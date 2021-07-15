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РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
15 июля 2021, 15:35

Статья опубликована в газете под заголовком: «РФС в сложнейшей ситуации. Дюкову отступать некуда»

№ 8482, от 16.07.2021

Александр Дюков. Фото РФС
Александр Дюков. Фото РФС
Теги:
Обозреватель «СЭ» — об итогах исполкома Российского футбольного союза.

Мнение

Александр Дюков.«Любой лимит ущербный». Дюков — о новом формате РПЛ, ограничениях на иностранцев и поисках тренера для сборной России

Пауза со стороны РФС затянулась. Прошел почти месяц после вылета сборной с Евро, а мы не видели президента федерации Александра Дюкова. Выступил перед техкомом Станислав Черчесов, дал пресс-конференцию на два с половиной часа, пережил расставание со сборной, вышло его большое интервью в «СЭ». А от футбольного союза за это время последовала лишь пара скупых сообщений с минимумом информации. Суть первого: «Плохо, что вылетели». Второго: «Вместе с Черчесовым приняли решение о прекращении сотрудничества». И — все.

И вот после исполкома РФС Дюков дал пресс-конференцию — причины молчания стали еще более понятны. По большому счету говорить в данный момент не о чем. Что мы узнали нового? Немногое. По лимиту, формату розыгрыша РПЛ и ФНЛ, допуску болельщиков на стадионы идут консультации, планируются консультации с Роспотребнадзором и правительством...

Единственное, за что можно зацепиться, — имя нового главного тренера сборной России мы узнаем до начала сезона в РПЛ. То есть в ближайшую неделю.

Но стоит ли осуждать Дюкова за отсутствие информации? Он действительно оказался в сложнейшей ситуации. Когда весь наш футбол медленно, но верно катится в пропасть, проблемы не локальные, а глобальнейшие, но результат тем не менее общественность ждет здесь и сейчас.

До этого Черчесов выступал в роли громоотвода, а теперь что? Если вдруг выяснится, что у нас не тренер был такой плохой, а действительно уровень футбола не позволяет претендовать на что-то серьезное и Станислав Саламович выжимал максимум? На это ведь намекают результаты и в еврокубках, и на молодежном чемпионате Европы, где от тех же датчан точно так же, как на взрослом Евро, «отлетели» без шансов.

Футболисты сборной России.«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

И Дюков неслучайно сказал на пресс-конференции после исполкома, что в Дании за дело взялись в 2001 году, а плоды пожинают только сегодня. Это действительно долгий процесс. Но спросят-то с Александра Валерьевича уже сейчас — групповой отборочный этап ЧМ-2022 завершится в ноябре. И в РФС наверняка понимают, что сборная не полетит стремительно к вершинам даже без Черчесова.

Поэтому так трудно далось решение расстаться со специалистом, который хотя бы отбор к Евро прошел уверенно. Поэтому столь тщательно подбирается новая кандидатура. Это должно быть точнейшее попадание.

Так что долгое молчание РФС абсолютно понятно. Надо делать, а не говорить. При этом отступать уже некуда. За неделю требуется договориться с тренером. А осенью принять хотя бы преобразования от Hypercube.

Ведь если когда-то не начать, то результатов уж точно не дождешься. Даже через 20 лет.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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