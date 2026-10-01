Тренер сборной Португалии Жорже Жезуш о ситуации с Криштиану Роналду: «У меня абсолютно чистая совесть»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о ситуации с нападающим национальной команды Криштиану Роналду.

41-летний форвард покинул расположение сборной Португалии после матча 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Норвегии (2:1). Роналду всю игру провел на скамейке запасных.

«У меня абсолютно чистая совесть. Это были несколько напряженных часов, потому что у нас было две игры. Теперь у нас еще одна. Я много лет в футболе и знаю, что не сделал ничего, чтобы спровоцировать продолжение сложившейся ситуации.

Сейчас мы едем на игру, потом у нас матч [с Норвегией] на стадионе «Драгау», и тогда мы обязательно поговорим об этом, не избегая данной темы, так как никто не сможет принизить [достижения] Роналду. Он — символ, он — фигура. Это не обсуждается.

Сейчас важно сосредоточиться на игре. Потом я поеду на стадион «Драгау», и мы сосредоточимся на том матче. А потом, конечно, у нас будет время поговорить об этом», — приводит слова Жезуша Record.

Роналду провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций.

1 октября Португалия сыграет с Данией в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Следить за ключевыми событиями игры Дания — Португалия можно в матч-центре «СЭ».

Лига наций A. Группа 4.

01 октября, 21:45. Паркен (Копенгаген)

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