а почему вы тогда не защищаете Черчесова, который тоже вывел команду на Евро?

Да, в клубах могут работать иностранцы — это вопрос личного решения руководителя ФК. Хотя если изучить рынок тренеров, то мы увидим, как в большинстве стран отдают предпочтение доморощенным специалистам. В той же Италии тренеров из-за рубежа практически нет.

А на уровне сборных иностранец — это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Сборную должен тренировать российский специалист, патриот своей страны.

Давайте посмотрим, кто кого возглавлял на Евро-2020. Италия — Манчини. Англия — Саутгейт. Испания — Луис Энрике. Дания — Юльманн. Украина — Шевченко. Чемпион мира Франция — Дешам. Чемпион Европы Португалия — Фернанду Сантуш. Германия — Лев, которого сменит Флик. И так далее. Причем многие из них еще и имеют колоссальный опыт выступления за сборную в бытность футболистами. Это важный момент, который помогает добиться авторитета в коллективе.

Исключения на Евро-2020 тоже присутствовали. К примеру, поляков тренировал португалец Паулу Соуза — четвертое место в группе. Чем Польше помог известный иностранный специалист? Быть может, лучше бы работал местный тренер, который создал бы единый патриотичный коллектив?

С удивлением слушаю теоретиков, которые лоббируют кандидатуры иностранцев на пост в сборной России. Разве тренер-легионер когда-нибудь станет патриотом нашей страны? Нет, он приедет просто зарабатывать деньги. Вспомним Капелло с зарплатой 10 миллионов евро. Чего он добился, что дал российскому футболу?

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Потолок зарплат не нужен

— После вылета сборной в очередной раз пошли разговоры о завышенных зарплатах футболистов. Звучат призывы ввести потолок зарплат.

— Потолок зарплат — чушь. Каждый должен получать в силу своего таланта и возможностей. Не надо всех под одну гребенку. Прошло, к счастью, то время, когда у нас всех равняли...

Есть президенты клубов, которые определяют размер зарплат. Если игрока оплата не устраивает, он вправе поменять место работы. Другое дело, что зарплаты должны быть разумными. Просто нужно реалистично и профессионально оценивать вклад и уровень того или иного спортсмена. В европейских клубах нет потолков, но они же не платят всем подряд, как Месси и Роналду. Хорошие футболисты зарабатывают много, средние — меньше, слабые — еще меньше. Это регулируется здравомыслием менеджмента клубов, а не искусственными потолками.

Меня неприятно удивляет, когда в СМИ звучат заявления: «Давайте ограничим зарплаты футболистам». Ограничьте сначала себе! Талантливые люди должны зарабатывать столько, сколько позволяет их талант. А вот адекватно оценивать степень таланта — это уже задача клубных руководителей.

— РФС на днях озвучил проект реформ российского футбола. В нем звучат намеки на возможную отмену лимита на легионеров. Ваша позиция?

— В этом пункте согласен с идеей РФС. Лимит на легионеров нужно просто убрать — настаиваю на этом уже много лет. В любом профессиональном клубе нужна естественная, здоровая конкуренция. Если игрок обеспечен постоянной пропиской в стартовом составе, он не станет расти. Поэтому должна быть создана равная для всех конкурентная среда. Только тогда мы чего-то добьемся на международной арене.

Мы выиграли два Кубка УЕФА и стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в момент, когда никакого лимита в российском футболе не существовало. Это не мешало выходить в стартовом составе ЦСКА Акинфееву, Жиркову, Игнашевичу, Березуцким, а в «Зените» — Аршавину, Зырянову, Малафееву, Денисову, Файзулину и так далее.

Хочу сделать акцент еще вот на таком моменте. Как только у нас случается провал на международном уровне — у клубов или у сборной, — сразу звучат два традиционных оправдания: виноваты лимит и отсутствие молодежи. Если честно, эти отговорки уже набили оскомину. Если есть проблема, значит, надо что-то менять!

И дело не конкретно в лимите или в отсутствии молодежи. С Евро-2008 прошло уже без малого 13 лет. Какие у нас достижения на международной арене за этот долгий срок? Никаких. Россия упала в рейтинге УЕФА уже на восьмое место. На уровне сборной — тоже никаких результатов. Но виноват почему-то главный тренер сборной. Вместо того чтобы спускать на него всех собак, не лучше ли начать правильно и системно работать и проводить реальные реформы?

Подчеркиваю: необходимо радикально реорганизовать наш футбол. Пока мы не проведем реформы, то будем и дальше наступать на одни и те же грабли.

Вот, на мой взгляд, три главных аспекта. Первое — нужно сократить количество профессиональных клубов до 54, расширить РПЛ до 18 команд, разбить ФНЛ на три зоны «Центр», «Запад» и «Восток» и дать остальным клубам статус полупрофессиональных и любительских. Второе — увеличить стоимость телевизионных прав в 40 раз. Третье — полностью отметить лимит на легионеров.

Что касается проведения чемпионата по многоступенчатой системе, то я считаю это излишним — схема запутанная, а плюсы от ее введения неочевидны. Все ведущие лиги Европы проводят свои турниры по аналогии с системой, что предлагаю я.

— Еще одна фраза, которая постоянно звучит после провала на Евро-2020: в России попросту нет хороших футболистов, не из кого выбирать.

— Они есть. В России много молодых талантливых игроков, способных добиваться результата. Главное, что им нужно, — доверие и терпение тренера.

Комплектование сборной — особая задача, потому что футболистам, помимо прочего, нужен высокий внутренний патриотизм и понимание, что ты бьешься за свою страну.

Кроме того, необходим правильный подход к тренировочному процессу и созданию коллектива. Берем Италию при Роберто Манчини. Нельзя сказать, что по уровню игроков итальянцы превосходили многих соперников. Некоторые даже не выступают в ведущих клубах серии А. И когда меня спрашивают, кого могу выделить из состава Италии, я отвечаю — Команду.

Успех пришел к этой сборной благодаря работе тренерского штаба, правильному подбору исполнителей, гармоничному футболу, самоотдаче и характеру.

Владимир Жириновский. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Ответ Жириновскому

— Заключительный вопрос связан с вашей текущей профессиональной деятельностью. На днях Владимир Жириновский сделал заявление, что в депутаты не надо брать спортсменов, космонавтов и актеров. Что скажете в ответ?

— Хотел бы напомнить Жириновскому, что выдающиеся спортсмены, актеры, космонавты на протяжении всей жизни своим самоотверженным трудом, профессионализмом, способностью достичь самых лучших результатов, силой характера прославляют нашу страну. Благодаря труду и успехам спортсменов в честь России на всех мировых состязаниях звучит гимн страны и поднимается флаг.

Считаю, что активное участие таких людей в законотворчестве идет только во благо стране. У спортсмена широкий кругозор, опыт и уникальные знания, которые могут служить совершенствованию многих сфер жизни граждан — это здравоохранение, спорт, международная политика, борьба с допингом и многое другое.

В высший законодательный и представительный орган страны идут люди, заслуги и опыт которых в самых различных сферах деятельности способствуют дальнейшему развитию и процветанию нашей многонациональной России. Депутатский мандат человек получает на выборах, и это показатель доверия граждан к его профессионализму, опыту, знаниям и авторитету.

Жириновский не первый раз озвучивает двусмысленные, а иногда и просто опасные идеи. Вспомните, совсем недавно он призвал ограничить рождаемость в нашей стране только одним ребенком на семью. Как ему кажется, это должно быть сделано ради будущего благополучия планеты! Такие призывы звучат сегодня, когда президентом и правительством страны предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке рождаемости, материнства, детства. А тут такое заявление!