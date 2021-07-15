Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги товарищеской игры с «Рубином» (4:0).

— Вы когда забили сегодня гол, отпраздновали его суперэмоционально. Что это было?

— Даже не помню свой последний гол. Давно не забивал, просто отпраздновал.

— Как физически себя чувствуете?

— Неплохо себя чувствую, нужно прибавлять.

— После второго сбора обычно игроки летают по полю, вы летаете?

— Я нет, я бегаю. А если серьезно, то нужно добавлять. После сборной была пауза, после которой потерял физически. Сейчас все идет по плану, тренерский штаб знает, что и как делать. Если заметили, в первой игре провел минут 20-25, сегодня уже тайм. Думаю, что в следующем матче сыграю еще больше.

— Первые две игры выиграли крупно, о чем это говорит?

— Не хочу делать какой-то акцент и говорить громкие слова. Приятно, что реализуем свои моменты, но не более того. Все знают, что это товарищеский турнир, к нему нужно относиться спокойно. Впереди у нас чемпионат. В первом туре РПЛ мы снова встретимся с «Рубином», это будет совершенно другая игра.

— Сейчас играете в два центральных защитника, раньше играли в три, непривычно?

— У этого тренера новая схема, свое понимание игры. Еще есть время, чтобы прибавлять и впитывать то, что он хочет. С каждой игрой и тренировкой мы лучше понимаем задачи. На этом турнире мы стараемся освоить его видение игры.

— В чем различие, если играть в два, а не в три центральных?

— Играя в три защитника, ты больше смещаешься на фланг, больше начинаешь атаки и принимаешь в них участие. Когда играешь в два центральных, смотря что тренер хочет, совсем по-другому все. Сегодня такое время, когда центральные защитники должны начинать атаки и должны хорошо владеть первым пасом. Стараемся, есть куда расти.

— Леонид Федун сказал, что «Рубин» поддавался и играл не в полную силу. Создавалось такое ощущение?

— Не знаю, мы действовали так, как нам сказали, отталкивались от своей игры. Что-то получалось, что-то нет. Не буду их судить, игра сегодняшняя будет отличаться на 100 процентов от игры, которая будет в первом туре чемпионата, на этом результате зацикливаться не станем. Спокойно, без эйфории двигаемся вперед.

— До матча в Казани десять дней, над чем нужно поработать, чтобы сыграть так же?

— Тренерский штаб нам скажет об этом. У нас впереди еще одна игра, нужно проявить себя по максимуму, самое главное — без травм.

— Отошли от шока после чемпионата Европы?

— Когда приехал в «Спартак», сразу переключился, все мысли только о команде. Про Евро мы уже забыли.

— Кого из центральных защитников на Евро можете выделить?

— Выделю Кьеллини, потому что выиграл, провел все матчи, грамотно, четко. Бонуччи тоже шикарно играл, выделю их обоих. Поздравляю их с трофеем. Кьеллини и Бонуччи показывали очень достойную игру, полностью заслуженная победа. Они очень мало пропустили, они огромные молодцы.

— Вы удивлены прогрессом Михаила Игнатова?

— Он большой молодец, старается, хочет доказать всем и остаться в «Спартаке». Сегодня, выйдя на замену, показал, что он очень техничный игрок, обладает хорошим пасом. Всегда ему поможем, рады будем его видеть всегда. Конечно, решение по нему будет принимать главный тренер.

— По лимиту есть мысли? Многие говорят, что российские футболисты много зарабатывают и не хотят уезжать в Европу. Вас это задевает?

— Это разговоры людей, которые хотят это обсуждать. Я на это не обращаю внимания. У всех свое мнение. Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные. Сейчас другая эпоха, меняется время, меняется чемпионат. Решаю точно не я. Есть люди, которые этим занимаются, они разрабатывают новые схемы развития. Посмотрим, что будет.

— Как с новым контрактом обстоят дела?

— Все идет хорошо, скоро все узнаете.