РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда

Обозреватель «СЭ» — об итогах исполкома Российского футбольного союза.

Мнение

Пауза со стороны РФС затянулась. Прошел почти месяц после вылета сборной с Евро, а мы не видели президента федерации Александра Дюкова. Выступил перед техкомом Станислав Черчесов, дал пресс-конференцию на два с половиной часа, пережил расставание со сборной, вышло его большое интервью в «СЭ». А от футбольного союза за это время последовала лишь пара скупых сообщений с минимумом информации. Суть первого: «Плохо, что вылетели». Второго: «Вместе с Черчесовым приняли решение о прекращении сотрудничества». И — все.

И вот после исполкома РФС Дюков дал пресс-конференцию — причины молчания стали еще более понятны. По большому счету говорить в данный момент не о чем. Что мы узнали нового? Немногое. По лимиту, формату розыгрыша РПЛ и ФНЛ, допуску болельщиков на стадионы идут консультации, планируются консультации с Роспотребнадзором и правительством...

Единственное, за что можно зацепиться, — имя нового главного тренера сборной России мы узнаем до начала сезона в РПЛ. То есть в ближайшую неделю.

Но стоит ли осуждать Дюкова за отсутствие информации? Он действительно оказался в сложнейшей ситуации. Когда весь наш футбол медленно, но верно катится в пропасть, проблемы не локальные, а глобальнейшие, но результат тем не менее общественность ждет здесь и сейчас.

До этого Черчесов выступал в роли громоотвода, а теперь что? Если вдруг выяснится, что у нас не тренер был такой плохой, а действительно уровень футбола не позволяет претендовать на что-то серьезное и Станислав Саламович выжимал максимум? На это ведь намекают результаты и в еврокубках, и на молодежном чемпионате Европы, где от тех же датчан точно так же, как на взрослом Евро, «отлетели» без шансов.

И Дюков неслучайно сказал на пресс-конференции после исполкома, что в Дании за дело взялись в 2001 году, а плоды пожинают только сегодня. Это действительно долгий процесс. Но спросят-то с Александра Валерьевича уже сейчас — групповой отборочный этап ЧМ-2022 завершится в ноябре. И в РФС наверняка понимают, что сборная не полетит стремительно к вершинам даже без Черчесова.

Поэтому так трудно далось решение расстаться со специалистом, который хотя бы отбор к Евро прошел уверенно. Поэтому столь тщательно подбирается новая кандидатура. Это должно быть точнейшее попадание.

Так что долгое молчание РФС абсолютно понятно. Надо делать, а не говорить. При этом отступать уже некуда. За неделю требуется договориться с тренером. А осенью принять хотя бы преобразования от Hypercube.

Ведь если когда-то не начать, то результатов уж точно не дождешься. Даже через 20 лет.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.